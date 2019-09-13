 Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком

На зустрічі з Коломойським в Офісі Президента, за даними джерел Цензор.НЕТ, були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель, глава Офісу Президента Андрій Богдан. На відомій фотографії не потрапили в кадр заступник глави ОП з економічних питань Юлія Ковалів і представник президента в Кабміні Андрій Герус.
Темою зустрічі з Коломойським була справді ситуація на ринку енергетики. Частину порядку денного ми можемо визначити за заявою міністра Оржеля, що на зустрічі також обговорювалися питання антимонопольного законодавства та ціни на вугілля. Хоча у Коломойського немає своїх вугільних шахт, але, як він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, він надає "концептуальну" підтримку керівництву державної видобувної компанії "Центренерго". А антимонопольні питання обговорювалися, очевидно, в контексті домінування структур Ахметова на енергоринку.
За даними джерела Цензор.НЕТ, Зеленський також провів аналогічні зустрічі з Рінатом Ахметовим і Віктором Пінчуком, але з цих зустрічей фотографії не виставлялися.
Попри публікацію фото з Коломойським, поки немає ознак, що його група отримує від Зеленського ключові пости (зміна керівництва "Центренерго" була здійснена урядом Гройсмана). Однак політичний ефект від появи всього керівництва країни - величезний. Більшість спостерігачів, цілком логічно, вважають це фото рекламою для Коломойського. І демонстрацією політичної ваги. За даними джерела Цензор.НЕТ, публікацією фотографії Зеленський вирішив показати, що Коломойський для нього один з бізнесменів, відносини з яким він може не приховувати, оскільки не збирається створювати йому жодних преференцій. Для більшості в суспільстві ефект від фото, очевидно, був абсолютно протилежним задуму.
Очевидно, Зеленський намагається вибудувати певні правила взаємодії з найбільшими ФПГ. І одночасно - визначити для себе вразливості кожної ФПГ очима її конкурентів. Тому зустрічі сепаратні, позицію щодо кожного конкретного олігарха Зеленський продовжує вивчати і формувати. Сам Зеленський має намір залишатися над сутичкою і виступати регулятором відносин. Президент вибудовує очевидну систему стримувань і противаг, щоб зберігати важелі управління за ОП.
І тим не менш, таке втручання неминуче, оскільки ситуація в енергетиці та невиконання плану доходів бюджету вимагатиме від уряду пошуку джерела поповнення скарбниці за рахунок олігархів.
Где фотки других встреч?
Просто один равнее других и оказывает концептуальную поддержку самому себе.
А вообще:
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, СВОБОДА ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
- лише сліпі і Зе бобіки не бачать цього впливу, як і переділу ринку енергетики, палива на користь бєні. за мовчазної згоди Зе і команди
Вот перл например:"он оказывает "концептуальную" поддержку руководству государственной добывающей компании "Центрэнерго".Источник: https://censor.net.ua/n3148277
Угадай с трех раз,за чей ет удет казватся концептуальная поддержка?
Квартирник втихаря ))
Ну шо там зебня ,всех олигархов уже пересажали ,, а их имущество конфисковали . ?? .
Чего изволите
Честные предприниматели приходили обговорить следующие шаги в этой неравной борьбе.
В суді штату Денвер йде справа за позовом Приватбанку проти Бєні,тут раз,-і зустріч.два-обшуки в Приватбанку.
Або от ще один случай .Був у Дніпрі один крутий мер,на дядю Бєню бочку котив.У мерії Дніпра прокуратура проводить обшук. Соупадєніє ящітаю.
Цель и средства объединяют!
Вещает лапшу на уши дуракам.
але за гроші ахметки.... придбано 200 авто швидкої допомоги.
це тіпо ахметка відкупився...?
Зеботара, вам. баранам. ще не зрозуміло, як вас "на убой" ведуть? Ось так: https://mazurowskij.com/?p=11094