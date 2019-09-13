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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (86) Верещук (7)

 Місцеві вибори можуть відбутися вже в квітні, - Верещук

Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що за найкращих умов місцеві вибори можуть відбутися не раніше квітня.

Про це Верещук сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо місцевих виборів - можу вас запевнити, їх не проведуть, якщо ми говоримо про Київ, доти, поки новий закон про столицю не буде ухвалений, а також не будуть ухвалені зміни до законодавства, що стосуються децентралізації та об'єднаних територіальних громад", - заявила Верещук.

Нардеп не бачить можливим можливості проведення місцевих виборів  цього року.

"Тому що це зміни до Конституції, це важливо, і їх потрібно проводити через дві сесії, а потім ми вже в лютому можемо розглядати. Найшвидший термін, про який ми можемо говорити - це квітень. Це за найкращими показникам. Якщо буде прийнятий в грудні закон про столицю, це віповідно до  найшвидших показників, то тільки після ухвалення такого закону", - зазначила Верещук.

Раніше за словами джерел Цензор.НЕТ стало відомо, що Офіс президента планує провести дострокові вибори місцевого самоврядування в Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі вже в грудні 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні не було комплексного плану оборони, - нардепка Верещук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148236
 
 
 Топ коментарі
 
от для того і цвк розпускають. бо по чесному ця влада в києві та дніпрі виграти не зможуть! в харкові лишиться гепа, в одесі типовий договорняк
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Сначала необходимо сформировать ЦИК. Я думаю, Кивалов будет очень полезен правящей партии и нашему Народному Президенту!
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треба раніше.. поки Вальцман не сів
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Тебя эта шмара с лошадиной харей возбуждает?
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ЗУБ ДАЮ ЧТО ЗЕЛЯ КАК ИСТИННЫЙ ЕВРЕЙ НАЗНАЧИТ ПО ПРИКОЛУ И ЗЕДЕБИЛЬНОМУ ВЫБОРЫ 19 АПРЕЛЯ Місцеві вибори можуть відбутися вже в квітні, - Верещук - Цензор.НЕТ 7463 на ПРАВОСЛАВНУЮ ПАСХУ......
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МНЕ ОДНОМУ ТАК КАЖЕТСЯ ИЛИ ВЗАПРАВДУ ЭТА ШНОБЕЛЬ ВЕРЕЩУК ОЧЕНЬ НА ФОТКЕ СХОЖА С ДЕБИЛКОЙ ИЗ КРЫМА НЕВАЛЯШКОЙ НЯШЕЙ ПОДСТИЛКОЙ которую православный муж бросил недавно видимо и его дебила...все одно достал ее кретенизм таки когда она кончала со словами..... о да мой вяликий Николай 2 я вас люблю Місцеві вибори можуть відбутися вже в квітні, - Верещук - Цензор.НЕТ 7092
а эта часом не орет ВОЛЬКА Я ХОЧУ ОТ ТЕБЯ ГУММАНОИДА ЗЕЛЕНЕНЬКОГО НУ ШО ТЕБЕ ЖАЛКО ВОЛЬКА... соска еще та мозга даже от амеб нема а все туда же дрепутатка оборванная...варнякает и варнякает что ей Зеля в рот сольет.... Місцеві вибори можуть відбутися вже в квітні, - Верещук - Цензор.НЕТ 1036
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от для того і цвк розпускають. бо по чесному ця влада в києві та дніпрі виграти не зможуть! в харкові лишиться гепа, в одесі типовий договорняк
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Соевых прихлебателей надо менять и если надо сажать повсеместно и как можно быстрее
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его посадим в костер этих зеленых только огнем выжигать и каленным железом.. к апрелю думаю о Зедебиле будем все крестясь говорит .....Слава Богу сдохло собако....
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Год назад казалось что живу в классной стране, населенной умными образованными людьми. Оказалось что в сРане населенной дебилами (ЗЕбилами) Как в песне 70х
"Сегодня самый лучший день,
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками.
Как много лет любой из нас,
От них терпел и боль и муки.
Но вышло время - пробил час,
И мы себе развяжем руки.
Друзьям раздайте по ружью,
Ведь храбрецы средь них найдутся.
Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся.
Когда последний враг упал,
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал.
Насколько нас осталось мало!"
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Что не выходит каменный цветок Данила Мастер? ))))
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Взамег пришли Коломойские которые ворлвать так скромненько не будут,будет масштаб всей страны к тому же сдача мордору,говорю как ненавистник пороха и зебила,попрошу заранее порохоботом не называть
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Сначала необходимо сформировать ЦИК. Я думаю, Кивалов будет очень полезен правящей партии и нашему Народному Президенту!
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это да..
У него больший опыт и он грамотный юрист...
Еще Лукаш и Бондаренко нужно привлечь....- они грамотные кадры, правда из старых,....но нам нужна эффективность..., а это главное сейчас....
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ИРА!!! За Бурштыновые махинации после смены власти тебя ждет тюрьма! Будешь вмесете с Розенблатом!!!
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А на донбабве и лугандонии когда?отвечай лошадиная морда
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ВОТ ЭТА ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ, В УКРАИНСКОМ ХЛЕБЕ, ДО АПРЕЛЯ НЕ ДОЖИВЁТ. А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ, СОГРАЖДАНЕ?
Місцеві вибори можуть відбутися вже в квітні, - Верещук - Цензор.НЕТ 2909

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Дайте рецепт як від цвілі відчистити український хліб, щоби він залишився придатним до вживання.
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