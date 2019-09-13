 Через пожежу на військовому полігоні на Харківщині закрили школу і дитсадки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чугуївської міськради, про це йдеться в розпорядженні міського голови "Про тимчасове призупинення навчального процесу в Клугино-Башкирівській загальноосвітній школі I-III ст. Чугуївської міської ради Харківської області, Чугуївському дошкільному навчальному закладі (ясла-садку) №2 Чугуївської міської ради Харківської області, дошкільному навчальному закладі "Веселка" при в/ч А-0501".

Повідомляється, що такі заходи введено, щоб уникнути отруєння продуктами горіння на полігоні в/ч А-0501.

Крім того, рекомендується обмежити на зазначений період проведення навчальних, спортивних і культурно-масових заходів на відкритому повітрі.

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За даними ДСНС, 9 вересня 2019 року о 09:50 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на військовому полігоні поблизу с. Клугино-Башкирівки Чугуївського району Харківської області. Горить очерет, трава і хвойна підстилка окремими осередками на загальній площі близько 10 га.

До місця пожежі направлено особовий склад та техніку Міністерства оборони, ДСНС і лісгоспу.

Наразі продовжується горіння окремих осередків пожежі. Для виконання робіт з улаштування проїздів пожежно-рятувальної техніки та особового складу залучена важка інженерна техніка типу ІМР-2 Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України. Від Головного управління ДСНС України у Харківській області були залучені 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки, з яких 1 з міста Чугуєва та 9 з міста Харкова. Крім того для гасіння пожежі залучено гелікоптер МІ-8 ДСНС України, який зробив 28 скидів води.