 США виділили Україні близько мільйона доларів на обладнання для мовлення в окупованому Донбасі і Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на заступника помічника державного секретаря США Джорджа Кента.
Кент сказав це 13 вересня в Києві на пресконференції, присвяченій розширенню українського телемовлення на окупованих територіях.
"USAID підтримав зусилля наших українських партнерів, вклавши майже мільйон доларів у високопрофесійне телерадіомовне обладнання, яке забезпечить якісний український контент для більш ніж чотирьох мільйонів жителів на півдні і сході України, включаючи близько двох мільйонів громадян, які зараз не мають доступу до ефірного українського мовлення", – додав він.
За словами голови відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавачі.
"У червні цього року вже отримано чотири сучасних цифрових передавачі виробництва німецької компанії. Така міжнародна технічна допомога є вагомим внеском для розвитку саме державної мережі цифрового телебачення на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях і на адмінкордоні з АР Крим", – розповів він.
Кримська правозахисна група за підсумками вересневого моніторингу встановила, що мінімум у 10 населених пунктах на півночі півострова український радіосигнал повністю заблокований.
Крім цих бюджетних коштів, США розблокували понад $390 млн військової допомоги Україні.
Радиостанцию "Сельдь Иваси"!
(Владимир Друк).
...но жёлтенькая Спидола -- брала любэ, где ни придётся и когда надо! ...следующая модель -- чёрненькая -- уже требовала ручного вмешательства. Брали напрокат, вскрывали, мутили, закрывали, сдавали обратно, как новенькую -- пломбы не трогали...*)
Просветите эмигранта ... *)
Велика подяка амеро-бандерiвцям,
"Украина мстит: Три русские подлодки вышли из строя у берегов Сирии".
Ставшая легендарная история позорного русского авианосца "АДмирал Кузнецов", завонявшего дымом все Средиземное море, получила продолжение.
"По информации русских СМИ, сразу три принадлежащие стране-агрессору подводные лодки встали в порту Сирии на прикол и не могут выполнять боевые задачи.
Речь идет о новейших русских дизель-электрических субмаринах «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Причина выхода из строя субмарин - банальна. Санкции. На подлодках установлены установленные старые советские батареи, которые тупо "не вывозят" - они дают возможность находиться под водой лишь 48-72 часов, а для выполнения боевых заданий необходимо значительно больше - именно это давали импортные батареи.
Нормальные же батареи оккупанты получить не могут - они производятся в Украине и оккупанитам недоступны из-за санкций. Русские СМИ робко не называют страну-производителя батарей для своих субмарин, однако аккумуляторы для их подлодок производились именно в Украине.»