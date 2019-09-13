 У разі падіння світових цін на руду український бізнес може залишитися поза ринком, - аудиторська компанія PwC

А це означатиме, що у разі світового падіння цін на руду, український бізнес постраждає найбільше.
Про це заявив лідер практики оподаткування та юридичних послуг, однієї з найбільшої світової аудиторської компанії "ПрайсуотерхаусКуперс" (PwC), під час проведення робочої групи Парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, передає 24.
За оцінками міжнародних аналітиків, посилення податкового навантаження призве до втрати конкуреноздатності продукції українських гірничозбагачувальних комбінатів на світових ринках збуту. Тому рекомендують не поспішати з ухвалюванням податкових змін і продовжити консультації з бізнесом та профільними фахівцями економіки.
Як повідомлялося раніше, економічний експерт Олександр Савченко вже порахував, що закладені податкові новації у законопроєкті 1210, загальмують розвиток української економіки щонайменше на 2%.
Правда вся нержавейка это импорт, ни разу не встречал с украинского производства.
Да вон, у нас нефтегазовые воротилы под боком, с аналогичными проблемами. Рашка заработала 5 триллионов долларов на нефте и газе за 7 лет, по 35 килобаксов на каждое свое пьяное рыло. С деньгами у них и сейчас особо проблем нет. Планов было громадьё, догоним и перегоним америку, и т.д. А ничего не ездит, не летает, всё горит, дымит и взрывается. Потому что нельзя на помойке поймать алкаша, отмыть его, и посадить на конвейер паять смартфоны. Ну не работает оно так.
"кризи у нас немає" (с) , да-да-да, "самый успешный" премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в разгар финансового кризиса 2008-го года.
1. Возврат НДС 20%, который платят лошары пэрэсични "собственники недр по конституции".
2. Когда ресурсы в тупую без какой либо обработки вывозят из страны при этом не создавая никакой добавленной стоимости, а более того данная деятельность не покрывает будущих расходов связанных с результатами подобной деятельности.
Выход: либо пошлины на вывоз продукции низшего передела, руда/говнослябы либо на пользование недр. НДС в любом из этих случаев необходимо отменить, как деструктивный налог который стимулирует ничегонеделание и зарабатывание гарантированной государством маржи в 20% всему *********** страны.