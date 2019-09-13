 Запрошуємо фінський бізнес інвестувати в українські проєкти, - Гончарук на зустрічі з президентом Фінляндії Нііністе

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".
"Україна має одночасно багато складних завдань, зокрема, щодо покращення інвестиційного клімату. Ми оновили інструменти державно-приватного партнерства, бо зацікавлені в залученні інвестицій у великі інфраструктурні проєкти. Запрошуємо бізнес Фінляндії долучатися", – заявив Гончарук.
Заначається, що на зустрічі також обговорили важливість розбудови міжнародних транспортних маршрутів, зокрема річкової та портової логістики та інфраструктури.
"Наш молодий уряд працює на довготривалу перспективу, де пріоритетами є сприятливий бізнес-клімат, якісна інфраструктура, енергетична ефективність та освіта. Ми прагнемо створити таке майбутнє, де громадяни будуть щасливі", – підкреслив Олексій Гончарук.
Дети у вас хорошие...
А все,что вы делаете руками - получается плохо
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
У Дніпровській міській раді 13 вересня правоохоронці проводять слідчі дії.
Джерело: "Укрінформ", пост мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook
Пряма мова Філатова: "Правоохоронці були в мерії. Поводилися коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро. Працюємо".
Деталі: Прокуратура Дінпропетровської області підтвердила, шо слідчі дії пов'язані з кримінальним провадженням, відкритим через порушення під час капітального ремонту Центрального мосту.
Зазначається, що кільком посадовцям міськради готуються вручити повідомлення про підозру. Зокрема, заступнику міського голови Дніпра Михайлу Лисенку, який курував питання реконструкції мосту.
За даними кореспондента "Укрінформу", правоохоронців намагалися не пускати на деякі поверхи будівлі міської ради.https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226217/
"Альпийское нищенство, святое дело"(С)
Дали деньги на ЛДНР
лохи европейскиеинвесторы или пока еще нет?