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Все про:пожежа (1791) Харківщина (781) полігон (191)

 Через пожежу на військовому полігоні на Харківщині закрили школу і дитсадки

Із 13 по 16 вересня включно буде припинено навчальний процес у навчальних закладах Чугуєва: Клугино-Башкирівській школі, дошкільних навчальних закладах №2 і "Веселочка" при в/ч А-0501, а також обмежено проведення навчальних, спортивних і культурно-масових заходів на відкритому повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чугуївської міськради, про це йдеться в розпорядженні міського голови "Про тимчасове призупинення навчального процесу в Клугино-Башкирівській загальноосвітній школі I-III ст. Чугуївської міської ради Харківської області, Чугуївському дошкільному навчальному закладі (ясла-садку) №2 Чугуївської міської ради Харківської області, дошкільному навчальному закладі "Веселка" при в/ч А-0501".

Повідомляється, що такі заходи введено, щоб уникнути отруєння продуктами горіння на полігоні в/ч А-0501.

Крім того, рекомендується обмежити на зазначений період проведення навчальних, спортивних і культурно-масових заходів на відкритому повітрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежу на військовому полігоні в Чернігівській області локалізовано, - ДСНС. ФОТО

За даними ДСНС, 9 вересня 2019 року о 09:50 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на військовому полігоні поблизу с. Клугино-Башкирівки Чугуївського району Харківської області. Горить очерет, трава і хвойна підстилка окремими осередками на загальній площі близько 10 га.

До місця пожежі направлено особовий склад та техніку Міністерства оборони, ДСНС і лісгоспу.

Наразі продовжується горіння окремих осередків пожежі. Для виконання робіт з улаштування проїздів пожежно-рятувальної техніки та особового складу залучена важка інженерна техніка типу ІМР-2 Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України. Від Головного управління ДСНС України у Харківській області були залучені 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки, з яких 1 з міста Чугуєва та 9 з міста Харкова. Крім того для гасіння пожежі залучено гелікоптер МІ-8 ДСНС України, який зробив 28 скидів води.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148244
 
 
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вася, ты читать умеешь? горит камышь и сухая трава. на полигонах во время стрельб часто случаются пожары. поджечь осенью сухую траву во время стрельбы, особенно трассером, вообще не проблема
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НУ! Вот я и спрашиваю-куда смотрит этот зеленый мародер! Сколько можно терпеть!
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по письмам трудящихся на тему пожаров и взрывов/национальная безопасность-не продается...хотя в современной Украине продается все/Это бизнес нынешней власти. Украл -поджёг-взорвал - комиссия И так до полного развала страны./ министра обороны наградят?/ Да получит он свой орден к какой- нибудь дате. Ну там за 1-ю годовщину Не стрелять. Зеленский придумает как проголубить холуя/Як охороняти раду, чи кабмін, чи банкову, то і людей вистачає, і грошей на клітки, металошукачі, автозаки з собакевичами, спецтехніку з глушителями тощо. З закритим периметром урядових кварталів і з відкритими полігонами / Летом на воскресенке народ собрался громить хачиков с шаурмой, за то что они избили шарой пенсионера, так прибыл отряд аваковских "водолазов -космонавтов" в экипировке и двойным кольцом оцепили ларек .Что им надо, они охраняют.
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шо, опять Порох?...От же не йметься йому...все мародьорить..
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