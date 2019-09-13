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 Політика України
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Все про:ВР (5689) ЦВК (808) Стефанчук Руслан (78)

 Для нас пріоритетним буде фаховий принцип, - Стефанчук про формування нового складу ЦВК

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що збереження квотного принципу під час формування Центральної виборчої комісії буде предметом дискусії.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи буде зберігатися квотний принцип під час формування нової ЦВК, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що це буде предметом дискусії. Але ми відразу визначилися, що для нас пріоритетним буде фаховий принцип", - зазначив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко

За даними Цензор.НЕТ, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом Президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК здійснюється для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148290
 
 
 Топ коментарі
 
У вас же все слуги урода или безработные, или свадебные фотографы, или миллионеры.
О каких профи идет речь?
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Смотрите, зебобы, ЦИК сделала все что бы выборы прошли чесно и владимир ссаныч стал президентом. И у него к ним вопросов не было. А теперь он поступил с ними по назначению, как поступают с контрацептивами после использования. Ни это ли повад задуматься уже сейчас, что что-то не так?
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Кивалова возьмут,для грядущих рыхверендумов он в самый раз.
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У вас же все слуги урода или безработные, или свадебные фотографы, или миллионеры.
О каких профи идет речь?
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Я надеюсь стефанчук хотя бы с высшим образуванием, ну хотя бы заочка есть? Курсы в Трускавце само собой
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У алкаша-Луцика нет и не было юридического. Но ты же не скулил...
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Порівняй трудовий шлях Луценка з будь яким із зеленої кампанії.
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квотный принцип:МЫ ФСЕ ???!! И какой критерий профессионализма кроме этого.? Не ездий по ушам Толстый
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О конюхе. Тот что во фракции "ЗЕлЁная Плесень".
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о тех, кто наиболее профессионально нажимает кнопку по команде.
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Можно сравнить представителей президента в ВРУ: доктора юридических наукСтефанчука и бабу 3го тысячелетия .Генрального прокурора без юрид образования,Премьера без высшего образования..В Палате представителей США очень много простых людей.
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Бессоница
У вас же все слуги урода или безработные, или свадебные фотографы, или миллионеры. О каких профи идет речь?
Для нас пріоритетним буде фаховий принцип, - Стефанчук про формування нового складу ЦВК - Цензор.НЕТ 5925

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Смотрите, зебобы, ЦИК сделала все что бы выборы прошли чесно и владимир ссаныч стал президентом. И у него к ним вопросов не было. А теперь он поступил с ними по назначению, как поступают с контрацептивами после использования. Ни это ли повад задуматься уже сейчас, что что-то не так?
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Если вспомнить,безоворочную победу Вазелена считали больше месяца и долдго долго не могли назначить инаугураци.Конешно,это мелочи.Долг платежом красен.
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а це ЦВК інавгурацію не призначала? Чи оте непризначення було порушенням?
Зебіли, ви своїми брехливими висерами вже за...ли
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а что не так? Может зеленые человечки считают себя контрацептивами?
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а в разогнанном с профессионализмом бяда прям была?ни одного парикмахера и свадебного тамады не было представлено?
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Охендовского возьмите, он профессионал ещё тот.
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Кивалова возьмут,для грядущих рыхверендумов он в самый раз.
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Спасибо, уже насмотрелись на ваших "профи".
Больше не хочется.
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Да видели уже ваш проФФесиональный принцип. Дубинский вон уже будет членов набсовета для госбанков отбирать. Настоящий проФФесионал в банковской сфере. Ага
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Господин Стефанчук. Я вчера видела Ваши ремарки на комитете. Более позорного, уничтожающего звание профессора человека я не видела. Вы вели себя, как революционеры 1917 года. И если бы была у Вас, извините у тебя, возможность, ты бы расстрелял всех, кто думает не так как ты: Пороха, Вакарчука, Климкина, Геращенко. Ты - ничтожество, унизившее ученое звание
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Заметь, что и народ Украины очень часто хочет именно этого.
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Да, и некоторые мои друзья тоже. Два года травли Пороха и иже с ним сделали свои результаты. Самое страшное, что зачастую-это люди не глупые, но свой карман победил разум. Но только свой карман должен быть защищен законом, а беззаконие этих зелебобиков приведет к такой же нищете во благо Бени и Зе
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Зачем профи? Неделя Трускавецкого университета и кадры в слуги готовы . Ну и плюс одного смотрящего от Бени!
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Ну да - А до нинішньої ЦВК що було претензії в непрофесіоналізмі чи політичній
некоректності ?? НІ ! то що ти дядьку Стефанчук нам на вуши лапшу вішаєш , про якийсь
професійний принцип ??? - де в тебе ті " проХФесіонали " серед " зеленого болота " ? В Трускавці навчили ??
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"...до основанья, а затем..." Было уже однажды и очень плохо закончилось для разрушителей, причём уничтожали их самих в несколько заходов. Но ни зеленый клоун, ни предводимое им зеленое болото историю не знают и выводов никаких из исторических фактов не делают
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Проституток наберите в ЦИК Богдан вам поможет
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Де квота БПП ,НФ и Вилоносця? Верните квоты трупов!!
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Брехло. Зелені не мають ні сорому ні совісті. Наберуть блатної шантропи і знову в Трускавець?
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Та не треба тої комісії. Запхнути її в смартфон, разом з державою.
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Бажано весь квартал, а головуючим - алкаша зі сватів...
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Найкращі університети світу 2019 року - Трускавецький будинко-відпочивальний університет, Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, Гарвардський університет та Каліфорнійський технологічний інститут.
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Главное ловкость рук и никакого мошенничества. Большой стаж работы наперсточниками приветствуется, а картежные шулера сразу попадают в финал конкурса.
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а нащо там, в ЦВК потрібні якійсь профі для зеботари? Достатньо одно клована. На крайняк - його смотрящего.
Богдана? Та, може і його - якщо будуть оголошені вибори. А в інший період - кого-небудь помільче.
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