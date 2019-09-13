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 Політика України
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 Списки громадян України, які утримуються у РФ і в окупованому Криму, ми вже підготували і передали, - Денісова

Готуючись до нового обміну, українська сторона вже підготувала і передала списки утримуваних у Росії і на території окупованого нею Криму громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.

"Списки громадян України, які перебувають на території Росії і в окупованому Криму, ми вже підготували і передали", - сказала вона.

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Раніше, виступаючи на цьому Форумі, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну утримуваних осіб з Росією.

"Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки і очікуємо наступного етапу обміну", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148274
 
 
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Людочка Денисова... ...скоро и тебя сосчитают...*(
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Этих освободят, других посадят.
Денисова занимается лечением насморка у больного чумой.... бесполезное занятие....
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По вашей логике вообще не следует никого освобождать. Пусть выйдут через лет 20.
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Її також зебіли звільнять... Але навіть з її звільненням для 95-го кварталу місць в держслужбі не вистачить
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Интересно, на кого меня моменяют?.. И скоро ли очередь?
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