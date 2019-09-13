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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (86) Донбас (12989) Пристайко (132)

 Зараз ми пропонуємо провести одночасно місцеві вибори по всій території України, включно з окупованим Донбасом, - Пристайко

Влада України хотіла б проведення місцевих виборів по всій країні, включно з територіями тимчасово непідконтрольного Україні Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Ми погодилися на Мінські домовленості 5 років тому, зокрема і на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було провести вибори, поки це неможливо, одночасно у всій нашій державі. У них (на окупованих територіях Донбасу. - Ред.) вже було двоє виборів - фейкових, їхніх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори по всій території, включно з окупованою. Побачимо, чи спрацює це, по часу виключно", - сказав Пристайко.

Водночас Пристайко додав, що "формулу Штайнмаєра" ще в 2016 році погодив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Формулу Штайнмаєра", яку наш очільник держави погодив, ми як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, маємо виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі", - зазначив він.

Він запевнив, що "в ній немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачували в "зраді" чи "перемозі".

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що за найкращих умов місцеві вибори можуть відбутися не раніше квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента планує дострокові місцеві вибори в чотирьох містах у грудні, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148272
 
 
 Топ коментарі
 
Shlomo Nagel
Conversation Starter · 3 год

Зараз ми спостерігаємо, як Україну женуть по сценарію, який озвучив генерал Гєрасімов в 2013 році - женуть до громадянської війни, яка має стати останнім кроком перед окупацією.

Бо "імплементація" Мінських угод по "формулі Штайнмаєра" не буде сприйнята найбільш активною частиною українського суспільства, за кого б вони не голосували на минулих виборах.
"Формула Штайнмаєра" - це беззаперечна амністія вбивць, це ватажки бойовиків у складі ВРУ, та ще й у якості "смотрящіх" від ху_ла, це 5 років жертв і поневірянь, перекреслені однім підписом якоїсь нікчеми, це ганьба капітуляції і початок "навєдєниія порядка" в Україні по сценарію Жиріновського.

Це не жарти, це нове життя в окупованій країні, кому ще поталанить в ній залишитись
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Прежняя власть только обсуждала, то что впаривали Штайнмаеры, НИЧЕГО НЕ ПОДПИСЫВАЯ, вы собираетесь это сделать:
предать тысячи погибших за независимость Украины.
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выборы на донбассе по формуле штанмайера.
Зелибобы не способны понять, как быстро их зелёные человечки сливается суверенитет Украины, да оно им и пофиг. Лишь бы сватов вернули..
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Благодаря заказным ОППОблоком статопросам в ЕС думают, что весь украинский народ хочет мириться с боевиками ДНР-ЛНР и Путиным.
Может надо самоорганизовываться, как 24.08.19 на Марші захисників, и выходить на акции протеста против капитуляции.
Запад не хочет дестабилизации Украины и Майдана.
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Я не знаю, чи це Інтерфакс перебрехав, чи це Пристайко так висловився - але "формулу Штанмайєра" Порошенко не погоджував. Да, він її обговорював - але виключно заперечуючи принцип "спочатку вибори, а потім гуманітарна і безпекова частина". І заперечував, вказуючи на аналогічний приклад Придністровя в Молдові.
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ідіоти. А хто буде болотуватися на окупованих територіях? Хіба хоч один проукраїнський кандидат там зможе провести передвиборчу кампанію, чи агітувати, чи взагалі хоч крякнути? Ідіоти!
Господи, за що ж ти так караєш мою нещасну країну такими дурнуватими злиднями при владі !!!
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Пристайко ти шо долбо..б!!!?Поки путінососи не будуть за поребриком ніяких виборів!!!
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Зебилы делают пробные вбросы через типа частные высказывания пристайко или бени бабломойского, при этом смотря на реакцию активной части общества (с зебильным тупым стадом и так все ясно, единственная реакция на которую они способны это тупо блеять перед ТВ). А значит нужны уличные акции и протесты, чтобы у жидов даже и мысли не было бы про легализацию оккупации и втюхивание лугандона в Украину без реального освобождения от кацапов и террористов.
При этом зебилы начинают нам втирать про то, что это плохой шоколадка согласился на так называемую формулу штайнмаера, хотя предыдущая власть неоднократно заявляла про то, что КАТЕГОРИЧЕСКИ не принимает этот план.
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Ой какие молодцы-какие рехвормы проводят, как покращують жизнь зебилоидам!!! Молодцы вы сделали это вместе, ЗЕБИЛЬНОМУ ЛОХТОРАТУ БРАВО!!!
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А ЗЕбилы будут в выборах в ОРДЛО участвовать? Пристайко не желает судьбу героя-Рыбака повторить,когда живот вспаривают и реку труп бросают?
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