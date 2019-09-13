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 Політика України
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Все про:Кабмін (3114) Фінляндія (143) Нііністе (12) Гончарук_Олексій (74)

 Запрошуємо фінський бізнес інвестувати в українські проєкти, - Гончарук на зустрічі з президентом Фінляндії Нііністе

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністе запросив бізнес Фінляндії інвестувати в українські проєкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Україна має одночасно багато складних завдань, зокрема, щодо покращення інвестиційного клімату. Ми оновили інструменти державно-приватного партнерства, бо зацікавлені в залученні інвестицій у великі інфраструктурні проєкти. Запрошуємо бізнес Фінляндії долучатися", – заявив Гончарук.

Заначається, що на зустрічі також обговорили важливість розбудови міжнародних транспортних маршрутів, зокрема річкової та портової логістики та інфраструктури.

"Наш молодий уряд працює на довготривалу перспективу, де пріоритетами є сприятливий бізнес-клімат, якісна інфраструктура, енергетична ефективність та освіта. Ми прагнемо створити таке майбутнє, де громадяни будуть щасливі", – підкреслив Олексій Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії про відносини з РФ: "Якщо ми будемо мислити лише чорне або біле, то ми приречені на провал"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148296
 
 
 Топ коментарі
 
это звучит смешнее, чем у жванецкого, но за прикол недели сойдет
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У финнов есть контакты Лакшми Митала? Пусть проконсультируются про новый инвест-климат
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Хай у Арселора спросят, как оно нынче инвестировать в Украину.
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это звучит смешнее, чем у жванецкого, но за прикол недели сойдет
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Норм, финские бани будут на каждом углу. В итоге зебобам в любом случае, рано или позно, прийдется смывать свой позор!!!
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Ага...
Дети у вас хорошие...
А все,что вы делаете руками - получается плохо
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Давайте, финны, вкладывайте в украинские предприятия. Они Бене еще понадобятся.
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У финнов есть контакты Лакшми Митала? Пусть проконсультируются про новый инвест-климат
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они и так видят, все потенциальные инвесторы уже в курсе.
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Инвестицей ноль ! По тому что все " решать надо " и делится .
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неправда, в 2018 инвестиций было около 3 млрд.долл.
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Тебе рассказать как Ахметов и Ко , инвестируют в Украину через офшоры ,или сдрыснишь
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Хай у Арселора спросят, как оно нынче инвестировать в Украину.
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Даёшь Финляндию в Украине ,СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!
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..."граждане будут счастливы" ... Когда ?
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новини пречесної влади : вова варавть нє будєт:
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"

У Дніпровській міській раді 13 вересня правоохоронці проводять слідчі дії.
Джерело: "Укрінформ", пост мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook
Пряма мова Філатова: "Правоохоронці були в мерії. Поводилися коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро. Працюємо".
Деталі: Прокуратура Дінпропетровської області підтвердила, шо слідчі дії пов'язані з кримінальним провадженням, відкритим через порушення під час капітального ремонту Центрального мосту.
Зазначається, що кільком посадовцям міськради готуються вручити повідомлення про підозру. Зокрема, заступнику міського голови Дніпра Михайлу Лисенку, який курував питання реконструкції мосту.
За даними кореспондента "Укрінформу", правоохоронців намагалися не пускати на деякі поверхи будівлі міської ради.https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226217/
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Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Ага, тобто президент Фінляндії буде інвестувати в Україну. Зустрілися. Обговорили ніщо.
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Заходите, заходите со своими инвестициями. А мы вам ренту, ну или еще какой-то налог или сбор увеличим... Ну, в крайнем случае, введем какой-то новый побор.
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Просто на словах говорить бизнесу "Милости просю..." - это ничто... даже из жалости бизнес на такие призывы не подаст
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Нет , уж лучше Вы к нам! Один индиец уже вложил несколько млрд. дол. в Кривом Роге.
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Почему фины живут хорошо? Потому что количество коломойских на душу населения там близко к нулю.
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Никто в здравом уме не будет инвестировать в Малоросию.
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Так как идут дела у инвестиционного форума в Мариуполе, обещанного нам хидрантом летом?
Дали деньги на ЛДНР лохи европейские инвесторы или пока еще нет?
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