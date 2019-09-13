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Все про:металургія (120) ціни (243)

 У разі падіння світових цін на руду український бізнес може залишитися поза ринком, - аудиторська компанія PwC

Якщо парламентарії ухвалять зміни до Податкового кодексу, передбачені законопроєктом №1210, частка рентних платежів щодо комерційного прибутку металургійних підприємств України в 10 разів перевищить аналогічні в інших країнах-конкурентах.

А це означатиме, що у разі світового падіння цін на руду, український бізнес постраждає найбільше.

Про це заявив лідер практики оподаткування та юридичних послуг, однієї з найбільшої світової аудиторської компанії "ПрайсуотерхаусКуперс" (PwC), під час проведення робочої групи Парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, передає 24.

За оцінками міжнародних аналітиків, посилення податкового навантаження призве до втрати конкуреноздатності продукції українських гірничозбагачувальних комбінатів на світових ринках збуту. Тому рекомендують не поспішати з ухвалюванням податкових змін і продовжити консультації з бізнесом та профільними фахівцями економіки.

Як повідомлялося раніше, економічний експерт Олександр Савченко вже порахував, що закладені податкові новації у законопроєкті 1210, загальмують розвиток української економіки щонайменше на 2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148293
 
 
 Топ коментарі
 
Ой, да хватит уже, ещё бы сказали, что металлургия это мало рентабельное производство.
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Этих металлург.баронов было бы жалко, если бы они хоть делали что-то из той стали, а вместо этого делают блюмы и слябы, т.е. полуфабрикат-чушки, и толкают за бугор. А уж там делают стиралки, машины и нам же продают назад.
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Зріст ВВП 40%, міжгалактичний шаховий турнір, Нью Йорк переїзджає в Кривий Ріг, зарплати 1000000 ойро...... сеанс уріно-офтальмології продовжується.
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Ой, да хватит уже, ещё бы сказали, что металлургия это мало рентабельное производство.
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Этих металлург.баронов было бы жалко, если бы они хоть делали что-то из той стали, а вместо этого делают блюмы и слябы, т.е. полуфабрикат-чушки, и толкают за бугор. А уж там делают стиралки, машины и нам же продают назад.
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Еще сортовый прокат.
Правда вся нержавейка это импорт, ни разу не встречал с украинского производства.
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Нужно не рудой торговать , а высокими технологиями. Всю Украину перерыли, скоты.Природу губят, радиацию повышают, а народ превратили в рабов, который живет в стране с грязной экологией. Украина сейчас занимает 1 место по вырубке лесов и контрабанде леса. Вырублено за 9 лет 4 млн га. Кто наказан? А ,Зеленский, где наказания тем, кто вырубил пол Украины? Кто нажил миллиарды на уничтожении украинской природы? Где сидят эти подонки? В какой тюрьме? Или они по Лондонам и Америкам шарятся, а тут хоть потоп?
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Чтобы делать что-то поумнее блюмов и слябов, это надо уметь делать. Станки, оборудование, квалифицированная рабочая сила. Деньги для инвестиций. Умеющий с нуля поднять производство менеджмент. А у нас в стране уже ничего не осталось, пенсионеры, дети, и армада ничего не умеющих госслужащих. Кто хоть мало мальски был востребован на рынке труда уже все как минимум в Польше. Так что мы уже обречены делать только блюмы и слябы да ковырять землю в поисках руды и угля.
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Умеют, да и выехали не все. Вопрос в деньгах. Денег давайте нормально, а не как вшиыому безработному негру на социале, тогда и можно работать.
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Не умеют. Вот реально не умеют. Даже сделать вшивую стиральную машину, и ту не умеют, получается ведро с гайками. Это только так кажется, что можно взять с села доярок и трактористов и посадить на конвейер, и они там покажут кузькину мать Китаю. Не покажут. Сколько бы ты денег не влил в производство.
Да вон, у нас нефтегазовые воротилы под боком, с аналогичными проблемами. Рашка заработала 5 триллионов долларов на нефте и газе за 7 лет, по 35 килобаксов на каждое свое пьяное рыло. С деньгами у них и сейчас особо проблем нет. Планов было громадьё, догоним и перегоним америку, и т.д. А ничего не ездит, не летает, всё горит, дымит и взрывается. Потому что нельзя на помойке поймать алкаша, отмыть его, и посадить на конвейер паять смартфоны. Ну не работает оно так.
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Не сразу, конечно, но заработает. По принципу утром деньги, вечером стулья. Вот взять меня, строили покрасочный цех и взяли меня инженером, пришлось делать всё, от поездок в Эпицентр за барахлом до планировки оборудования. Достроили, обозвали начальником цеха(хотя брали инженером, а не начальником). Поработал и спердолил в Польшу, вернулся и сами на меня вышли (почти год искали человека и фиг нашли). Теперь работаю инженером, особо не напрягаюсь, а нынешнего начальника (который 30 летний ссыкун, не разбирающийся в технике, хотя и умеющий лизать зад начальству) просто отправляю в сад и решаю вопросы без него. Фактически работаю сам на себя, на редкие вспышки недовольства этого чудика объясняю, если не нравится моя работа-спокойно свалю обратно в Польшу.
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Він і так вже іде до "внєрика" і без падіння цін.
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вот когда на мировом рынке цена упадет тогда и пересмотрим ренту )
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Зная, с каким запозданием наше правительство реагирует на внешние раздражители - скорее всего скоро мы с удивлением обнаружим, что нет у нас металлургической промышленности.
"кризи у нас немає" (с) , да-да-да, "самый успешный" премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в разгар финансового кризиса 2008-го года.
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Зріст ВВП 40%, міжгалактичний шаховий турнір, Нью Йорк переїзджає в Кривий Ріг, зарплати 1000000 ойро...... сеанс уріно-офтальмології продовжується.
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Система сопротивляется! Пусть платят бабло! У меня никто не спрашивал 5 лет назад, хочу ли я вместо 10$ в час работать за 2$. И ничего, выжил. Потратил впустую 5 лет, но выжил и отомстил пороху- проголосовал за Зелю!
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Угу, отморозил уши. Порох плачет в Раде в уголке за колонной, ты его расстроил.
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Та ладно, Зеэкономисты посчитали, что одни налоги с учительских зарплат в 4000 баксов всю Зекономику вытянут.
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Металлурги тоже за зеленую плесень голосовали? Тогда все правильно.
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Копаем землю,- народное достояние, и вывозим за бугор получая двойной гешефт:
1. Возврат НДС 20%, который платят лошары пэрэсични "собственники недр по конституции".
2. Когда ресурсы в тупую без какой либо обработки вывозят из страны при этом не создавая никакой добавленной стоимости, а более того данная деятельность не покрывает будущих расходов связанных с результатами подобной деятельности.
Выход: либо пошлины на вывоз продукции низшего передела, руда/говнослябы либо на пользование недр. НДС в любом из этих случаев необходимо отменить, как деструктивный налог который стимулирует ничегонеделание и зарабатывание гарантированной государством маржи в 20% всему *********** страны.
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цены конечно же упадут , впереди мир фин кризис ,это уже бывало , что даст толчек для малого и среднего бизнеса . Хотя будет и трудно по началу .а может перейдем и на либертарианство
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