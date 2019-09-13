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 Політика України
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Все про:Вакарчук (135) розпуск (73) ЦВК (808)

 Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук виступає проти розпуску ЦВК і вважає це методом попередніх лідерів країни.

Вони пішли тим самим шляхом, що й усі інші до цього, - Вакарчук про розпуск ЦВК.

Про це Вакарчук заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ніщо не заважало провладній монобільшості змінити закон про ЦВК і почати змінювати інститути, але вони пішли тим самим шляхом, що до цього йшли Порошенко, Янукович і всі інші до цього", - заявив Вакарчук.

Він вважає, що потрібно змінювати правила, а не людей.

"Для фракції "Голос" завжди принциповим буде розвиток інститутів, оскільки для нас важлива спадкоємність нашого успіху наперед, а не ситуація, коли кожна нова політична сила, яка бере владу, підлаштовує все під себе", - заявив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко

Вакарчук зазначив, що для "Голосу" політична доцільність ніколи не буде стояти над правилами.

"До нас зверталися неодноразово з різними пропозиціями різні політичні сили. Фракція "Голос" не продає політичних рішень. У нас немає, оскільки ми нова політична сила, своїх представників у ЦВК, нам нема кого там захищати, я навіть не знаю на ім’я цих людей, я більшість з них ніколи не бачив, у мене і фракції "Голос" немає жодної політичної доцільності триматися за цих людей як своїх або тих, які будуть лояльні до нас, ми просто вважаємо, що принцип і закон мають бути над політичною доцільністю", - заявив лідер "Голосу".

Сьогодні Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

За даними Цензор.НЕТ, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом Президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК здійснюється для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148246
 
   
 Топ коментарі
 
Дважды несудимый сейчас наверное сидит перед теликом,чешет фаберже и горестно вздыхает "Млять! А шо,так можно было?"
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Если кто- то думает,что голосовали за отстаку ЦВК,то вы ошибаетесь.Сегодня мы увидели кто будет голосмовать за КАПИТУЛЯЦИЮ,которую согласует в нормандском формате земберлен.
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100%! Планы Клоуна и его банды, как и стоящих за ними прокремлевских сил сегодня уже вполне понятны.
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даже не важно, прав этот импотент или нет. Мнение Сявика весит меньше, чем ничего.

Интересно другое - ЧЕМ он это сказал? Закон должен быть над политической целесообразностью, - Вакарчук о роспуске ЦИК - Цензор.НЕТ 4289
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Чем выше и быстрее выстроится пирамидка беззакония ( а темп - это уроки БОЛЬШОГО РЕЙДЕРА БЕНИ) , тем жопе ЗЕли будет шмякнутся с нее больнее
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"Пошли тем же путем, что и Порошенко" - сказал Вакарчук. Значит песики должны одобрить это решение.
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То он "шпоры" перепутал.Петюня за это его лишит премии.
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Дважды несудимый сейчас наверное сидит перед теликом,чешет фаберже и горестно вздыхает "Млять! А шо,так можно было?"
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Несудимій он ПОКА. А будет судимый, сядет на "довічне" и будет там у него достаточно времени чтобы почесать и свои и твои фаберже. Будете там с ним "в очко" играть. А Луценко будет смотреть, чтобы никто не мухлевал. Прокуроро всё же...
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100%! Планы Клоуна и его банды, как и стоящих за ними прокремлевских сил сегодня уже вполне понятны.
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вакарчук- свыни звостик- стыдно быть хвостиком тупой , брехливой, вечно пьяной, воровитой свиньи, мародера, агента кремля лалиты, по совместительству бывшего *********** парашенки
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КАцапотварь отправляется в спам!
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правильно написал-сявка вакарчук- говенный хвостик свыни,
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Вакарчук становится опасным диссидентом...., мешающим нашему Народному Президенту проводить реформы....
Надеюсь Баканов присмотрится к нему...
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НацЕг - и и это правильно....

У нас не должно быть неприкасаемых....
Много еще вокруг скрытых вредителей, порохоботов, их сообщников и прочих троцкистов вредящих нашему вождю и Народному Президенту - Владимиру Александровичу...
Выявить и уничтожить их задача органов...

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Правильно: Их уничтожить а тебя "отвести в сторону отпи*дить бросить в канаву и обоссать" Нчего личого - это всего лишь цитата из книги Николая Никулина "Правда о войне", которая принадлежит маршалу Победы Жукову"
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псих какой то...
развлекаюсь с ним от делать нечего...
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а это вопрос -кто убогий...не суди да не судим будешь...каждый мыслит по-своему
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психи собираются под нашими постами... Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 5720
Что мы делаем не так?
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НЕ чіпайте Голос!!
ВІН НІКОМУ НЕ ЗАВАЖАЄ !! Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 4985

Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 7550
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Из него певец, как из Говна пуля. Тоже мне нашёл певца. Певунья он "ненаглядная" в стоге сена с Порошенко. Между ними уже идут переговоры, чтобы создать единую фракцию "Голосистый ПЕС". Есть предложения и такие как "Гола Сіська і ПЕС". Пока идут дебаты.
Начали дебать Славка.... Упирается холера..... Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 3609
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Бллин,еще один Ющ. Да не говорить надо,а устраивать судебные разбирательства.
Сед лекс - дюра лекс
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Закон это всего лишь бумага, которые пишут люди. Как показала праткиа эти люди были в в основем далеко не четные. Работали на уголовников и барыг. Поэтому главное целесообразность и здравый смысл.
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Игорь Д
Закон
это всего лишь бумага, которые пишут люди. Как показала праткиа эти
люди были в в основем далеко не четные. Работали на уголовников и барыг.
Поэтому главное целесообразность и здравый смысл.


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если в ЦИКе люди не "четные", так и преЗик не зачетный
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"Все для блага народа...."
"Средства оправдывают цель"
и т.д. и т.п.
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Нет ничего вечного во власти в Украине - пусть и погружается эта власть в беззаконие и впаривает о целесообразности, что ради всех 30 проц зелеботов это делается,,, Это очередной всеобуч для украинцев в становлении своей идентичности - и это не просто пройдет, а грохнется с вершины того беззкания на котором строится
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одобрение Зе согласно опросам только растет...
Чем больше беззакония тем больше народу это нравится...
Свое государство тяготит наш народ...
И когда, это государство как вы пишите грохнется..., вот тогда наш народ найдет успокоение и погрузится в счастье...
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а это еще урок идет - всего лишь чуток больше месяца прошло
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вы думаете в случае отстранение Зе от власти, наш мудрый, простой и еще более поумневший народ не выберет снова 2-ды судимого уголовника, да? Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 8745
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та все по кругу...и дятлы с голосованием тоже
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И че? За это время,хочеш сказать,поумнели?
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Время - понятие эмпирическое и на мыслительные способности практически не влияет
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в понимании славка перезагрузка власти - это те же рожи , но рассаженые по правилам , доспивався
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Если кто- то думает,что голосовали за отстаку ЦВК,то вы ошибаетесь.Сегодня мы увидели кто будет голосмовать за КАПИТУЛЯЦИЮ,которую согласует в нормандском формате земберлен.
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далекоідущі глибовковумні (але гівняні ) висновки,Гірняк..
що базуються або на "галюніках",або "білочці".. Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 177
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нужен новый ЦВК. что бы провести выборы в лугандоне. По законам лугандона.
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глас вопиющего в пустыне зеленого г-на
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для кого целесообразность, для кого разнообразность
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зеля сядет за узурпацию власти с многочисленными нарушениями конституции
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Сажать надо всю фракцию ЗЕлиных человечков в полном составе.
За узурпацию власти и государственную измену.
Чтоб впредь не повадно было
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Перед ем как будешь "сажать" смажь себе одно место вазелином....
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боюсь что это место будут смазывать все...
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Очень много стонов по поводу нарушения каких то законов. Все нормы соблюдены. А то, что все решает монобольшинство, так эти вопросы к бывшей власти. Зачем же было так унижать свой народ, что ОН сделал такой выбор.
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Народ обиделся на Пороха и отдался для изнасилования первому встречному, Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 5291
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