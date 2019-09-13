 У Росії в 9-10 разів менша рентна плата, дешевші енергоресурси, а ми можемо стати неконкурентоспроможними, - Біленький про законопроєкт №1210

Про це OBOZREVATEL заявив глава Федерації металургів України Сергій Біленький. Так, народні депутати розглядають законопроєкт №1210, який в рази збільшить рентні платежі. Проти такого рішення виступили не тільки представники галузі, а й великі бізнес-асоціації: Союз українських підприємців, Американської торгова палата, Європейська бізнес-асоціація.
"Законопроєкт 1210 викликав серйозні дискусії і в бізнесі, і в суспільстві. Такої одностайності "проти" давно не було. І американська торгова палата, і Союз українських підприємців, і європейська бізнес-асоціація. Найстрашніше - в чотири рази збільшуються платежі за видобуток залізної руди", - пояснює Біленький.
При цьому, якщо в усьому світі платежі стягуються з видобутої і мінімальної обробленої руди, в законопроєкті 1210 пропонують платити з урахуванням вартості готової продукції. Таким чином, замість ренти металурги фактично можуть отримати ще один податок - з прибутку.
За словами Біленького, таке нововведення призведе: до зростання цін на українську продукцію: в результаті її не вийде експортувати, тому що поруч є РФ і інші країни з низькою собівартістю; Україна втратить частину валютної виручки; доведеться скоротити кілька десятків тисяч робочих місць, а курс долара може вирости; скоротяться в результаті і надходження від сплати податків – обсяги виробництва впадуть.
"Значна частина - 35% сировини експортується. Це Китай і країни ЄС, Європи. Сьогодні ціни на сировину в Китаї з якістю 62% становлять близько 85 доларів. Ми бачимо тенденцію до їх зниження ... У Росії є перевага - в 9-10 разів менша рентна плата, дешевші енергоресурси. Якщо підвищити нам ще ренту, ми станемо неконкурентоспроможними", – пояснює Біленький.
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🙏
Металлургия - в странах где не пытаются ездить на телегах, то если и плавят металл, то в электропечах и из лома.
-Більше того - маса підприємств втратять конкурентноспроможність і збанкрутіюь , а іноземні - перенесуть виробництво з України. Далі- падіння ВВП, падіння гривні, зріст вартості кредитів, знову падіння виробництва, зменшення робочих місць, черговий поштовх еміграції...
-І якщо це не фейк, то тут виникає сумнів - а чи здатні вони зрозуміти яким шляхом збираються "підвищити" життєвий рівень громадян ... ?
Чи це політика перерозподілу активів на користь своїх олігархів? Тоді - дорого вона обійдеться ВСІМ, і не лише тим, хто підтримав владу .,.але і самій владі...
Если кто не в курсе последних тенденций то ЗЕсепар власть тупо на всё поднимает налоги, акцизы, пошлины и т.д. ЗЕмародёрам срочно нужен нал, обдирать будут до последнего. Точнее как будут, уже начали. Уголёк от Бабломойского уже пошёл по 2000+..тогда как по "злочинной" формуле Ротердам + уголь шёл по 1700.. И смотри вся ЗЕбилятня уже сидит тихо и не пикает. Что такое зебилы, уголь по 1700 зрада и злочинные схемы Парашенка, а уголь от Бабломойского по 2000+ це перемога ЗЕкоманды??
..народовладдя...абыр..
та они и слова такого не знают - все, вопрос решен.
А потім прийшов Яник і все це нафіг зламав. Малий бізнес почали душити (особливо після податкового майдану), а олігархам преференції давати...
Плохо с одной стороны, а с другой стороны там же будет 73% тех самых ЗЕбилов...много.....достаточно много что бы соблазница и дать им смачного подсрачника вышвырнув на улицу безработными побирушками. ЗЕбилы должны на собственной шкуре прочувствовать кого они выбрали.