 Зеленський обговорить із Трампом питання стабілізації ситуації на Донбасі, - Данилюк

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).
"Для нас США є стратегічним партнером. Вони підтримують України у реформах, у підсиленні сектору оборони та безпеки. США є одними із найважливіших партнерів для України. Питання стабілізації (ситуації) на сході України, припинення війни будуть обговорюватись нашими президентами", - заявив він.
Данилюк зауважив, що очікує на "продуктивну зустріч" президентів України та США.
"Ми обговоримо перелік питань, важливих для нашої двосторонньої співпраці. Робота й так іде, але президенти мають зустрітися, щоб дати новий поштовх для цієї співпраці і, можливо, це дасть поштовх в інших питаннях", - наголосив Данилюк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський 23 вересня відвідає США для участі в Генасамблеї ООН.
Государственный департамент США утвердил запрос Польши на покупку американских боевых самолетов пятого поколения F-35, призванных заменить старые советские МиГ-29 и Су-22.
Стоимость сделки - 6,5 миллиардов долларов. Часть этой суммы вернется Польше в виде взаимозакупок, которые обязуется сделать производитель, корпорация Lockheed Martin.
В общей сложности Польша планирует закупить 32 самолета F-35A и учебный самолет.
Сделка должна быть утверждена Конгрессом США.
На текущий момент F-35 находятся на вооружении США, Израиля, Австралии, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Великобритании. Также самолеты заказали Бельгия, Дания и Турция, однако турецкий заказ заморожен в связи с покупкой Турцией российских систем ПРО С-400.
Боевой опыт на самолетах F-35 имеется только у израильских и американских пилотов. Израиль - единственная страна, получившая разрешение на установку на самолетах F-35 авионики и боеприпасов собственной разработки.
Ай малатцы зебилы!!!
шо предложит собеседнику...
потеряное время - и самое смешное все ето понимают - и шмаркля и доня и Украина и диаспора.... - ну нада так нада...