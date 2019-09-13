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 Економіка
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Все про:металургія (120) податки (770)

 Податкове навантаження, передбачене законом 1210, знищить металургійну галузь, - Каленков

Проти змін до Податкового кодексу, закладених у законопроєкті 1210, виступили представники гірничо-металургійної галузі, економісти та міжнародні аналітики під час засідання робочої групи парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Податкові новації закону 1210 фактично вбивають гірничо-металургійну галузь. Адже податкове навантаження збільшиться у 3-4 рази. Відповідно, рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку українських підприємств стануть у 10 разів більшими ніж у Росії. Як результат, вони витіснять нас з європейського ринку. Ми втратимо близько 26 млн тонн. А це дві третини того, що ми експортуємо", – наголосив Олександр Каленков, президент об`єднання підприємств "Укрметалургпром", пише 24.

Якщо зміни до Податкового кодексу таки ухвалять, підприємства змушені будуть зупиняти виробництва через неспроможність конкурувати з більш дешевою продукцією. Першим про готовність заморозити роботу свого підприємства, під час засідання заявив світовий гігант "АрселлорМітал".

Заступник директора комбінату Володимира Ткаченка заявив: "Якщо рентні платежі зростуть до 4 разів, ми будемо змушені зупинити роботу шахти, рентабельність якої мінімальна. Більше тисячі робочих місць для України буде втрачено!"

Додаткову загрозу на наших виробників має також цінова ситуація на світових ринках. Тож, під час затвердження рентних ставок у довгостроковій перспективі, слід обов’язково враховувати волантильність ринку руди, наголосили представники бізнесу.

Як повідомлялося раніше, економічний експерт Олександр Савченко вже порахував, що закладені податкові новації у законопроєкті 1210 загальмують розвиток української економіки щонайменше на 2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148298
 
 
 Топ коментарі
 
"Налоговая нагрузка, предусмотренная законом 1210, уничтожит металлургическую отрасль"
правильно. россиянам не нужны конкуренты
зебильчики, вы за это голосовали ))))
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Шо вы дебилы из семейства псовых разволновались. Будто с вами делятся прибылью. Теперь будут не сверхдоходы,а просто доходы.
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Олігархам планують підняти податки на 2%, і виявляється це катасьтьрофа. Не буде рентабельності в 270%. Нам планують підняти акцизи на 250% ,і це нормально. Ніякий єкспєрт не стає на захист десятків мільйонів українців. НЕ платять?
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Олігархам планують підняти податки на 2%, і виявляється це катасьтьрофа. Не буде рентабельності в 270%. Нам планують підняти акцизи на 250% ,і це нормально. Ніякий єкспєрт не стає на захист десятків мільйонів українців. НЕ платять?
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Но каламойский же не олигарх и Ему уже можно продавать электричество в пять раз дешевле чем населению?
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Делайте "это" быстрее, а то мучаются, бедняги, страдают. Проявите человечность и снесите отрасль. Кажется, это называется "убрать конкурента". Первый пошел.
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"Налоговая нагрузка, предусмотренная законом 1210, уничтожит металлургическую отрасль"
правильно. россиянам не нужны конкуренты
зебильчики, вы за это голосовали ))))
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Интересно, чем себя чувствуют зебилы, работающие, пока еще, на этих предприятиях. *************, наверное.
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какой кошмарь......
А этот каленкин не рассказал кому принадлежит т.н. металлургическая отрасть? сколько налогов эта "отрасль" заплатила Украине? Почемуто мне кажется, что каленкин тоже из какой то ассоциации, типа владельцев стрелок на железнодорожных переездах.
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Шо вы дебилы из семейства псовых разволновались. Будто с вами делятся прибылью. Теперь будут не сверхдоходы,а просто доходы.
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при сверх прибыли все эти разговоры пустая трескотня. а, если индиец остановит завод мы запустим его только уже без индийца.. кто он такой, что бы угрожать государству? никто. два подсрачника и один подзатыльник и за поребрик- езжай к себе в Индию и там угрожай.
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head office компании находится в Люксембурге. Он такой же индииц, как Зеленский украинец.
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