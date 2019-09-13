 У Росії в 9-10 разів менша рентна плата, дешевші енергоресурси, а ми можемо стати неконкурентоспроможними, - Біленький про законопроєкт №1210

Про це OBOZREVATEL заявив глава Федерації металургів України Сергій Біленький. Так, народні депутати розглядають законопроєкт №1210, який в рази збільшить рентні платежі. Проти такого рішення виступили не тільки представники галузі, а й великі бізнес-асоціації: Союз українських підприємців, Американської торгова палата, Європейська бізнес-асоціація.

"Законопроєкт 1210 викликав серйозні дискусії і в бізнесі, і в суспільстві. Такої одностайності "проти" давно не було. І американська торгова палата, і Союз українських підприємців, і європейська бізнес-асоціація. Найстрашніше - в чотири рази збільшуються платежі за видобуток залізної руди", - пояснює Біленький.

При цьому, якщо в усьому світі платежі стягуються з видобутої і мінімальної обробленої руди, в законопроєкті 1210 пропонують платити з урахуванням вартості готової продукції. Таким чином, замість ренти металурги фактично можуть отримати ще один податок - з прибутку.

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За словами Біленького, таке нововведення призведе: до зростання цін на українську продукцію: в результаті її не вийде експортувати, тому що поруч є РФ і інші країни з низькою собівартістю; Україна втратить частину валютної виручки; доведеться скоротити кілька десятків тисяч робочих місць, а курс долара може вирости; скоротяться в результаті і надходження від сплати податків – обсяги виробництва впадуть.

"Значна частина - 35% сировини експортується. Це Китай і країни ЄС, Європи. Сьогодні ціни на сировину в Китаї з якістю 62% становлять близько 85 доларів. Ми бачимо тенденцію до їх зниження ... У Росії є перевага - в 9-10 разів менша рентна плата, дешевші енергоресурси. Якщо підвищити нам ще ренту, ми станемо неконкурентоспроможними", – пояснює Біленький.