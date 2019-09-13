 США виділили Україні близько мільйона доларів на обладнання для мовлення в окупованому Донбасі і Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на заступника помічника державного секретаря США Джорджа Кента.

Кент сказав це 13 вересня в Києві на пресконференції, присвяченій розширенню українського телемовлення на окупованих територіях.

"USAID підтримав зусилля наших українських партнерів, вклавши майже мільйон доларів у високопрофесійне телерадіомовне обладнання, яке забезпечить якісний український контент для більш ніж чотирьох мільйонів жителів на півдні і сході України, включаючи близько двох мільйонів громадян, які зараз не мають доступу до ефірного українського мовлення", – додав він.

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За словами голови відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавачі.

"У червні цього року вже отримано чотири сучасних цифрових передавачі виробництва німецької компанії. Така міжнародна технічна допомога є вагомим внеском для розвитку саме державної мережі цифрового телебачення на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях і на адмінкордоні з АР Крим", – розповів він.

Кримська правозахисна група за підсумками вересневого моніторингу встановила, що мінімум у 10 населених пунктах на півночі півострова український радіосигнал повністю заблокований.

Крім цих бюджетних коштів, США розблокували понад $390 млн військової допомоги Україні.