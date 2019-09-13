EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  396  12
Все про:Зеленський (2712) США (5392) Данилюк Олександр (333) Трамп (1969)

 Зеленський обговорить із Трампом питання стабілізації ситуації на Донбасі, - Данилюк

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час запланованої зустрічі на полях Генасамблеї ООН обговорять стабілізацію ситуації на Донбасі та припинення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Для нас США є стратегічним партнером. Вони підтримують України у реформах, у підсиленні сектору оборони та безпеки. США є одними із найважливіших партнерів для України. Питання стабілізації (ситуації) на сході України, припинення війни будуть обговорюватись нашими президентами", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас чудові відносини зі США, що підтверджує і збільшення допомоги Україні у сфері безпеки, - Зеленський

Данилюк зауважив, що очікує на "продуктивну зустріч" президентів України та США.

"Ми обговоримо перелік питань, важливих для нашої двосторонньої співпраці. Робота й так іде, але президенти мають зустрітися, щоб дати новий поштовх для цієї співпраці і, можливо, це дасть поштовх в інших питаннях", - наголосив Данилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський 23 вересня відвідає США для участі в Генасамблеї ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Трампом буде найближчим часом, у вересні, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148287
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тушите свет! Кина не будет Зеленский обсудит с Трампом вопросы стабилизации ситуации на Донбассе, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9023 Два дебила-это сила!
 показати весь коментар
 
 
Если поймает его в туалете, то обсудят, наверно:
Зеленский обсудит с Трампом вопросы стабилизации ситуации на Донбассе, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2740
 показати весь коментар
 
 
Такие переговоры не должны быть тайной для жителей Украины .
 показати весь коментар
 
 
Госдеп США дал добро на поставку F-35 Польше




Зеленский обсудит с Трампом вопросы стабилизации ситуации на Донбассе, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2316

Государственный департамент США утвердил запрос Польши на покупку американских боевых самолетов пятого поколения F-35, призванных заменить старые советские МиГ-29 и Су-22.
Стоимость сделки - 6,5 миллиардов долларов. Часть этой суммы вернется Польше в виде взаимозакупок, которые обязуется сделать производитель, корпорация Lockheed Martin.
В общей сложности Польша планирует закупить 32 самолета F-35A и учебный самолет.
Сделка должна быть утверждена Конгрессом США.
На текущий момент F-35 находятся на вооружении США, Израиля, Австралии, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Великобритании. Также самолеты заказали Бельгия, Дания и Турция, однако турецкий заказ заморожен в связи с покупкой Турцией российских систем ПРО С-400.
Боевой опыт на самолетах F-35 имеется только у израильских и американских пилотов. Израиль - единственная страна, получившая разрешение на установку на самолетах F-35 авионики и боеприпасов собственной разработки.
 показати весь коментар
 
 
и о чем они будут беседовать? у зели ни харизмы. ни веса никакого, зато у укрочерчилля всего этого в избытке и некому припереть доню булавой к стенке
 показати весь коментар
 
Мир, конечно, обсуждать нужно, но если у кремлёвской стороны цель - это война, то добиться его сложно.
 показати весь коментар
 
О возврате территорий и выводе кацапских войск речь уже не идет. Конфликт замораживается, как и хотело *****.

Ай малатцы зебилы!!!
 показати весь коментар
 
 
Песков назвал санкции "обоюдоострым оружием, котрое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву". По его словам, Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые слышно из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей".
 показати весь коментар
 
походу доня на время встречи уже заказал себе пиццу - не факт,
шо предложит собеседнику...
потеряное время - и самое смешное все ето понимают - и шмаркля и доня и Украина и диаспора.... - ну нада так нада...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору