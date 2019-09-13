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 Політика України
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Все про:Порошенко (9687) ЦВК (808) Європейська Солідарність (110)

 Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко

Ухвалення закону про достроковий розпуск Центральної виборчої комісії є серйозним наступом на демократію.

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що головним досягненням 2019-го всі міжнародні спостерігачі визнали вільні і справедливі президентські і парламентські вибори в Україні, протягом яких ЦВК продемонструвала незалежність, неупередженість і діяла в чіткій відповідності з законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК

Політик упевнений, що розпуск ЦВК є загрозою для вільного місцевого самоврядування.

"Наступного року Україну чекають місцеві вибори, і "кишенькова" Центральна виборча комісія є загрозою для вільного місцевого самоврядування. Поділяють цю думку і громадські організації: "Опора", Комітет виборців, і всі громадські активісти чітко наголосили, що це не просто порушення закону, а серйозний наступ на демократію.

"Європейська Солідарність" і я особисто рішуче засуджуємо звільнення членів ЦВК!" - написав Порошенко.

Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148242
 
   
 Топ коментарі
 
Чучело, а ты забыло, как вручало орден шлюхе Януковича - Охендовскому?
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Петя максимально тримав орденоносця охендовського тільки задля того, щоб призначена петьою та петіною коаліцією потужних реформаторів ЦВК максимально довго була діючою і після виборів 31-го березня.. Не склалося у петі.. Багато чого не склалося у петі - а все через петіну брехливість та жадібність..
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Медведчук: Мы сегодня утром приняли окончательное решение том, что поддержим решение о прекращении полномочий ЦИК. Мы должны быть представлены в ЦИК и сейчас готовим наших кандидатов в новый состав ЦВК.
Головне що це не люди Пороха, а люди Хутіна в ЦВК це ок
Зелефани ваш вихід (с)
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Почему "роспуск ЦИК отбрасывает Украину назад в российский стиль проведения выборов"? В Раше как раз есть ЦИК. Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1811
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Зеленский конечно уже много сделал для страны. Но за ним один должок. О котором он и сам знает. Мальдивские "патриоты" и их шавки должны сегодня строчить чистуху в сизо, а не посты в ФБ.
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Зебіл - за справедливість - що твій зе такого " МНОГО " ??? доброго зробив ?
Я від вас зебілів ніяк не можу того списка побачити !
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читай законопроекти ,котрі були проголосовані у ВР. )
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Так, Вовік тут тормознув. Вже можна було б фінішувати, а він ніяк не стартоне. На Пєцю є стільки матеріалу, що кожному його прихильнику можна було б по окремому епізоду показати. Один "хороший парєнь Коля" Злочевський чого коштує. Там прекрасно все: і свідки, і аудіоматеріали, і фактаж, і рух грошей, і мотивація... Слідчому можна справу вже в суд нести.
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...можно, но этот суд всё и завалит, как и до этого. Нам пшик нужен, или посадки?
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Погоджуюсь з Вами, однак сьогодні ми ще, на жаль, живемо в перехідний період, коли соєві гниди ще не вичищені із всіх гілок влади, в тому числі з Прокуратури та суддів. Та й депутатська недоторканість діє. Наскільки я знаю, посадки верхівки соєвої банди почнуться з листопада, це ті злочинці, яким не вдалося прослизнути до Ради
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НАйзлобніші інтернет-боти ,Порошенко,дійсно ,повинні піти під Суд за статею "розпалювання ненависті"...
..Антіколорадос.. Віктор Трєгубов і Масон Лемберг...

Прихильник «Руху Нових Сил» Михайло Шнайдер перерахував головних порохоботів країни
Список він опублікував у себе на сторінці в Fаcebook.
Павло Нусс, Олександр Палій, Мирослав Олешко, Катерина Золотарьова, Аллан Левітів, Богдан Карпенко, Олександр Фесенко, Олег Пономар, Олена Монова, Тарас Березовець...
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Під суд повинні піти також абсолютно всі активні порохососи, які гадять на форумах, дискредитують діючу владу і об'єктивно танцюють під дудку ворогів України. Впевнений, кілька років виправних робіт на різноманітних будовах дадуть можливість цій публіці не на словах, а ділом довести свою любов до України
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Миру з дикими поросятами не буде-буде свіжина.
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это ты падла воровитая, нас отбросил за гондурас
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О як місцеві зебіли разом з ольгінськими-пуйловськими тролями файно разом тут співають !
Що зебіли до москалів в раби дуже хочеться - дешевого газу ??
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Навіщо пан Зеленський звільняє ЦВК? Все просто. Для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Саме для цього, а супутньо ще й для виборів в Дніпрі, Києві, Харкові та Одесі
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Дострокові місцеві вибори. Досі не всі тергромади навіть сформовані.
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Каждое решение в сторону демократии президента № 5, было только после волшебного пенделя от ЕС, не путать с пЕС, или в расчете получить кредит от МВФ .
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Нема в нього рішень в бік демократії. Це все бла-бла. А його демократія вся була в одному вироку молодому хлопцю Павленку на 4,5 роки ув'язнення за його розівраний портрет.
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Порохоботи НІЧИМ не відрізняються від інших ботів у своїй релігійній непримиримості..
Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6533
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как выбираться зеле цик был хороший, а теперь стал плохой, и дело не в цик а в том что подтираются законами
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А мародерить собственную воюющюю армию, это чей стиль?
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Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9031
Тётя Роза‏ @Anakoyher 14 мин.14 минут назад

- Изя, а зачем Зеленский распустил ЦИК?
- Правильно сделал, Сёма. Эти порохоботы занизили ему на выборах процент до 73. А он хочет 86, как у московского Вовы.
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тьотя Роза останнім часом ,перетворившись у запеклого і ображеного порохобота втратила весь свій гумор..
стала нецікава. ((
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Не довіряю цвк зовсім, як і обласним осередкам, знаю по своєму місту, мером "обрали" людину яка балотувалась всі роки і ніхто її серед виборців не розглядав в якості мера, при цьому скаду цвк зайшло як по маслу. Так що підтримую але не вірю, що щось змінеться, доти поки людський фактор не приберуть щодо підрахунків голосів.
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Еще один бастион порохсрани снесен народным Президентом. Пускай шоколадные свиньи истошно визжат из своего соевого болотца, эти политические лузеры и отщепенцы никому не интересны
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Особистості, правлячої в Україні, нацменшини вважають що курс яким пішла Україна для них поганий, що незалежність для них непридатна. Нацменшина розділилась - коли це було щоби одна частина нацменшини воювала з другою частиною нацменшини, вай о зохер вей, це ж громадянська війна у нацменшині. Це ж негативно впливає на нацменшину у РФії.
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І зібрала нацменшина срібники , де, о зохер вей, не відомо , але так що аж на 73% вистачило, ще й залишилось........
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Особистості, правлячої в Україні, нацменшини вважають що курс яким пішла Україна для них поганий, що незалежність для них непридатна. Нацменшина розділилась - коли це було щоби одна частина нацменшини воювала з другою частиною нацменшини, вай о зохер вей, це ж громадянська війна у нацменшині. Це ж негативно впливає на нацменшину у РФії.
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