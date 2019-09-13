 Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком

На зустрічі з Коломойським в Офісі Президента, за даними джерел Цензор.НЕТ, були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель, глава Офісу Президента Андрій Богдан. На відомій фотографії не потрапили в кадр заступник глави ОП з економічних питань Юлія Ковалів і представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Темою зустрічі з Коломойським була справді ситуація на ринку енергетики. Частину порядку денного ми можемо визначити за заявою міністра Оржеля, що на зустрічі також обговорювалися питання антимонопольного законодавства та ціни на вугілля. Хоча у Коломойського немає своїх вугільних шахт, але, як він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, він надає "концептуальну" підтримку керівництву державної видобувної компанії "Центренерго". А антимонопольні питання обговорювалися, очевидно, в контексті домінування структур Ахметова на енергоринку.

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За даними джерела Цензор.НЕТ, Зеленський також провів аналогічні зустрічі з Рінатом Ахметовим і Віктором Пінчуком, але з цих зустрічей фотографії не виставлялися.

Попри публікацію фото з Коломойським, поки немає ознак, що його група отримує від Зеленського ключові пости (зміна керівництва "Центренерго" була здійснена урядом Гройсмана). Однак політичний ефект від появи всього керівництва країни - величезний. Більшість спостерігачів, цілком логічно, вважають це фото рекламою для Коломойського. І демонстрацією політичної ваги. За даними джерела Цензор.НЕТ, публікацією фотографії Зеленський вирішив показати, що Коломойський для нього один з бізнесменів, відносини з яким він може не приховувати, оскільки не збирається створювати йому жодних преференцій. Для більшості в суспільстві ефект від фото, очевидно, був абсолютно протилежним задуму.

Очевидно, Зеленський намагається вибудувати певні правила взаємодії з найбільшими ФПГ. І одночасно - визначити для себе вразливості кожної ФПГ очима її конкурентів. Тому зустрічі сепаратні, позицію щодо кожного конкретного олігарха Зеленський продовжує вивчати і формувати. Сам Зеленський має намір залишатися над сутичкою і виступати регулятором відносин. Президент вибудовує очевидну систему стримувань і противаг, щоб зберігати важелі управління за ОП.

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І тим не менш, таке втручання неминуче, оскільки ситуація в енергетиці та невиконання плану доходів бюджету вимагатиме від уряду пошуку джерела поповнення скарбниці за рахунок олігархів.