 Окупанти на Донбасі активно мінують узбіччя польових доріг, шляхопроводи та ділянки сільгосппризначення, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.
Так, за даними розвідки, інженерно-саперні підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ здійснюють додаткове мінування узбіч польових доріг, автошляхів і шляхопроводів зі встановленням протипіхотних та протитанкових мін. При цьому мінуються земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
"Зазначені дії російських окупаційних військ посилюють загрозу життю населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
Это очень не свойственно ему...., и его предсказания обычно сбываются...
Так что да.., реально...
http://othervision.com.ua/u-zelenskogo-vozobnovyat-vyplaty-zhitelyam-ordlo-nuzhno-im-pomoch/?fbclid=IwAR2dWv6O1Tj34jgifv169r5pUN5o51qux5LdpbTDv60_WefQ9P0iBoDZLlE
а тож наші відремонтують .....