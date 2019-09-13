 Двох українських воїнів поранили під час сьогоднішніх обстрілів у районi проведення ОС, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Так, о пів на четверту ранку в районі с. Зайцеве зафіксовано ворожий мінометний вогонь з витратою п’ятьох мін 82-го калібру. Через дві години противник застосував міномети того ж калібру під час обстрілу Майорська. Тоді окупанти випустили в бік наших оборонних позицій вже десять мін. Також ворожий вогонь з піхотної зброї фіксувався неподалік Новотроїцького та Мар’їнки.
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів двоє українських захисників дістали поранень. Наразі тривають заходи щодо надання їм невідкладної медичної допомоги", - сказано в повідомленні.
Проте, як зазначили в Міноборони, військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил повністю контролюють противника на всій лінії зіткнення і готові до будь-яких дій з боку окупантів.