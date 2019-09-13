EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  440  11
Матеріали за темою:
Все про:мінування (478) Міноборони (2779) розвідка (1458) Донбас (12980)

 Окупанти на Донбасі активно мінують узбіччя польових доріг, шляхопроводи та ділянки сільгосппризначення, - розвідка

Командування російських окупаційних військ під виглядом посилення безпеки військових об’єктів збільшує площі мінно-вибухових загороджень, зокрема у визначених районах розведення військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.

Так, за даними розвідки, інженерно-саперні підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ здійснюють додаткове мінування узбіч польових доріг, автошляхів і шляхопроводів зі встановленням протипіхотних та протитанкових мін. При цьому мінуються земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування ЗС РФ змінило спрямованість бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

"Зазначені дії російських окупаційних військ посилюють загрозу життю населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148258
 
 
 Топ коментарі
 
доложите об этом Владимиру Александровичу....., он наверное не знает...
 показати весь коментар
 
Бути не може. Ми ж їм пенсії платити зібрались, бо жалко "родичів", голодують. А вони нам !фігвами" закладають. НехАрАшо ! (сарказм)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Корч начал паниковать в своем ФБ....
Это очень не свойственно ему...., и его предсказания обычно сбываются...
Так что да.., реально...
 показати весь коментар
 
 
доложите об этом Владимиру Александровичу....., он наверное не знает...
 показати весь коментар
 
 
Діти Донбасу ще довго помиратимуть на мінах встановлених їх братами і дідами.
 показати весь коментар
 
 
Бути не може. Ми ж їм пенсії платити зібрались, бо жалко "родичів", голодують. А вони нам !фігвами" закладають. НехАрАшо ! (сарказм)
 показати весь коментар
 
 
к выборам по формуле *****-штейнмаера-вазелина готовятся не иначе
 показати весь коментар
 
 
Готовится сепарня-коллоборантная к плану Штейнмаяра.
 показати весь коментар
 
 
мости не мінують не?
а тож наші відремонтують .....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору