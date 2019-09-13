 Місцеві вибори можуть відбутися вже в квітні, - Верещук

Про це Верещук сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Щодо місцевих виборів - можу вас запевнити, їх не проведуть, якщо ми говоримо про Київ, доти, поки новий закон про столицю не буде ухвалений, а також не будуть ухвалені зміни до законодавства, що стосуються децентралізації та об'єднаних територіальних громад", - заявила Верещук.
Нардеп не бачить можливим можливості проведення місцевих виборів цього року.
"Тому що це зміни до Конституції, це важливо, і їх потрібно проводити через дві сесії, а потім ми вже в лютому можемо розглядати. Найшвидший термін, про який ми можемо говорити - це квітень. Це за найкращими показникам. Якщо буде прийнятий в грудні закон про столицю, це віповідно до найшвидших показників, то тільки після ухвалення такого закону", - зазначила Верещук.
Раніше за словами джерел Цензор.НЕТ стало відомо, що Офіс президента планує провести дострокові вибори місцевого самоврядування в Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі вже в грудні 2019 року.
а эта часом не орет ВОЛЬКА Я ХОЧУ ОТ ТЕБЯ ГУММАНОИДА ЗЕЛЕНЕНЬКОГО НУ ШО ТЕБЕ ЖАЛКО ВОЛЬКА... соска еще та мозга даже от амеб нема а все туда же дрепутатка оборванная...варнякает и варнякает что ей Зеля в рот сольет....
"Сегодня самый лучший день,
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками.
Как много лет любой из нас,
От них терпел и боль и муки.
Но вышло время - пробил час,
И мы себе развяжем руки.
Друзьям раздайте по ружью,
Ведь храбрецы средь них найдутся.
Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся.
Когда последний враг упал,
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал.
Насколько нас осталось мало!"
У него больший опыт и он грамотный юрист...
Еще Лукаш и Бондаренко нужно привлечь....- они грамотные кадры, правда из старых,....но нам нужна эффективность..., а это главное сейчас....