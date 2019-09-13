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Все про:Міноборони (2779) поранення (1513) військовослужбовці (2513) операція Об'єднаних сил (1563)

 Двох українських воїнів поранили під час сьогоднішніх обстрілів у районi проведення ОС, - Міноборони

Станом на 12.00 13 вересня 2019-го противник відкривав вогонь по позиціях ОС чотири рази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Так, о пів на четверту ранку в районі с. Зайцеве зафіксовано ворожий мінометний вогонь з витратою п’ятьох мін 82-го калібру. Через дві години противник застосував міномети того ж калібру під час обстрілу Майорська. Тоді окупанти випустили в бік наших оборонних позицій вже десять мін. Також ворожий вогонь з піхотної зброї фіксувався неподалік Новотроїцького та Мар’їнки.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів двоє українських захисників дістали поранень. Наразі тривають заходи щодо надання їм невідкладної медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Проте, як зазначили в Міноборони, військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил повністю контролюють противника на всій лінії зіткнення і готові до будь-яких дій з боку окупантів.

Також читайте: Воїн батальйону "Донбас" Валерій Шатурський загинув у зоні ООС через обстріл з боку найманців РФ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148250
 
 
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ну вот все достижение зеленского, о мире ,только на словах - и так во всем - одни слова
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нужно говорить, получили ранение на территории разведения сил.
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И опять стреляли виртуальные калибры..Не руссо террористо, не еще кто, а просто получили ранения.
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