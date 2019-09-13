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 Економіка, Події
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Все про:Дніпропетровськ (1133) обшук (791) Приватбанк (293)

 Слідчі підозрюють голову правління ПриватБанку Крумханзла і фіндиректора Самаріну в розтраті чужого майна у великих розмірах

Слідчі підозрюють голову правління ПриватБанку Петра Крумханзла і фінансового директора Ганну Самаріну в перевищенні повноважень у вигляді розтрати чужого майна у великих розмірах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті рішення суду Жовтневого районного суду міста Дніпра, що надійшло в розпорядження агентства "Інтерфакс-Україна". На підставі нього співробітники Соборного відділення поліції 11 вересня провели обшук у головному офісі ПриватБанку в Дніпрі для виїмки документів у справі про його консультантів

"Не враховуючи того, що в структурі цього банку є підрозділи, які здійснюють підбір персоналу й інформаційне забезпечення АТ КБ "ПриватБанк", 20 квітня 2018 року між АТ КБ "ПриватБанк" та представником бренда Odgers Berndston в Україні ТОВ "Телент Едвайзорс", а також із ТОВ "Сі Еф Сі Консалтинг компані" підписано договори про надання консультаційних послуг із дослідження ринку фахівців з метою підбору кандидатів на роботу в зазначеній банківській установі, а також про надання послуг інформаційного забезпечення, на загальну суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначається в матеріалах суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розцінюємо вчорашні обшуки як спроби тиску і дискредитації банку, - глава "Приватбанку" Крумханзл

Як повідомлялося, група осіб за підтримки спецназу поліції вдень 11 вересня прибула в головний офіс Приватбанку в Дніпрі, пояснюючи свої дії рішенням Жовтневого районного суду Дніпра.

"Викликає занепокоєння, що під обґрунтуванням нібито "незаконності" залучення рекрутингових компаній районний відділ поліції, поліція області та прокуратура намагаються вилучити всі документи, пов'язані з юридичним захистом банку", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, ПриватБанк 26 липня цього року, наступного дня після завершення слухання справи проти колишніх акціонерів в Апеляційному суді Англії та Уельсу, отримав постанову українського суду з вимогою надати детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) всі документи про підстави та умови отримання послуг від юридичних радників та інших консультантів. Підставою для слідчих дій детективів НАБУ є заяви 2017-2018 років від народних депутатів ВР минулого скликання Олександра Дубініна та Віталія Купрія, які в ЗМІ і відкритих джерелах пов'язуються з колишніми власниками банку.

Провадження за їхніми скаргами слідчі органи зупинили ще у 2017 році, але через невідомі причини відновили влітку 2019 року", - зазначили в ПриватБанку.

У фінустанові також звернули увагу, що детективи НАБУ наполягали на терміновому вилученні документів, оскільки нібито виникла "реальна загроза зміни або знищення документів". У банку також висловили здивування тим, що суд беззаперечно погодився з думкою детективів, що ПриватБанк нібито порушив закон "Про державні закупівлі", хоча його дія на комерційні банки не поширюється.

Водночас ПриватБанк був повністю вилучений із судового процесу й позбавлений будь-якої можливості представити свою позицію і докази в суді, тоді як ухвалена постанова оскарженню не підлягає, зазначили у фінустанові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не вилучало у "Приватбанку" документацію щодо юррадників

Банк закликав керівництво НАБУ гарантувати захист адвокатської таємниці та конфіденційність вилучених документів, оскільки витік інформації може підірвати захист інтересів банку в судах України, США, Великої Британії та Кіпру, де ПриватБанк бореться за відшкодування збитків, заподіяних йому в період до націоналізації, на загальну суму понад $6 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148255
 
 
 Топ коментарі
 
Начался ни чем не прикрытый возврат Приватбанка Бене
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Все !
Кина не будет !

Снимайте ваши денежки из Привата !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах, защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер рассматривает иск "ПриватБанка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и другим пока не установленным лицам, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам"
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Кина не будет !

Снимайте ваши денежки из Привата !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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та нє...якраз бєніні крумханзли видоїли шлімазлів)))
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что характерно, свое имущество не тратят, берегут для адвокатов.
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Исходя из пиитета с каким в "пост-совке" относятся к инострастранцам, то Самариной ничего не угрожает, вот за Крумханзла такого не скажешь
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Начался ни чем не прикрытый возврат Приватбанка Бене
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Это мало . Рошен в качесте компенсации Следователи подозревают главу правления "ПриватБанка" Крумханзла и финдиректора Самарину в растрате чужого имущества в крупных размерах - Цензор.НЕТ 1610
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Доведеться Бені до Ротшильдів за ним з'їздить. І ФБР зрадіє. Прямо у трапа літака зустріне. А це вам, щоб, в очікуванні, без діла не сидіти Слідчі підозрюють голову правління ПриватБанку Крумханзла і фіндиректора Самаріну в розтраті чужого майна у великих розмірах - Цензор.НЕТ 7282 Слідчі підозрюють голову правління ПриватБанку Крумханзла і фіндиректора Самаріну в розтраті чужого майна у великих розмірах - Цензор.НЕТ 1386
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какая благородная фамилия, с такой фамилией не воруют
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Бабломойского ограбили!
Разбойники !
Звоню Баканову..... Следователи подозревают главу правления ПриватБанка Крумханзла и финдиректора Самарину в растрате чужого имущества в крупных размерах - Цензор.НЕТ 781
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"Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах, защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер рассматривает иск "ПриватБанка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и другим пока не установленным лицам, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам"
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Правильно посадить главу,а приватбанк отдать Коломойскому,или совпадение? Сначала Коломойский на банковой,на след день обыски а теперь надуманное дело,эти ребятам хватит и полгода чтоб вернуть бени и в орбиту мордоиу,но Зе почитатели этого не видят
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Та віддайте вже цей приват Бєнє - нарід же проти! Следователи подозревают главу правления ПриватБанка Крумханзла и финдиректора Самарину в растрате чужого имущества в крупных размерах - Цензор.НЕТ 5365
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коментар відмічено як спам  
 
Там ще один турецький пройдисвіт засвітивсь у керівниках Привату - Енгін Акчакоча. Він допомогав Гонтаревій обрушати гривню під час Дебальцево і за це був призначений головним менеджером націоналізованого Привату. Він втік з Турції після приходу до влади Ердогана, і тепер бігає по світу та заробляє на банківських шахрайствах. Ну не сідати ж йому в зіндан Ердогана за колишні грішки!!!
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Мда,зелетвари пожалуй и до нового года не дотянут. Бохданчик поторопился
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Зебилам сцат на морду, а они радостно причмокивают.
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Тада. Так же, как Арселор подозревают.

Очень нужно Коломойскому - вот и все подозрения и основания.
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Да, зеля начал шота подозревать... Насчет мало времени он прав. Но насчет пяти лет, то он оптимист, однако.) а авакян напоследок будущий гешефт отрабатывает. Ну и судье на жисть хватит.
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