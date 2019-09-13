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 Політика України
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Все про:Коломойський (548) націоналізація (105) Приватбанк (293)

 Сьогодні гарне вікно можливостей для мирової угоди щодо "ПриватБанку", - Коломойський

Ігор Коломойський в суперечці про націоналізацію "ПриватБанку", власником якого він був, готовий задовольнятися сатисфакцією за звинувачення на його адресу і мировою угодою і бачить для цього гарне вікно можливостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми задекларували, що не хочемо катаклізмів, а хочемо просто правової оцінки й після цього - мирової угоди, виходу з цієї ситуації. Нам не потрібен банк за будь-яку ціну", - сказав він у кулуарах 16-ї конференції YES в Києві у п'ятницю.

Він не уточнив деталей цієї мирової угоди. "Якась мирова угода, якось вийти з ситуації. Вона не може бути вічно в напруженні. Сьогодні хороше вікно можливостей", - зазначив Коломойський.

Бізнесмен додав, що готовий відмовитися від претензій на повернення до складу акціонерів ПриватБанку. "Я, може бути, і хотів (повернути банк. - Ред.), але якщо ситуація не буде дозволяти, і це буде загрожувати турбулентністю на ринку, тоді не хотів би", - пояснив свою позицію ексвласник.

"Нам, насамперед, потрібна сатисфакція за все те, що про нас говорили і писали", - заявив Коломойський.

На питання журналістів бізнесмен уточнив, що на недавній його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським питання ПриватБанку не обговорювалося.

Коломойський також зазначив, що можлива мирова угода щодо банку не пов'язана з судовим процесом міноритаріїв "Укрнафти" проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають $5,4 млрд. "Я не можу говорити за тих, хто судиться в Стокгольмському арбітражі щодо "Укрнафти" , - пояснив бізнесмен.

"В принципі, якщо порушиться так питання, то можна це обговорювати", - водночас відповів він на питання, чи може це бути одна мирова угода.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі підозрюють голову правління ПриватБанку Крумханзла і фіндиректора Самаріну в розтраті чужого майна у великих розмірах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148284
 
 
 Топ коментарі
 
и заметьте, действует также как xyйлo! Сначала атакует подло, а потом предлагает "заключить мир" на своих условиях.
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Вот настоящий президент, узрите 73% Игорь Валерьевич плохого не посоветует!!
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да уж, каждый день приносит все больше и больше урины зеленым в очи!
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Вот настоящий президент, узрите 73% Игорь Валерьевич плохого не посоветует!!
🧑 - 🧠 = 🐸
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и заметьте, действует также как *****! Сначала атакует подло, а потом предлагает "заключить мир" на своих условиях.
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Так, веревочка по Приватбанку затягивается на шее Игоря Валерьевича, вот он и ерзает на стульчике:
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
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Хроника одного презЕдента ...13.09.2019 г.
Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Обыски в "Привате" и на квартире у отсутствующей Гонтаревой, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.
Мы вам сообщали (* см. 26.06.2019) - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.

Связь Баканова с Суркисом была полной неожиданностью для Зеленского. Собственно ничего там особого нет. Обычный бизнес двух людей с 2015 года. Но есть два интересных нюанса.Во-первых - Зеленский об этом не знал, что не очень хорошо характеризует его как руководителя. Во-вторых - Баканов который не афишировал эту связь, именно сейчас решил ее продемонстрировать.
Сколько еще "открытий чудных" готовит окружение Зеленского своему руководителю ?
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Типичные рейдерские повадки:
Сначала вульгарный наезд с уголовными делами и титушней,
а потом такое: так мы же к вам по хорошему - может сами отдадите?
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Забирайте денежки из Привата, православные !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Беня! Что ты прячешь за словом сатисфакция?
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Сегодня хорошее окно возможностей для мирового соглашения по "ПриватБанку

Лучше не скажешь
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Да с ***** спрос как с кошки! Йолка в жопу разве что пианисту грозит. Ну и что? Мало, что ли, у него таких пианистов?
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Коломойский, как и Песков, теперь вещает только через "агенство". Тот через ТАСС, этот через Интерфакс.
Виртуальные персонажи какие-то.
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да уж, каждый день приносит все больше и больше урины зеленым в очи!
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Для них это золотой дождь, они от него оргазмируют с конвульсиями
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- А в какой концлагерь нас везут?
- Не знаю, не интересуюсь политикой…
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Тебе? На олх по 5 гр. банки,причём оптом.
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Вот тебе то, что меня на данный момент волнует больше:
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779127-naftogaz-nazvav-spisok-teplovirobnikiv-aki-mozut-zirvati-opaluvalnij-sezon.html
Я мерзнуть, знаешь ли, не имею желания. А вот и таблица по областям и городам.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/11B0CDBBF94ABFE4C225846C0051C83C?OpenDocument&year=2019&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fbclid=IwAR0zoMhBNYc5RESVKDD4ph8mn5hXOtAjPR14eDZf_tZdeSB5jeIfnrWe1iM
Ну что? Нравится? Коболева мама денежек заждалась. А мерзнуть будем мы. Причем, по-видимому, все.
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Как говорит твоя сосестра маруся дуглас,софия которая - надо уметь зароблять грошы.Пэтя безвиз дал.Едь грейся в европу.
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беня красава - я его имени без приватбанка не предсталяю.
а вот и оно - окно...
може все таки есть карманы в гробу, шо деда так хочет еще?
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да ладно, он просто опасается, что америкосы его засудят за мошенничество по Привату, и Зеле, как миленькому, придется его выдать, как выдал Цемаха русским.
А в Америке Бене ломится от 20 лет до пожизненного.
И не отвертятся. Оба.
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беня как всегда хочет скинуть долги. все что должен прощаю
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Сегодня ЗЕленые "правоохранители" покошмарили Приват и у Коломойского появилось окно возможностей.

Зебилы, это вы сами добровольно открыли свои карманы Бене.
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5,5 млрд баксів в бюджет для початку.
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після того як потрібні бєні документи принесли на блюдечку, бєня гатов на компоміс. а що найчесніший през Вова скаже? а нічьо, бо ж він знає хто справжній господар і в чиїх руках влада. тож 73 я вас вчергове вітаю! платити за вашого пречесного Вову бєні будемо платити всі. осмобливо я вітаю льготників та пенсів- радуйтесь
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Хлопці, вам дісталась тверда гривня, повна казна і чимлаі золотовалютні резерви. Постарайтесь, хоча б не розгубити це.

Може якось стримайте апетит олігарха. Щоб гривню по 25 не згадували через рік, як Божий дар Сегодня хорошее окно возможностей для мирового соглашения по "ПриватБанку", - Коломойский - Цензор.НЕТ 2786
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Чем мне нравился Коломойский , он за сепара 10 штук давал .Когда " Свыня " все в офшоры выводило .
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Да, ребята тогда неплохо подзаработали.
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а можно пример хоть одного факта выплат ?
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То есть выплат не было? Хорошо знаю эту компанию строителей Меноры, за копейку удавятся!
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Кажуть, що прямо на яхту в Сан-Тропе йому сепарів везли. Сам Пашка Губарєв підтвердить, вони там разом бухали Сегодня хорошее окно возможностей для мирового соглашения по "ПриватБанку", - Коломойский - Цензор.НЕТ 3944
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Но не за одного не заплатил, ибо не поймали.
Морковка перед ослом
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назови хоть один случай, когда дал. А то, по ходу, он тебе в рот надавал и накидал 10 штук, а ты перепутало, зеленое
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Порохоботы и козломордые аутентичны .Хотя , как по мне , одно и тоже .
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зеленый падриот, надеюсь когда-то скажут, из-за чьей наглой небритой рожи добровольцы в Иловайске, по пути на Зугрес, оказались. А пока держи мочу в очи
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Он шо тогда пи*здел, что щас пи*здит. Не "за сепара 10 штук давал", а пи*дил нефть из трубопроводов под шумок, и изготовленную из нее солярку продавал армии вдвое дороже от розничной цены. И далее по списку: аккумуляторы - вдвое дороже армии продал, бронежилеты - втрое! Сьогодні гарне вікно можливостей для мирової угоди щодо "ПриватБанку", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8320
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Обещать - не значит женится. А Беня всегда говорил, что по долгам платят только трусы.
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Может выплатить Игорю Валерьевичу моральный ущерб? Какой сейчас капитал у Приватбанка? Думаю, милиардов 15 $ позволят оплатить долг украинцев перед Игорем Валерьевичем.
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Интересно,это окно со скольки нулями будет?
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Pust verniot Benia te dengi sto gosudarstva zaplatyla za etot bank, i imejet ego.
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Надеюсь,до многих теперь,наконец, дойдет значение слова Мародер
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Что бы дошло - мозг надо иметь.
При рождении он есть у каждого. Но кто-то его развивает:учится,анализирует,делает выводы
А кто-то просто смотрит сватов
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окно возможностей для роздерибанивания украинской ЗЕМЛИ
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Не смешно????
73% дебилоидов вы согласны чтобы Беня Коломойский увы!! НАС!!! Трахнул на 180 млрд грн!!!!!!
Очнитесь!!!
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Вас барыга бесплатно трахает.
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Ти тупий? Тебе трахнуть за твої ж гроші...
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Не переживай, будем землю распродавать, ему придется опять наши деньги нам вернуть, многоходовочка !
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Проходили уже.И дефолт,и $по стопицот,и бензин по 60
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Да оно вроде и вчера было для тебя не плохим..и позавчера....и электроэнергия по 58 копеек...и компенсации МАУ...и приватизация всего чего только можно и нельзя....
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ЗеДебилы, этот бородатый поц уже один раз залез в ваши (и в мой с вами совместно и благодаря вам) карман. Теперь он снова запускает вам в карман свои маленькие потные ручонки.
ВЫ, дебилы, СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.
И лет через 7 будите пояснять своим детям, почему они живут в говне, и как вы это сделали для них.
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Вы имеете в виду собственника кипрского офшора ТОВ "Квартал 95" получившего на свои счета ворованных 41 миллион долларов США? Так он не свидетель, он СОУЧАСТНИК.
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Ющенко что ли? И банк "Украина"? Впрочем, судя по вашей манере не соблюдать правила писания, вас удивить чем то совершенно не возможно.
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та не, я про другого свидетеля, при котором разворовали самый крупный банк Украины, возможно там были лямы и *95того квартала, ну так если позволили))
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Ющенко что ли? И банк "Украина"? Впрочем, судя по вашей манере не соблюдать правила писания, вас удивить чем то совершенно не возможно.
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по нашей манере писать?? чем тебе моя манера не нравится?? а в "Украине" было украдено тоже 200ти миллиардов, как и в "Привате"?? и корпорация "Республика" не имела никакого отношения к разворовыванию "Украины"??
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да. с клоунам ему теперь вся Украина должна
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да ну?? вообще-то "национализировал" петюнька, причем здеся клоуны, давайте по хронологии
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Зебилы коломойский классный чувак , усьо украла Гонтарева и вывезла в Лондон . И это главная причина по которой ее взяли там на работу. И последнее сажайте коломойского сейчас , а то снова будете обвинять Израиль " цвет наци 73% ".
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немедленно беню послом Украины в Штатах...
и если его не повяжут еще в аеропорту - от тода поговорим за коррупцию папередников.
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оно и понятно, через некоторый срок стоимость договоренностей подорожает. иначе б беня не был беней
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Украл 5 млрд. дол с банка. Потом мировое соглашение и государство возвращает еще 5 млрд. дол. Вот такие они хитроопіе. А потом обижаются что приходит ответка через Богдана, Степвна и т.д.
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Хороший момент, пока зеленых еще не вынесли вперед ногами.
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"бізнесмен уточнив, що на недавній його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським питання ПриватБанку не обговорювалося."Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3148284

Коли це упир став бізнесменом ? Коли цього кровососа називають олігархом-вже для нього завелика честь.
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А хто буде повертати 5,5 мільярди доларів виведених з Приват-банку перед націоналізацією ?
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Проффесора от педро так разбирается, что произошло с Приватом, как их кумир в моральных ценностях. Абы языками полязгать.
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Тобто гроші, вкрадені в українців, повертати не буде й бажає, щоби ще доплатили...
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Не думала,что в Цензоре такой срач комментов,замечу,людей,совершенно не разбирающихся в банковском деле...Вам бы мозги Бени.
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Ну так просвети, как Беня будет возвращать деньги рефинансирования и вкладчиков честно спи..ные и выведенные из банка или ты тоже из зеко манды.
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