 Вибори на Донбасі можна проводити тоді, коли війська підуть геть з України і там з'явиться наша влада, - Кучма

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.

"Рішення за "формулою Штайнмаєра" мають приймати лідери "нормандського формату". Ми контактна група й не ухвалюємо таких рішень. Є те, з чим можна там погодитися, а є те, з чим категорично не можна", - сказав він.

Кучма зазначив, що "постійно тривають розмови про те, щоб провести вибори на Донбасі".

"Але які вибори, коли люди ходять зі зброєю? Вибори можна проводити, коли війська пішли геть з України, важка техніка пішла, коли українська влада з'явилася, коли можуть приїхати туди журналісти", - наголосив він.

Представник України в ТКГ також висловив думку, що компроміси можна шукати, але не за рахунок українських інтересів.

"А сьогодні так швидко всі хочуть цю проблему вирішити. Так, як я розумію, (президент Франції Емманюель. - Ред.) Макрон сьогодні... Але справді ми не бачимо, щоб це було в інтересах України, за великим рахунком. Хоча дипломатія має працювати, як сьогодні сказав президент", - зазначив він.

На його думку, на зустрічі лідерів держав "нормандського формату" спочатку потрібно почути та зрозуміти позиції всіх сторін, тому що після останньої зустрічі в жовтні 2016 року минуло багато часу.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Фінляндії пресконференції заявив, що конкретна дата зустрічі лідерів країн "нормандського формату" поки не визначена, але Україна наполягає на проведенні такої зустрічі ще у вересні.