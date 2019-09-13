 Вибори на Донбасі можна проводити тоді, коли війська підуть геть з України і там з'явиться наша влада, - Кучма

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.
"Рішення за "формулою Штайнмаєра" мають приймати лідери "нормандського формату". Ми контактна група й не ухвалюємо таких рішень. Є те, з чим можна там погодитися, а є те, з чим категорично не можна", - сказав він.
Кучма зазначив, що "постійно тривають розмови про те, щоб провести вибори на Донбасі".
"Але які вибори, коли люди ходять зі зброєю? Вибори можна проводити, коли війська пішли геть з України, важка техніка пішла, коли українська влада з'явилася, коли можуть приїхати туди журналісти", - наголосив він.
Представник України в ТКГ також висловив думку, що компроміси можна шукати, але не за рахунок українських інтересів.
"А сьогодні так швидко всі хочуть цю проблему вирішити. Так, як я розумію, (президент Франції Емманюель. - Ред.) Макрон сьогодні... Але справді ми не бачимо, щоб це було в інтересах України, за великим рахунком. Хоча дипломатія має працювати, як сьогодні сказав президент", - зазначив він.
На його думку, на зустрічі лідерів держав "нормандського формату" спочатку потрібно почути та зрозуміти позиції всіх сторін, тому що після останньої зустрічі в жовтні 2016 року минуло багато часу.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Фінляндії пресконференції заявив, що конкретна дата зустрічі лідерів країн "нормандського формату" поки не визначена, але Україна наполягає на проведенні такої зустрічі ще у вересні.
Я впрочем ожидал этого - он все таки государственник, - доказал это на Тузле...
Він лишив Україну в сфері росії.
За це ми зараз платимо.
Да и рашка при правлении Кучмы воспринималась по другому....- не верили в войну...
Так они действительно получили приказ стрелять в случае пересечения границы...
И спец.наз был там и подготовленные спортсмены, на случай если драться с гражданскими провокаторами...
Кучма обо всем подумал...
и то через 2-3 года..после этого.и никак раньше
все остальное это слив интересов Укарины.
или не уйдет - бабмасня должна быть поражена в праве на голосование - 20 лет минимум
как регион предавший свою страну.
ЯКІ взагалі можут бути вибори серед тих , хто на референдумі голосував за від"єднання
від України ! Вони ж СЕПАРИ ! А кого і що можуть вибрати СЕПАРИ ???
чі ви ще вірите в викопані танки?
і да - ви СЕПАРИ.
Уже не ваша, Леонид Данилыч, а Коломойского.
То, что сейчас у власти марионеточные колаборанты и предатели под руководством Коломойского - это и заслуга Кучмы тоже.
Для легализации преступников-сепаратистов?
Лугандонцы других не выберут, тем более, в условиях оккупации.
Потом подумаем о выборах.
А у нас каждый день раненые и погибшие.
Что будет пытаться делать новая власть, увидим.