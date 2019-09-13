 Зеленський планує дати обіцяну до 100 днів президентства пресконференцію в жовтні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав "Українським Новинам" на питання про те, чи не планує він дати обіцяну ще до 100 днів президентства пресконференцію журналістам.
"Хочу. Мені сказали, що в жовтні буде", - відповів Зеленський.
Точну дату він назвати не зміг.
Під час призначення спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на 100 днів президентства Зеленський дасть пресконференцію.
Замість цього він записав програму для каналу "1+1", інтерв'юером у якій виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".
А где турбо-режим?
Буратина как он есть.......
в детстве в поезде с полки упал: тут не помню, а в октябре 100 дней будет, а может не и будет, "я вам ничего не обещал".......
т.е. кто то ему говорит когда давать прессуху по поводу 100 дней?
вазелин! 100 твоих дней давно прошли! у тебя с датами беда или с математикой?
"Голова у тебя, Буратино, деревянная и мыслишки короткие"
http://othervision.com.ua/u-verxovnij-radi-poperedili-ukra%D1%97nciv-pro-pidvishhennya-tarifiv/?fbclid=IwAR3YivabadPxTBLx7DqN-PT3kRXxAO5RLOF3OYNuKDwnaqCCm5gXG9mhjh4
Аллилуйя !!!
Возрадуемся братья и сестры..!!
Факт! Факт что он обещает.... - явить себя журналистам...(надеюсь будут не только подставные)... - это грандиозно....
А говорили что ссыкун...!
Нет и еще раз нет!... - и он это докажет....
Это поступок!
И пускай порохоботы заткнуться...
А ещё обижаются когда их сектой считают
грудень
Йолка
...........
Санаторий дурдомного типа "Украина"
Санаторий дурдомного типа "Украина"
Сьогодні у ДБР задавали питання по справі Керченської протоки. Їм не достатньо рішення Міжнародного трибуналу, який чітко визнав правоту України користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем, і узбережжям Маріуполя та Бердянська, де ВМС України несуть берегову оборону.
ДБР проводить розслідування у частині правомірності.
А чи має право Україна захищати своє Азовське море? Захищати свій водний простір? Взагалі чи має право Україна боронити рідну землю? Звісно, має. Сьогодні передав мої письмові покази з цього приводу.»
то есть зеле тупо говорят что и когда сделать
Источник: https://censor.net.ua/n31482>61