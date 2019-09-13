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 Політика України
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Все про:Зеленський (2712) Кучма (362) нормандська четвірка (561) ЗСУ (331)

 На "нормандській зустрічі" Зеленський порушуватиме питання про відвід військ уздовж всієї лінії зіткнення, - Кучма

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма впевнений, що на наступному засіданні ТКГ 18 вересня буде ухвалено рішення про остаточний відвід сил і засобів у Петровському і Золотому (обидва - Луганська обл.), А також є перспектива подальшого відведення уздовж лінії зіткнення сторін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він розповів журналістам в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.

"Одне з головних в питаннях безпеки - це рухатися далі в питанні відведення військ уздовж лінії зіткнення. Я переконаний, що в наступну середу (18 вересня. - Ред.) ми ухвалимо рішення про час відведення військ у  Петровському і Золотому. Остаточно визначимо час" , - сказав він.

Кучма зазначив, що над питанням подальшого розведення військ на цих ділянках зараз працюють військові.

"Взагалі, перспективи, і президент (України Володимир Зеленський. - Ред.), упевнений, буде порушувати це питання на "нормандський зустрічі": уздовж всій лінії зіткнення відведення військ", - підкреслив він.

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Представник України в ТКГ вказав, що якщо йдеться про безпеку і виконання Мінських домовленостей, то потрібно відвести війська уздовж всієї лінії конфлікту на 2 км.

Кучма також вважає, що зараз поки немає сенсу говорити про контроль над українсько-російським кордоном. "Якщо це не буде наша територія, ми ж туди не потрапимо. Тому це має бути поступово. Тобто, наша територія буде - будуть і наші кордони", - пояснив він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Фінляндії пресконференції заявив, що конкретна дата зустрічі лідерів країн "нормандського формату" поки не визначена, але Україна наполягає на проведенні такої зустрічі ще у вересні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148271
 
 
 Топ коментарі
 
За Днепр?

А ВСУ разоружать будут, чтобы такое хорошее перемирие не портили?
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Зелебобик,а у нас есть. Сосед в военкомате работает
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через таких сцикунів як ти зелебот На "нормандской встрече" Зеленский будет ставить вопрос об отводе войск по всей линии столкновения, - Кучма - Цензор.НЕТ 3388
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Это по причине приближающейся годовщины Гонгадзе про Таргана вспомнили?
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очередная поаытка проглотить бутерброт, который не лезет в горло
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На Хрещатике ного столбов!!! Старайтесь!!! какой-то из-них будет ваш!!!
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За Днепр?

А ВСУ разоружать будут, чтобы такое хорошее перемирие не портили?
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Бат. ім.Шейха Мансура вже здав зброю... Якщо українці не хочуть захищати Батьківщину, то вайнахи за нас це не зроблять.
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то Ярош з Коханивским закончили чистить оружие и сдали его
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Порохоскот! Напоминаю: в военкоматах очередей нет!
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Зелебобик,а у нас есть. Сосед в военкомате работает
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через таких сцикунів як ти зелебот На "нормандской встрече" Зеленский будет ставить вопрос об отводе войск по всей линии столкновения, - Кучма - Цензор.НЕТ 3388
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так и иди в военкомат, подмени на передку порохоскот.
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Скотина, справи справжніх військових "*********", їх не хочуть брати в армію. Якщо ти далеке від цього, то мовчало б.
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Падло гебняве,яке продало країну жидам
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он может ставить все шо угодно и по любой линии - он не решалово.
дядьки хорошо понимают хто оно - он за кофе пусть слетает.....
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До Києва! (може у зебилів ще не втратився інстинкт самозбереження)
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Зє!біли в масє совки - їм під ****** та з савєцкім гімном і уруским йєзиком буде комфортно - вони тіко й ждуть - хліб-сіль-чарку-шкварку вже наготували, а в шкафу випрасувана чекіська форма
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Блин,а что это даст без разделительных структур? На слепоглухонемое ОБСЕ надежд нету никаких. Стрелять твари не перестанут Смыл может кто-нибуть пояснить?
"Надапростапиристатьстрелять"(с)?
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Українських. Москальські виводить запоребрик планується, чи вони вже "нашілюдібуряти"?
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Кто будет обеспечивать разведение войск? Миротворцы? Чьи?
По ходу второй этап сдачи Украины стартовал.

Народ, кто в центре Киева живет посчитайте плиз сколько там фонарных столбов на Банковой имеется? Боюсь по-трое придется их вешать мразей!
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Українцям з Харкова, Дніпра, Запоріжжя настав час продавати нерухомість і виїджати, зешмарклі несуть рузьке мир.
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НЕ пиши за Харьков.Тут не одному ватному бандиту зубы кувалдой повышибали.
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Дайош корєйскій варіант!!! ДМЗ 4-5 км і ніяких переміщень, пенсій та відносин. Ров з кракаділамі і колючка под напряженійєм. В сіру зону звозити сміття
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С переходом полноты власти к Вазелину в Украине наступил бардак.Не решается вопрос с пострадавшими от обрушения дома в Дрогобыче-Три недели горит военній полигон под Харьковом люди додыхают от едкого дыма.МО и МЧС успокоительные мантры читают.Теперь горит полигон в Черниговской области,в Чернобыле,Калиновке Винницкой.Полиция тихо саботирует всё.Полный пофигизьм,только бабло рубят.Вазелин! Бросай свою пыхатисть и засучивай рукава!!
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хто ту "відьну зону" зафматиме? Чия влада буде на відведених територіях? парашинська, чи уркраїнська?
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а шо? в станиці Луганській не показано?
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Уже 13 добу шахтарі Донбасу блокують вагони з російським вугіллям, вимагаючи припинити "торгівлю на крові". Та то таке.
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Так и РФ это-же хочет. Миротворцы по теперешней линии разграничения. А не по границе РФ-Украины.
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