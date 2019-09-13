 Слідчі підозрюють голову правління ПриватБанку Крумханзла і фіндиректора Самаріну в розтраті чужого майна у великих розмірах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті рішення суду Жовтневого районного суду міста Дніпра, що надійшло в розпорядження агентства "Інтерфакс-Україна". На підставі нього співробітники Соборного відділення поліції 11 вересня провели обшук у головному офісі ПриватБанку в Дніпрі для виїмки документів у справі про його консультантів

"Не враховуючи того, що в структурі цього банку є підрозділи, які здійснюють підбір персоналу й інформаційне забезпечення АТ КБ "ПриватБанк", 20 квітня 2018 року між АТ КБ "ПриватБанк" та представником бренда Odgers Berndston в Україні ТОВ "Телент Едвайзорс", а також із ТОВ "Сі Еф Сі Консалтинг компані" підписано договори про надання консультаційних послуг із дослідження ринку фахівців з метою підбору кандидатів на роботу в зазначеній банківській установі, а також про надання послуг інформаційного забезпечення, на загальну суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначається в матеріалах суду.

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Як повідомлялося, група осіб за підтримки спецназу поліції вдень 11 вересня прибула в головний офіс Приватбанку в Дніпрі, пояснюючи свої дії рішенням Жовтневого районного суду Дніпра.

"Викликає занепокоєння, що під обґрунтуванням нібито "незаконності" залучення рекрутингових компаній районний відділ поліції, поліція області та прокуратура намагаються вилучити всі документи, пов'язані з юридичним захистом банку", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, ПриватБанк 26 липня цього року, наступного дня після завершення слухання справи проти колишніх акціонерів в Апеляційному суді Англії та Уельсу, отримав постанову українського суду з вимогою надати детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) всі документи про підстави та умови отримання послуг від юридичних радників та інших консультантів. Підставою для слідчих дій детективів НАБУ є заяви 2017-2018 років від народних депутатів ВР минулого скликання Олександра Дубініна та Віталія Купрія, які в ЗМІ і відкритих джерелах пов'язуються з колишніми власниками банку.

Провадження за їхніми скаргами слідчі органи зупинили ще у 2017 році, але через невідомі причини відновили влітку 2019 року", - зазначили в ПриватБанку.

У фінустанові також звернули увагу, що детективи НАБУ наполягали на терміновому вилученні документів, оскільки нібито виникла "реальна загроза зміни або знищення документів". У банку також висловили здивування тим, що суд беззаперечно погодився з думкою детективів, що ПриватБанк нібито порушив закон "Про державні закупівлі", хоча його дія на комерційні банки не поширюється.

Водночас ПриватБанк був повністю вилучений із судового процесу й позбавлений будь-якої можливості представити свою позицію і докази в суді, тоді як ухвалена постанова оскарженню не підлягає, зазначили у фінустанові.

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Банк закликав керівництво НАБУ гарантувати захист адвокатської таємниці та конфіденційність вилучених документів, оскільки витік інформації може підірвати захист інтересів банку в судах України, США, Великої Британії та Кіпру, де ПриватБанк бореться за відшкодування збитків, заподіяних йому в період до націоналізації, на загальну суму понад $6 млрд.