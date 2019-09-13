 Сьогодні гарне вікно можливостей для мирової угоди щодо "ПриватБанку", - Коломойський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми задекларували, що не хочемо катаклізмів, а хочемо просто правової оцінки й після цього - мирової угоди, виходу з цієї ситуації. Нам не потрібен банк за будь-яку ціну", - сказав він у кулуарах 16-ї конференції YES в Києві у п'ятницю.
Він не уточнив деталей цієї мирової угоди. "Якась мирова угода, якось вийти з ситуації. Вона не може бути вічно в напруженні. Сьогодні хороше вікно можливостей", - зазначив Коломойський.
Бізнесмен додав, що готовий відмовитися від претензій на повернення до складу акціонерів ПриватБанку. "Я, може бути, і хотів (повернути банк. - Ред.), але якщо ситуація не буде дозволяти, і це буде загрожувати турбулентністю на ринку, тоді не хотів би", - пояснив свою позицію ексвласник.
"Нам, насамперед, потрібна сатисфакція за все те, що про нас говорили і писали", - заявив Коломойський.
На питання журналістів бізнесмен уточнив, що на недавній його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським питання ПриватБанку не обговорювалося.
Коломойський також зазначив, що можлива мирова угода щодо банку не пов'язана з судовим процесом міноритаріїв "Укрнафти" проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають $5,4 млрд. "Я не можу говорити за тих, хто судиться в Стокгольмському арбітражі щодо "Укрнафти" , - пояснив бізнесмен.
"В принципі, якщо порушиться так питання, то можна це обговорювати", - водночас відповів він на питання, чи може це бути одна мирова угода.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".
🧑 - 🧠 = 🐸
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Обыски в "Привате" и на квартире у отсутствующей Гонтаревой, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.
Мы вам сообщали (* см. 26.06.2019) - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.
Связь Баканова с Суркисом была полной неожиданностью для Зеленского. Собственно ничего там особого нет. Обычный бизнес двух людей с 2015 года. Но есть два интересных нюанса.Во-первых - Зеленский об этом не знал, что не очень хорошо характеризует его как руководителя. Во-вторых - Баканов который не афишировал эту связь, именно сейчас решил ее продемонстрировать.
Сколько еще "открытий чудных" готовит окружение Зеленского своему руководителю ?
Сначала вульгарный наезд с уголовными делами и титушней,
а потом такое: так мы же к вам по хорошему - может сами отдадите?
Лучше не скажешь
Виртуальные персонажи какие-то.
- Не знаю, не интересуюсь политикой…
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779127-naftogaz-nazvav-spisok-teplovirobnikiv-aki-mozut-zirvati-opaluvalnij-sezon.html
Я мерзнуть, знаешь ли, не имею желания. А вот и таблица по областям и городам.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/11B0CDBBF94ABFE4C225846C0051C83C?OpenDocument&year=2019&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fbclid=IwAR0zoMhBNYc5RESVKDD4ph8mn5hXOtAjPR14eDZf_tZdeSB5jeIfnrWe1iM
Ну что? Нравится? Коболева мама денежек заждалась. А мерзнуть будем мы. Причем, по-видимому, все.
а вот и оно - окно...
може все таки есть карманы в гробу, шо деда так хочет еще?
А в Америке Бене ломится от 20 лет до пожизненного.
И не отвертятся. Оба.
Зебилы, это вы сами добровольно открыли свои карманы Бене.
Може якось стримайте апетит олігарха. Щоб гривню по 25 не згадували через рік, як Божий дар
Морковка перед ослом
При рождении он есть у каждого. Но кто-то его развивает:учится,анализирует,делает выводы
А кто-то просто смотрит сватов
73% дебилоидов вы согласны чтобы Беня Коломойский увы!! НАС!!! Трахнул на 180 млрд грн!!!!!!
Очнитесь!!!
ВЫ, дебилы, СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.
И лет через 7 будите пояснять своим детям, почему они живут в говне, и как вы это сделали для них.
и если его не повяжут еще в аеропорту - от тода поговорим за коррупцию папередников.
Коли це упир став бізнесменом ? Коли цього кровососа називають олігархом-вже для нього завелика честь.
Держава не збідніє. Мінінфраструктури хоче компенсувати збитки авіакомпанії Коломойського
а Петю-посадить !