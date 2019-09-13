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 Політика України
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Все про:Зеленський (2712) прес-конференція (81) інтерв'ю (43)

 Зеленський планує дати обіцяну до 100 днів президентства пресконференцію в жовтні

Президент Володимир Зеленський планує дати пресконференцію в жовтні після того, як інтерв'ю до 100 днів його президентства зняв за свої гроші "Квартал 95".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав "Українським Новинам" на питання про те, чи не планує він дати обіцяну ще до 100 днів президентства пресконференцію журналістам.

"Хочу. Мені сказали, що в жовтні буде", - відповів Зеленський.

Точну дату він назвати не зміг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану. ВIДЕО

Під час призначення спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на 100 днів президентства Зеленський дасть пресконференцію.

Замість цього він записав програму для каналу "1+1", інтерв'юером у якій виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148261
 
 
 Топ коментарі
 
ШО, план СТОдневки невыполнен!
А где турбо-режим?
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ШО, план СТОдневки невыполнен!
А где турбо-режим?
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а кино с ним, которое в телевизоре показывали, не про 100 дней было ? Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре - Цензор.НЕТ 3364
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а если еще гопака станцует будет ваще ништяк
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Что оно курит или принимает? Одними "колесами" тут явно не обошлось
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Наверное,носом по белой дорожке пробежки делает.
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не курит и не нюхает!
в детстве в поезде с полки упал: тут не помню, а в октябре 100 дней будет, а может не и будет, "я вам ничего не обещал"....... Зеленський планує дати обіцяну до 100 днів президентства пресконференцію в жовтні - Цензор.НЕТ 3071
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"Хочу. Мне сказали, что в октябре будет"
т.е. кто то ему говорит когда давать прессуху по поводу 100 дней?
вазелин! 100 твоих дней давно прошли! у тебя с датами беда или с математикой?
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хороший мальчик ЗЕля - что говорят, то и делает.
"Голова у тебя, Буратино, деревянная и мыслишки короткие"
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Исключительно деньги. А просто считать видимо нет. Да и когда ему было учится, он с детства видать по самодеятельности, а на заочке вместо учёбы на юрфаке в папином ВУЗе по КВНам скакал.
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Вова заговорит....
Аллилуйя !!!
Возрадуемся братья и сестры..!!
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это само собой..., но это не важно....
Факт! Факт что он обещает.... - явить себя журналистам...(надеюсь будут не только подставные)... - это грандиозно....
А говорили что ссыкун...!
Нет и еще раз нет!... - и он это докажет....
Это поступок!
И пускай порохоботы заткнуться...
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А соя все ждёт второе пришествие Порошенко
А ещё обижаются когда их сектой считают
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Колхозная "шерсть" пошла Бабломойскому, не так ли ?
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Лучше уж Елизавета Георгиевна Виндзор. Я согласен идти к ней в секту!
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Лови конфетки. Только не перепутай:

Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре - Цензор.НЕТ 3243
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А по теме можешь что сказать,балалаешница?
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У каждого свои 100 дней. Может у него в сутках 48 часов.
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Это он собирается один раз в год пресс-конференцию журналистам давать? Это такая у него "открытость", "гласность","честность"? Так московский узурпатор чаще дает пресс-конференции,чем Клоун.
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А должен скакать с канала на канал как твой Петя? А работать когда?
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как твой Петя? /без Пети верноподданной путинской шлюхи меркель украинцам сказать нечего.
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100, тепер не 100. Що тепер дітям казати, як математиці навчати?
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100 теперь не 100, а ЗЕльоное...... Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре - Цензор.НЕТ 2089



Санаторий дурдомного типа "Украина" Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре - Цензор.НЕТ 8363
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Чуєш-сурми заграли.Час розплати настав./16.04.19 Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней.
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«Петро Порошенко

Сьогодні у ДБР задавали питання по справі Керченської протоки. Їм не достатньо рішення Міжнародного трибуналу, який чітко визнав правоту України користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем, і узбережжям Маріуполя та Бердянська, де ВМС України несуть берегову оборону.

ДБР проводить розслідування у частині правомірності.
А чи має право Україна захищати своє Азовське море? Захищати свій водний простір? Взагалі чи має право Україна боронити рідну землю? Звісно, має. Сьогодні передав мої письмові покази з цього приводу.»
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Зебилы, купите своему божку лабутены - пускай на 3 см станет выше.
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>"Хочу. Мне сказали, что в октябре будет"

то есть зеле тупо говорят что и когда сделать
Источник: https://censor.net.ua/n31482>61
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Це жесть і шокуюча реальність водночас. **** зебільна...яка прийшла до влади на смертях в окопах...
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Вот каждый как только наведём "порядок" со свободой слова, так сразу и проведём! Зеленський планує дати обіцяну до 100 днів президентства пресконференцію в жовтні - Цензор.НЕТ 2403
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Демократична Свыня впервые вылезла на пресс-конференцию более чем через год. Да и то больше хрюкала на свободную тему, а не отвечала на вопросы. Нам будет с чем сравнить Зеленський планує дати обіцяну до 100 днів президентства пресконференцію в жовтні - Цензор.НЕТ 8923
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