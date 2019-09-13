 Договір приєднання про надання послуг, запропонований "УЗ", є дискримінаційним, - АМКУ

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає 112.

"Антимонопольний комітет України застерігає АТ "Укрзалізниця" від порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме під час введення в дію нового Договору приєднання про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом. Умови такого договору АТ "Укрзалізниця" планує встановлювати в односторонньому порядку, що може призвести до дискримінації споживачів її послуг", - вказано в повідомленні.

Також в АМКУ занепокоєні питанням обґрунтованості встановленої плати за використання власних вагонів перевізника під час виконання вантажних операцій.

У комітеті закликають "УЗ" негайно взяти до уваги застереження щодо форми запропонованого проекту Договору і зауваження до окремих його умов, висловлені представниками галузевих бізнес-асоціацій та вантажовідправниками.

Як повідомлялося раніше, експерти назвали цю ініціативу "УЗ" прихованим підвищенням тарифів на вантажні перевезення, що означає, що на вантажовідправників ляже додатковий тягар у розмірі 3 млрд грн. Бізнес закликав "УЗ" займатися вирішенням питання власної ефективності замість того, щоб постійно підвищувати тарифи бізнесу. Тільки за останні два роки тарифи на вантажоперевезення від "УЗ" виросли більш ніж на 50%. Ініціативу також назвали такою, що виникла внаслідок зловживання монопольним становищем "УЗ".

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