 Двох українських воїнів поранили під час сьогоднішніх обстрілів у районi проведення ОС, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Так, о пів на четверту ранку в районі с. Зайцеве зафіксовано ворожий мінометний вогонь з витратою п’ятьох мін 82-го калібру. Через дві години противник застосував міномети того ж калібру під час обстрілу Майорська. Тоді окупанти випустили в бік наших оборонних позицій вже десять мін. Також ворожий вогонь з піхотної зброї фіксувався неподалік Новотроїцького та Мар’їнки.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів двоє українських захисників дістали поранень. Наразі тривають заходи щодо надання їм невідкладної медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Проте, як зазначили в Міноборони, військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил повністю контролюють противника на всій лінії зіткнення і готові до будь-яких дій з боку окупантів.

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