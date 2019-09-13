 Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що головним досягненням 2019-го всі міжнародні спостерігачі визнали вільні і справедливі президентські і парламентські вибори в Україні, протягом яких ЦВК продемонструвала незалежність, неупередженість і діяла в чіткій відповідності з законом.
Політик упевнений, що розпуск ЦВК є загрозою для вільного місцевого самоврядування.
"Наступного року Україну чекають місцеві вибори, і "кишенькова" Центральна виборча комісія є загрозою для вільного місцевого самоврядування. Поділяють цю думку і громадські організації: "Опора", Комітет виборців, і всі громадські активісти чітко наголосили, що це не просто порушення закону, а серйозний наступ на демократію.
"Європейська Солідарність" і я особисто рішуче засуджуємо звільнення членів ЦВК!" - написав Порошенко.
Я від вас зебілів ніяк не можу того списка побачити !
..Антіколорадос.. Віктор Трєгубов і Масон Лемберг...
Прихильник «Руху Нових Сил» Михайло Шнайдер перерахував головних порохоботів країни
Список він опублікував у себе на сторінці в Fаcebook.
Павло Нусс, Олександр Палій, Мирослав Олешко, Катерина Золотарьова, Аллан Левітів, Богдан Карпенко, Олександр Фесенко, Олег Пономар, Олена Монова, Тарас Березовець...
Що зебіли до москалів в раби дуже хочеться - дешевого газу ??
Навіщо пан Зеленський звільняє ЦВК? Все просто. Для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Саме для цього, а супутньо ще й для виборів в Дніпрі, Києві, Харкові та Одесі
Тётя Роза @Anakoyher 14 мин.14 минут назад
- Изя, а зачем Зеленский распустил ЦИК?
- Правильно сделал, Сёма. Эти порохоботы занизили ему на выборах процент до 73. А он хочет 86, как у московского Вовы.
стала нецікава. ((