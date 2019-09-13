 Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК

Вони пішли тим самим шляхом, що й усі інші до цього, - Вакарчук про розпуск ЦВК.

Про це Вакарчук заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ніщо не заважало провладній монобільшості змінити закон про ЦВК і почати змінювати інститути, але вони пішли тим самим шляхом, що до цього йшли Порошенко, Янукович і всі інші до цього", - заявив Вакарчук.

Він вважає, що потрібно змінювати правила, а не людей.

"Для фракції "Голос" завжди принциповим буде розвиток інститутів, оскільки для нас важлива спадкоємність нашого успіху наперед, а не ситуація, коли кожна нова політична сила, яка бере владу, підлаштовує все під себе", - заявив нардеп.

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Вакарчук зазначив, що для "Голосу" політична доцільність ніколи не буде стояти над правилами.

"До нас зверталися неодноразово з різними пропозиціями різні політичні сили. Фракція "Голос" не продає політичних рішень. У нас немає, оскільки ми нова політична сила, своїх представників у ЦВК, нам нема кого там захищати, я навіть не знаю на ім’я цих людей, я більшість з них ніколи не бачив, у мене і фракції "Голос" немає жодної політичної доцільності триматися за цих людей як своїх або тих, які будуть лояльні до нас, ми просто вважаємо, що принцип і закон мають бути над політичною доцільністю", - заявив лідер "Голосу".

Сьогодні Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

За даними Цензор.НЕТ, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом Президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК здійснюється для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.