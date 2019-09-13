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 Політика України
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Все про:земля (366) реєстрація (118) рейдерство (185) СБУ (4712)

 СБУ після вказівки Зеленського припинила діяльність групи "чорних" реєстраторів "Путрівське" та низки інших рейдерів

У Київській області Служба безпеки України блокувала рейдерські махінації групи державних реєстраторів, які незаконно перереєстрували понад 200 земельних ділянок.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що для протиправної діяльності організатори створили фіктивне реєстраційне підприємство "Путрівське" на території Васильківського району Київщини. Але фактично реєстраційні дії вчинялися за різними адресами у Києві", - йдеться в повідомленні.

Так, механізм рейдерського заволодіння нерухомістю передбачав внесення державними реєстраторами фіктивного підприємства недостовірних відомостей до Державних реєстрів. Організатори і безпосередні виконавці оборудки, зокрема, без згоди власників, відчужували земельні ділянки, об’єкти нерухомості та корпоративні права, використовуючи незаконно отримані ключі доступу з електронним цифровим підписом до держреєстрів.

Правоохоронці встановили, що зловмисники активно використовували фіктивні рішення судів, підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ, організацій різних форм власності та судів. Незаконне захоплення чужого майна здійснювалось як в інтересах третіх осіб, так і на користь учасників організованої групи. Крім того, усвідомлюючи неминучість свого викриття, організатори рейдерських захоплень періодично знищували реєстраційні справи та розпочали процес ліквідації КП "Путрівське".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антирейдерську комісію до жовтня оновимо за донорські гроші професіоналами не з Мін'юсту, - Малюська

Основним фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, зокрема, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

В СБУ поінформували, що протягом останніх місяців це вже четвертий випадок викриття та припинення Службою безпеки України незаконних реєстраційних дій для заволодіння об’єктами нерухомості. Раніше співробітниками СБУ припинено рейдерське захоплення майна та майнових прав у Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Луганській областях та місті Києві на загальну суму понад 30 млп дол.

Також зазначається, що цим операціям з викриття антирейдерських дій передувала вказівка, яку дав у липні президент Володимир Зеленський під час відвідування Київської області. Тоді він доручив правоохоронним органам викорінити рейдерство в країні, зокрема, через протиправний механізм використання таких комунальних підприємств, як "Путрівське".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148259
 
   
 Топ коментарі
 
Ща порохоботы напишут, что эти действия закрыли рабочий бизнес и люди остались без работы. СБУ после указания Зеленского прекратила деятельность группы "черных" регистраторов "Путривське" и ряда других рейдеров - Цензор.НЕТ 7099
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а если бы вазелин не указал?
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главным рейдером был Паша Менстрюстиции..
это он создал приватные регистрационные службы..
без него, там мышь не проскакивала..
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Ща порохоботы напишут, что эти действия закрыли рабочий бизнес и люди остались без работы. СБУ после указания Зеленского прекратила деятельность группы "черных" регистраторов "Путривське" и ряда других рейдеров - Цензор.НЕТ 7099
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Годами выработанная привычка, ведь не простые же люди этим занимались.
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Ужасная система, вот ее надо менять в первую очередь.
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Просто при петре Сарквиладзе это попробывал сделать, в итоге "бриллиатовый" жив здоров и на воле, а его выгнали с ГПУ через 2 дня. Все остальные и не особо хотели бороться, но после того случая все поняли что бороться с коррупцией при петре-это, в лучшем случае- остаться без работы . СБУ після вказівки Зеленського припинила діяльність групи "чорних" реєстраторів "Путрівське" та низки інших рейдерів - Цензор.НЕТ 7250
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СБУ занималось бы рейдерством и дальше. Просто теперь это область дейтельности шефа президента Коломойского. Теперь он решает, кого кошмарить.

Лакшми Миттал не даст соврать.
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главным рейдером был Паша Менстрюстиции..
это он создал приватные регистрационные службы..
без него, там мышь не проскакивала..
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рыба гниет с головы, а при свыне вообще сгнила
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Т.е. теперь СБУ по приказу кошмарит, по приказу не кошмарит. Когда не кошмарит - это достижение в области борьбы с рейдерством.

А чего Арселору так не повезло?
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А ты понюхай чем и как пахнет в Кривом Роге. А потом для сравнения съезди в Остраву, там такое же предприятие.
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А ты понюхай, чем будет пахнуть в Кривом Роге, когда Арселор все люмпенское говно выкинет на улицы.

А потом подумай Арселор ли портил вам воздух.
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Я так понимаю если зеленский знал об этой схеме, то последние 4 месяца он кормился с нее.
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Опаньки, очередной беспредел зелебобов! А при шановнам Пьотре Аликсеивиче такого не было! СБУ після вказівки Зеленського припинила діяльність групи "чорних" реєстраторів "Путрівське" та низки інших рейдерів - Цензор.НЕТ 9972
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СБУ после указания Зеленского... Телефон диспетчера колл-центра Бакланова звонит не переставая. Пиплу нужны переможные новости. О, это сладкое слово обыск!
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Жах,!Жах! Жах! От невинных проделок Великой троицы:Пораженко,Пагубий,Грустман.
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А без прямых указаний Президента СБУ никак не может делать свою работу?
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Таких "чёрных регистраторов" по стране тысячи. Кстати Богдан был недавно на свадьбе у одного такого ,вернее того кто и управляет ими. Нужен закон исключающий априори рейдерство а не указка на отдельную шайку президентом. Ну разогнали этих а они как вороны перелетят на "другое дерево" и там снова совьют такое же гнездо. А вот чёткого закона то и нет,всё как то мутно и половинчато и в основном админнарушения. Во первых нужно назвать это явление не красивым словом "рейдерство" а так как оно и есть на самом деле "грабёж" или бандитизм и судить именно по этим статьям. Просто измените одно название преступления и всё.
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маразм *****. даже не знаю с чьей стороны. общий маразм. выходит Зеленский знал о схеме подрывающей государственное устройство как таковое а СБУ не знало. или знало? тогда почему они не пресекли раньше? тогда ***** такое СБУ. за СБУ отвечает Зеленский, тогда ***** Зеленского.. но новость начинается с пункта что Зеленский молодец, а потом по цепочке получается, что Зеленский *******
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как раз время землю продавать(((((((((( многие продадут за свою жизнь
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