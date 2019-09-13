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 Політика України
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Все про:Кучма (362) нормандська четвірка (561)

 Вибори на Донбасі можна проводити тоді, коли війська підуть геть з України і там з'явиться наша влада, - Кучма

Представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), другий президент України Леонід Кучма вважає, що жодні вибори на окупованій території Донбасу не можна проводити до виведення звідти незаконних збройних формувань, а йти на якісь поступки в переговорному процесі можна, але не за рахунок українських інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.

"Рішення за "формулою Штайнмаєра" мають приймати лідери "нормандського формату". Ми контактна група й не ухвалюємо таких рішень. Є те, з чим можна там погодитися, а є те, з чим категорично не можна", - сказав він.

Кучма зазначив, що "постійно тривають розмови про те, щоб провести вибори на Донбасі".

"Але які вибори, коли люди ходять зі зброєю? Вибори можна проводити, коли війська пішли геть з України, важка техніка пішла, коли українська влада з'явилася, коли можуть приїхати туди журналісти", - наголосив він.

Представник України в ТКГ також висловив думку, що компроміси можна шукати, але не за рахунок українських інтересів.

"А сьогодні так швидко всі хочуть цю проблему вирішити. Так, як я розумію, (президент Франції Емманюель. - Ред.) Макрон сьогодні... Але справді ми не бачимо, щоб це було в інтересах України, за великим рахунком. Хоча дипломатія має працювати, як сьогодні сказав президент", - зазначив він.

На його думку, на зустрічі лідерів держав "нормандського формату" спочатку потрібно почути та зрозуміти позиції всіх сторін, тому що після останньої зустрічі в жовтні 2016 року минуло багато часу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "нормандській зустрічі" Зеленський порушуватиме питання про відвід військ уздовж всієї лінії зіткнення, - Кучма

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Фінляндії пресконференції заявив, що конкретна дата зустрічі лідерів країн "нормандського формату" поки не визначена, але Україна наполягає на проведенні такої зустрічі ще у вересні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148281
 
   
 Топ коментарі
 
Уже и Кучма начинает охреневать от зебильной внешней политики. Скоро выпрет его шимпанЗЕ из минской группы за такие слова, как ранее Бессмертного за жесткую позицию.
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выборы на бамбасе не можна проводить еще лет 20 - и неважно хто куда уйдет
или не уйдет - бабмасня должна быть поражена в праве на голосование - 20 лет минимум
как регион предавший свою страну.
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Коли ЗСУ вийдуть на кордон, тоді після зачистки будуть проведені вибори.
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Данилович, если ты будешь стоять в окопах, то это случиться намного быстрее Выборы на Донбассе можно проводить тогда, когда войска уйдут прочь из Украины и там появится наша власть, - Кучма - Цензор.НЕТ 5755
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А коли буде сформований батальон ПЄС,з Петрусем на чолі?
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А причем тут Петро Алексеевич? У руля кто? Да и вообще у него повестки сейчас ему не когда Выборы на Донбассе можно проводить тогда, когда войска уйдут прочь из Украины и там появится наша власть, - Кучма - Цензор.НЕТ 7739
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А интересно, если бы Петр Алексеевич предложил зеленскому поехать повоевать в позиционной окопной войне на донбасе с недельку. То владимир ссаныч потдержал бы колегу по цеху или увильнул бы как от сдачи анализов на стадионе и от трех-четырех повесток от военкомата?
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провину хай пейсаті змивають за ухилення від військової служби
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"Решение по "формуле Штайнмайера" должны принимать лидеры "Нормандского формата". Мы Контактная группа и не принимаем таких решений." Решение примет Украина , а не Штайнмайер.
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Кучма прыгнул на Зе-соплю....
Я впрочем ожидал этого - он все таки государственник, - доказал это на Тузле...
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Кучма не зовсім державник.
Він лишив Україну в сфері росії.
За це ми зараз платимо.
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но тем не менее, если бы он был вместо Турчинова, то в Крыму я уверен стреляли бы...
Да и рашка при правлении Кучмы воспринималась по другому....- не верили в войну...
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по крайней мере,нужно было демострировать готовность к отражению агрессии. То что Кучма делал на Тузле. Раша тогда очканула. А у Дурчинова извилин не хвтило придумать контр меры. Он
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J Jack 9877a296 - читал вояк которые были там в это время...

Так они действительно получили приказ стрелять в случае пересечения границы...
И спец.наз был там и подготовленные спортсмены, на случай если драться с гражданскими провокаторами...
Кучма обо всем подумал...

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В крыму нечем было стрелять, к сожалению.
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Все было. Быд спец. наз. который нужно было перебрасывать в Крым, вязать этих зеленых человечков.
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Спецназ? Тот, который разгонял майдан? Этот спецназ пошел бы стрелять в Крым? Ты серьезно? Может, и пошел бы, только у меня очень большие сомнения на счет того, в кого бы он стрелял.
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Коли ЗСУ вийдуть на кордон, тоді після зачистки будуть проведені вибори.
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Ви розумієте шо там всі ватники,після "зачистки" там нікого не буде,зрвсім))
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Не при ЗЕ-власти. ЗЕ свой потенциальный электорат зачищать не будет.
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выборы будут конгда Украина возьмет котроль над границей с кацапией.
и то через 2-3 года..после этого.и никак раньше
все остальное это слив интересов Укарины.
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Все остальное - это минские договоренности.
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все прекрасно понимают,что "минские договоренности" были подписаны,чтоб выиграть время для Украины и создать армию
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точно...ви покажете їм перед номом папірець і вони прям розбіжаться
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Кучма не считает значит, что на Дамбаце есть кацапские войска? Во как однако
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Серед кого там проводити вибори?Ті хто там зараз живе,знову вибере чеПушиліна.в мене одне питання,хто поїде жити у Лугандон,якщо навіть переселенці не збираються туди повертатись?
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це чучма за українські війська заявив - а ви як поняли?
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выборы на бамбасе не можна проводить еще лет 20 - и неважно хто куда уйдет
или не уйдет - бабмасня должна быть поражена в праве на голосование - 20 лет минимум
как регион предавший свою страну.
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Правильно пишете - ввести на 15- 20 років пряме президенське правління !
ЯКІ взагалі можут бути вибори серед тих , хто на референдумі голосував за від"єднання
від України ! Вони ж СЕПАРИ ! А кого і що можуть вибрати СЕПАРИ ???
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так там вже давно е пряме ********** правління,
чі ви ще вірите в викопані танки?
і да - ви СЕПАРИ.
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О как, прямо прочитал мой коммент, сделанный 5 минут назад по поводу заявления Пристайко и тут же озвучил на цензоре!
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Уже и Кучма начинает охреневать от зебильной внешней политики. Скоро выпрет его шимпанЗЕ из минской группы за такие слова, как ранее Бессмертного за жесткую позицию.
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когда войска уйдут прочь из Украины и там появится наша власть

Уже не ваша, Леонид Данилыч, а Коломойского.
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Да хоть десять. Кучма слил Януковичу власть в 2004 году и только благодаря украинцам все произошло не тогда, а только в 2014 году.

То, что сейчас у власти марионеточные колаборанты и предатели под руководством Коломойского - это и заслуга Кучмы тоже.
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А ЗАЧЕМ вообще сейчас проводить там какие-то выборы?
Для легализации преступников-сепаратистов?
Лугандонцы других не выберут, тем более, в условиях оккупации.
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тогда надо переписывать минский договорняк.
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Зачем? Путь рашисты начнут выполнять его, убравшись с Донбасса.
Потом подумаем о выборах.
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ну на то он и договорняк, чтобы соблюдать очередность пунктов, по крайней мере, так предполагается.
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Главнейшее условие, о выполнении которого до сих пор заявляла украинская сторона и представители Запада, и с которого должно все начаться, это прекращения огня.
А у нас каждый день раненые и погибшие.
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Плохо, когда люди гибнут. Как бы то ни было, очередность это не отменит.
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ПОКА именно так и было: идут обстрелы - минские мертвы.
Что будет пытаться делать новая власть, увидим.
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Придется что-то принимать, собираться в пустую всем поднадоело.
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Это что-то должно быть таким, чтобы не спровоцировало гражданское противостояние и утрату государственности.
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Ещё лет пять и на Донбассе вырастет поколение людей которые не очень будет любить Украину. Так что время в этом случае играет против Украины.
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А сейчас там очень любят Украину ага. Эти территории должны быть очищены от нынешнего населения и заселены украинцами. Иначе там никогда не будет украинской власти.
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...как в 45-м? Ради чего де-комунизацию проводили...
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Страшно, что призивы насильственного переселения исходят от проевропейского майдана.
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Твої б слова -та до Бога....Але Він тебе не почує...
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Как на сегодняшние реалии, так Данилыч так очень проукраинские вещи говорит.
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Кучма правильно каже. А чим пояснити таку срачку-гарячку з виборами в ОРДЛО у зелених слизняків, які планують їх протиснути через "формулу Штайнмаєра". Просто перед ****** вислужуються, чи вже є домовленість по здачі України, яку зелений слиз бере до виконання?
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