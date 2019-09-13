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 Політика України
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Все про:Ахметов (370) Зеленський (2712) Коломойський (548) олігарх (114) Пінчук (83)

 Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком

Зустріч президента Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським не була єдиною зустріччю з главами найбільших фінансово-політичних груп.

На зустрічі з Коломойським в Офісі Президента, за даними джерел Цензор.НЕТ, були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель, глава Офісу Президента Андрій Богдан. На відомій фотографії не потрапили в кадр заступник глави ОП з економічних питань Юлія Ковалів і представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Темою зустрічі з Коломойським була справді ситуація на ринку енергетики. Частину порядку денного ми можемо визначити за заявою міністра Оржеля, що на зустрічі також обговорювалися питання антимонопольного законодавства та ціни на вугілля. Хоча у Коломойського немає своїх вугільних шахт, але, як він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, він надає "концептуальну" підтримку керівництву державної видобувної компанії "Центренерго". А антимонопольні питання обговорювалися, очевидно, в контексті домінування структур Ахметова на енергоринку.

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За даними джерела Цензор.НЕТ, Зеленський також провів аналогічні зустрічі з Рінатом Ахметовим і Віктором Пінчуком, але з цих зустрічей фотографії не виставлялися.

Попри публікацію фото з Коломойським, поки немає ознак, що його група отримує від Зеленського ключові пости (зміна керівництва "Центренерго" була здійснена урядом Гройсмана). Однак політичний ефект від появи всього керівництва країни - величезний. Більшість спостерігачів, цілком логічно, вважають це фото рекламою для Коломойського. І демонстрацією політичної ваги. За даними джерела Цензор.НЕТ, публікацією фотографії Зеленський вирішив показати, що Коломойський для нього один з бізнесменів, відносини з яким він може не приховувати, оскільки не збирається створювати йому жодних преференцій. Для більшості в суспільстві ефект від фото, очевидно, був абсолютно протилежним задуму.

Очевидно, Зеленський намагається вибудувати певні правила взаємодії з найбільшими ФПГ. І одночасно - визначити для себе вразливості кожної ФПГ очима її конкурентів. Тому зустрічі сепаратні, позицію щодо кожного конкретного олігарха Зеленський продовжує вивчати і формувати. Сам Зеленський має намір залишатися над сутичкою і виступати регулятором відносин. Президент вибудовує очевидну систему стримувань і противаг, щоб зберігати важелі управління за ОП.

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І тим не менш, таке втручання неминуче, оскільки ситуація в енергетиці та невиконання плану доходів бюджету вимагатиме від уряду пошуку джерела поповнення скарбниці за рахунок олігархів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148277
 
   
 Топ коментарі
 
Встреча настоящего президента Украины с квартьным зеленским Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9699
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Бутусов только сейчас проснулся? Они встречались еще месяц назад...Больше писать не о чем? Пусть лучше напишет о чем спрашивали Кондитера сегодня на допросе...Если кому интересно, то это были вопросы об Иловайске и по морякам, какие приказы отдавал именно свыночолый говнокомандувач...Сподіваюсь, далі ще буде..
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Петя хряк ? Зеля не любит велоспорт , ему при съёмках "слуги народа" натёрло достоинство .
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Если Тургенев написал Муму, то памятник толстому почему?
Где фотки других встреч?
Просто один равнее других и оказывает концептуальную поддержку самому себе.
А вообще:
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, СВОБОДА ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
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США: Мы надеемся Зеленский Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком - Цензор.НЕТ 8133 сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский https://censor.net.ua/n3133186
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Та ні, це мабуть преЗЕдент розпочав деолігархізацію
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Встреча настоящего президента Украины с квартьным зеленским
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Скільки коштів ці пани готові влити в економіку держави ?
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Несмотря на публикацию фото с Коломойским, пока нет признаков, что его группа получает от Зеленского ключевые посты (смена руководства "Центрэнерго" была осуществлена правительством Гройсмана)Источник: https://censor.net.ua/n3148277

- лише сліпі і Зе бобіки не бачать цього впливу, як і переділу ринку енергетики, палива на користь бєні. за мовчазної згоди Зе і команди
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до фанів преЗедента? так , навіть більше. він недарма став улюбленим журналістом у глави генштабу хомчака. почитайте його памфлєти про 100днів Зе. це помітно неозброєним оком. і так не він один з пулу журналістів хто відкрито то робить
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Еврокомиссар Хан: У Зеленского сильный мандат для борьбы с коррупцией и деолигархизации https://censor.net.ua/n3125738

Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком - Цензор.НЕТ 1902
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відчитувався перед батьками засновниками
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Хотелось бы услышать Serg Sergeev-a - как тебе фото? Всех поборол твой Зе олигархов? Или сейчас будешь говорить, что это ничего не значит?
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Статью читал? Или только картинки горазд рассматривать?
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Буду справедливим: якщо Зеленський поставить в стойло олігархів (усіх!), я затанцюю джигу. Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5243 В противному випадку - тільки пунш у грудні. Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5243
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Наверна он спрашивает олигархов: К ногтю не хотите ли пройти?
Вот перл например:"он оказывает "концептуальную" поддержку руководству государственной добывающей компании "Центрэнерго".Источник: https://censor.net.ua/n3148277
Угадай с трех раз,за чей ет удет казватся концептуальная поддержка?
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поставит в стойло тех кто ему бабло на през. кампанию отвалил?
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То есть Вы хотите сказать, что танцевать я не буду?
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Они все должны сидеть в тюрьме за то, что раздерибанили страну и надо посадить их крестного отца - это Кучму, который привел мафию и криминалитет к власти!
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На це навть натяку нема, я б сказав що навпаки.
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Для этого надо быть диктатором, чтобы быстро и сразу. Европа это не примет. Хотя петисосы уже воют, что Зе диктатуру строит.
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Европа будет стоя аплодировать, если их пересажают!!! И США тоже будет стоя аплодировать! Власти США даже говорят, что у них бы в стране таких бы сажали на лет 200. И Европа тоже уже сколько лет добивается посадок коррупционеров и это их требования, чтобы органы карательные создать против коррупционеров. Они не принимают коррупциют и они хотят больше всего, чтобы эти Олигархические ОПГ пересажали!
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так Пинчук вроде как распродает свои активы и в Лондон собирается свалить. Нафиг он был нужен на встрече?
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встречался. но всех обслужить не получилось - пепельница в "охвисе" всего одна.
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Бутусов только сейчас проснулся? Они встречались еще месяц назад...Больше писать не о чем? Пусть лучше напишет о чем спрашивали Кондитера сегодня на допросе...Если кому интересно, то это были вопросы об Иловайске и по морякам, какие приказы отдавал именно свыночолый говнокомандувач...Сподіваюсь, далі ще буде..
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Такому оно нах надо . Только больных людей , вроде тебя , это волнует . Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком - Цензор.НЕТ 603 .
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Борьба с олигархами - " по новому " Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком - Цензор.НЕТ 3580 .. Теперь не в кабинете следователя , а в кабинете предзыдзента . Ну то такэ ...

Ну шо там зебня ,всех олигархов уже пересажали ,, а их имущество конфисковали . ?? Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком - Цензор.НЕТ 5345 .
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А лучше 200 лет . За это время на олигархов может метеорит упадёт ,, и они самоликвидируются . Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком - Цензор.НЕТ 5373 .
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а говорили что надо бороться с алехархами, а сами строчат с ними договорняки
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Правительство Дании решило предоставить временные гранты бедным семьям. Ожидается, что почти 28 000 детей получат выгоду от данной программы. Министерство занятости Дании ранее на этой неделе сообщило, что выделение временного безналогового гранта для борющихся с бедностью семей было согласовано с такими партиями, как Socialistisk Folkparti, Enhedslisten и Radikale. Данная программа была введена в качестве альтернативы системе льгот «kontanthjælp» предыдущего правительства, которая, по утверждению нового правительства, поставила тысячи бедных датских семей в еще более опасное положение. «Хорошо, что мы поможем семьям с детьми, особенно воспитываемых одним родителем, которые находятся под давлением из-за низкого дохода», - сказал министр занятости Питер Хуммельгаард. Соглашение означает, что 250 миллионов крон будет выделено для таких семей. Субсидия обеспечит семьям, испытывающим трудности, дополнительные 550-700 крон на ребенка в месяц - в зависимости от обстоятельств. По оценкам, грант охватит около 27 900 детей из 14 300 семей. При этом в правительстве отметили, что помощь является временной и родителям лучше самим озаботиться материальным положением своей семьи. «Как ни крути, маме и папе лучше работать. Таким образом, центральная задача правительства - использовать текущие хорошие времена, чтобы заставить всех работать или учиться», - подчеркнул Хуммельгаард -- а что делает зеленский? Встречается ? Зебилы , разницу чувствуете ? Нет ?
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Все хорошие дела начинаются с тёплой встречи!
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Дык. Борьба ж с коррупцией и олигархами в разгаре.

Честные предприниматели приходили обговорить следующие шаги в этой неравной борьбе.
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короче, если убрать всю витиеватость формулировок , Коломойским базарили как раскулачить ахметку
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регулятором отношений должен выступать закон, а не какой то там зеленский
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"но с этих встреч фотографии не выставлялись" Удостоен только УЧИТЕЛЬ 🤔
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Кому вже це цікаво ? Ясно,що Бєня давав своїм зеленим чоловічкам вказівки.І фото виплило не випадково,як до цього з'являлися відео і аудіозаписи з участю коломойші та його слуг.
В суді штату Денвер йде справа за позовом Приватбанку проти Бєні,тут раз,-і зустріч.два-обшуки в Приватбанку.
Або от ще один случай .Був у Дніпрі один крутий мер,на дядю Бєню бочку котив.У мерії Дніпра прокуратура проводить обшук. Соупадєніє ящітаю.
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...раньше хлопці-олігархи гуляли раздельно -- на яхтах, островах и в номерах... -- теперь все вместе и в Офисе...
Цель и средства объединяют!
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Да хрен Зеленский тронет олигархов, он только обещал и божился, что всех посадит, а на самом деле, ничего такого не будет, как грабили народ, так и будут продолжать грабить.
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Будут продавать в турборежиме. Этот хочет распродать все за даром от земли до зализныци и АЭС отхапать свое и свалить в закат, пока народ не очухался, а потом уж будет поздно пить боржоми
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Олигархи ему пообещали, что не будет мополий. Ахахаха. И.е он верит в слова вместо, того чтобы создать законы по невозможности выведения капиталов из Украины, антимонопольные РАБОТАЮШИЕ ЗАКОНЫ, и реальный контроль и наказание....

Вещает лапшу на уши дуракам.
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Вопрос-с какой целью Бутусов это пишет? На Коломойском загорелась шапка? И всех сочуствующих Игорю Валерьевичу бросили на отбеливание имиджа "единственного положительного олигарха"? Страна несется пропасть, а журналисты описывают "приятную атмосферу вокруг"?
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з ініціативи преза....
але за гроші ахметки.... придбано 200 авто швидкої допомоги.

це тіпо ахметка відкупився...?
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хтось там ще перед виборами обіцяв прищемити олігархів та кофіскувати... Здається, щось схоже було і в оприлюднених програмних засадах...

Зеботара, вам. баранам. ще не зрозуміло, як вас "на убой" ведуть? Ось так: https://mazurowskij.com/?p=11094
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