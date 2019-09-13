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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Крим (7461) допомога (875) США (5392) мовлення (110) Донбас (12989)

 США виділили Україні близько мільйона доларів на обладнання для мовлення в окупованому Донбасі і Криму

США виділили майже мільйон доларів на обладнання для телерадіомовлення, яке допоможе передавати український телесигнал на територію окупованого Криму і Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на заступника помічника державного секретаря США Джорджа Кента.

Кент сказав це 13 вересня в Києві на пресконференції, присвяченій розширенню українського телемовлення на окупованих територіях.

"USAID підтримав зусилля наших українських партнерів, вклавши майже мільйон доларів у високопрофесійне телерадіомовне обладнання, яке забезпечить якісний український контент для більш ніж чотирьох мільйонів жителів на півдні і сході України, включаючи близько двох мільйонів громадян, які зараз не мають доступу до ефірного українського мовлення", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі активно мінують узбіччя польових доріг, шляхопроводи та ділянки сільгосппризначення, - розвідка

За словами голови відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавачі.

"У червні цього року вже отримано чотири сучасних цифрових передавачі виробництва німецької компанії. Така міжнародна технічна допомога є вагомим внеском для розвитку саме державної мережі цифрового телебачення на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях і на адмінкордоні з АР Крим", – розповів він.

Кримська правозахисна група за підсумками вересневого моніторингу встановила, що мінімум у 10 населених пунктах на півночі півострова український радіосигнал повністю заблокований.

Крім цих бюджетних коштів, США розблокували понад $390 млн військової допомоги Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148263
 
   
 Топ коментарі
 
Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию "Сельдь Иваси"!
(Владимир Друк).
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за такие бабки легко можно поставить на Хорлах или восстановить на Каланчаке фм вещание. А там по морю до скерепостополя достанет без проблем.
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P.S. Мій знайомий одесит (доцент кафедри інституту зв'язку) розповідав таке: він трохи засвітився на тому що тоді називали спекуляцією і кгб його чемно попросило провести експертизу можливості прийому деякими громадянами Голосу Ізраїлю (там передавалися конкретні інструкції для виїжджантів, які передруковувалися і поширювалися). Фахівець таки допер як конкретний єврей це робив, але був в захваті від елегантного рішення і стукам його не здав. Фокус називався "просторове гетеродинування" (Спідола поруч із телевізором, увімкненим на порохній канал). Приймалися передачі на частоті яка була поза межами діапазонів Спідоли і тому не глушилася. А Спідола була у штатній комплектації, планки контурів не мінялися.
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Ох Трамп хоче Байдена втопити, грошей не жалкує. Головне щоб зеля бабки брав, а інфо не зливав, хай самі у своєму конгресі-сенаті варяться.
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-- Зеля -- ласковое дитятко, у всех нянек сосёт -- Коломойскому сливает...*)
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Те что на фото похожи на обычные сепарские тарелки...)
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Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию "Сельдь Иваси"!
(Владимир Друк).
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А помнишь Котя, как мы в детстве юзали Спидолой среди заглушек, незабвенное: Сева, Сева Новгородцев -- город Лондон -- ВВС... *)
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Пам'ятаю. Виїзди на електричках за місто де глушилки майже не досягають. Або просили сільських радіоаматорів записати на бобіни певні передачі. Повертали бобіни зі свіжаком з вінилів.
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В Киеве на Трухановом острове неплохо ловилось... ...я тогда и попал в лапы империалистов -- греблей на байдарке занимался...*)
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А я ходив на академічках. Буревестник.
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P.S. Мій знайомий одесит (доцент кафедри інституту зв'язку) розповідав таке: він трохи засвітився на тому що тоді називали спекуляцією і кгб його чемно попросило провести експертизу можливості прийому деякими громадянами Голосу Ізраїлю (там передавалися конкретні інструкції для виїжджантів, які передруковувалися і поширювалися). Фахівець таки допер як конкретний єврей це робив, але був в захваті від елегантного рішення і стукам його не здав. Фокус називався "просторове гетеродинування" (Спідола поруч із телевізором, увімкненим на порохній канал). Приймалися передачі на частоті яка була поза межами діапазонів Спідоли і тому не глушилася. А Спідола була у штатній комплектації, планки контурів не мінялися.
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-- было и такое -- к телевизионной антенне подключались...
...но жёлтенькая Спидола -- брала любэ, где ни придётся и когда надо! ...следующая модель -- чёрненькая -- уже требовала ручного вмешательства. Брали напрокат, вскрывали, мутили, закрывали, сдавали обратно, как новенькую -- пломбы не трогали...*)
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Як радіоаматор підтверджую - спосіб простий та дієвий.
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Сейчас Севе уже 95 лет, живет в Болгарии, изредка пишет статьи и есть его блог на том же ВВС.https://www.bbc.com/russian/blogs/seva/2016/06/160610_blog_seva_bulgaria_uranium
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КрасавЭць! -- ...ещё румыны классную музыку крутили, но по СВ -- ..."иных уж нет, те далече" ...*)
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нужно успеть смонтировать оборудование до конференции Владимира Александровича...
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... значит будут, не война до победы, а выборы до требуемого результата! Шо там щас вещают украинский телевизор? Три года уже не смотрю -- шняга...
Просветите эмигранта ... *)
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нихера там нету по тв. один свиносоевые и мертвячуковские морды. и много много телеспама.
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... значит, я всё правильно не смотрю и не слухаю...*)
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все верно. потдерживаю. Я тв только слушаю, когда занят чем то. Так просто включить тв и смотреть не получается. слишком отвратные там свинные рыла.
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за такие бабки легко можно поставить на Хорлах или восстановить на Каланчаке фм вещание. А там по морю до скерепостополя достанет без проблем.
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закупят рупоры для горлодранцев, поделятся выручкой со старшим другом и попросят еще лямов пятьдесят на озвучку оцифровку
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Одні виділяють, другі розкрадають виділене, а сєпари глушать трансляції за недокрадені гроші. Кругообіг бабла в природі
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Ну що тут сважеш,
Велика подяка амеро-бандерiвцям,





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Патріоти України.
"Украина мстит: Три русские подлодки вышли из строя у берегов Сирии".
Ставшая легендарная история позорного русского авианосца "АДмирал Кузнецов", завонявшего дымом все Средиземное море, получила продолжение.
"По информации русских СМИ, сразу три принадлежащие стране-агрессору подводные лодки встали в порту Сирии на прикол и не могут выполнять боевые задачи.
Речь идет о новейших русских дизель-электрических субмаринах «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Причина выхода из строя субмарин - банальна. Санкции. На подлодках установлены установленные старые советские батареи, которые тупо "не вывозят" - они дают возможность находиться под водой лишь 48-72 часов, а для выполнения боевых заданий необходимо значительно больше - именно это давали импортные батареи.
Нормальные же батареи оккупанты получить не могут - они производятся в Украине и оккупанитам недоступны из-за санкций. Русские СМИ робко не называют страну-производителя батарей для своих субмарин, однако аккумуляторы для их подлодок производились именно в Украине.»


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к стати и для машин батареи украинского производства считаются одними из самых надежных. Это Днепровская веста , иста.
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Це до лампочки. Передача буде з великої відстані і сигнал слабшатиме з кожним кілометром. Каци ввімкнуть на місцях глушилки і вони заб"ють його. Потрібно давати трансляцію з супутників через тарілку.
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да ну нах. у нас по морю и турки и болгары в стерео режиме добивают без проблем. А там по морю расстояние больше.
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А постав біля вас глушилку середньої потужності і ви ніхрена не почуєте.
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где поставить? в море на буе? так ее питать чем то нужно.
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На суходолі за кілька кілометрів від тебе і будеш чути тільки шум, гул і більше нічого.
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