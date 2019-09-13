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 Політика України
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Все про:ЦВК (808) Герасимов (200)

 "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК

Нардеп від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов вважає достроковий розпуск ЦВК парламентом ще одним кроком до узурпації влади.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Парламент виконує вказівки з іншої будівлі. Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні. І цей крок є першим на шляху до створення кишенькової ЦВК", - заявив Герасимов.

Він зазначив, що ЦВК має бути професійною, рівновіддаленою від усіх установою, де мають бути представники багатьох політичних сил.

"Друге питання - вона створюється на сім років, щоб не впливали ні Верховні Ради, ні президенти, щоб вона працювала професійно. Сьогодні цей принцип порушено. Наступне питання - коли ми сьогодні обговорювали це питання, не запросили нікого з ЦВК. Це було схоже на таку розправу. І наостанок хочу сказати, що ми були категорично проти, громадськість була проти, експертна спільнота, проти були посли G7, проти була "Опора". І, попри це, сьогодні це рішення було продавлено через зал", - заявив Герасимов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148231
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего удивительного.
После 5-ти лет вседозволенности сидеть на галерке не очень комфортно.
Пусть критикуют, это их право.
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Да унылое зрелище представляют из себя 8процентные сейчас.А ведь всего не давно королями ходили,плевали на всех и вся.Наконец то награда нашла своих героев.
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П'ятий президент Петро Порошенко прийшов 13 вересня на допит в Державне бюро розслідувань.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226170/

Зе білятка, ану по команді: гав гав гав! парашенка барига марадьор! гав, гав гав- бєня чесний бізнесмен! гав гав- Вова савсєм нє маріонєтка "Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране", - Герасимов о роспуске ЦИК - Цензор.НЕТ 4562
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все верно. по цепочке отказы. а потом в ЕС судиться.....
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про нелегітимність парламенту і узурпацію влади Парубієм і Гройсманом (У 2016) питання ЗАВИСЛО. Думаю,рано чи пізно до нього треба буде повернутись..

"Народний фронт" - 64 народні депутати;
Блок Петра Порошенка - 63 народних депутати;

мажоритарники :

БПП - 70 народних депутатів;
"Народний фронт" - 17 народних депутатів;

разом 214 депутатів.
ЗВІДКИ БІЛЬШІСТЬ ?
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Якщо Мародьор не сяде - грош ціна всій новій владі
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За него можно обменять гораздо больше, чем за Цемоха,Он первый на обмен .
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Никанор , в тебе та зебілів одна радість - посадити Порошенко, бо він у вас вкрав " РУзькій мір" та сватов ! Мова армія віра для зебілів непотрібні !
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евреї землю заберуть бо ДУРНІ хахли - - зебіли - свинопаси вибрали в воюючій крахні гетьманом клоуна еврея , котрим керує еврей - олігарх !
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Ну, еврей - це останній аргумент в мокшандії, коли інших аргументів просто немає.
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***** мокрожопый! Кто дал тебе право всех оскорблять! Или давно в чужих руках обманулся? Быдло!!!!
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Ну что поросята Зеля уже - Узурпатор, тиран, репрессии)) А до выборов клоун, шмаркля, зебил был "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 550
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Одне не виключає друге. А після сьогоднішньої заяви по "формулі Штайнмайєра", буде ще й зрадником
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Не лишається жодної непідконтрольної президенту гілки влади.
Це і є узурпація.
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Опять петеботы натужно обгадили ветку своим постоиспражнением:
"зрааадаааа, узурпааацЫяааа" и прочим малоосмысленным
8%-ым зезеканьем
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Порохнявые, галёрка в ВР - это не самое ещё худшее место для вас. Определил его не Зеленский, а украинский народ. А - дальше суды и тюрьма, за все ваши преступления против собственного народа. Никакая это не узурпация, а снос коррупционных схем, которые пронизали все институты власти и экономику страны. Везде - *******, отовсюду стекали денюжки в бездонные карманы свинопаса и его клики. Ни судьба страны, ни судьба государства ничего не значили для этих двуличных "патриотов".
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либерти, ты прокремлевский тролль это видно и прийдет время, когда ваши зеленые человечки, которые такие же точно как и путинские зеленые человечки, ответят за свои беззакония
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Зеленые большевички незакнно зачищают всю страну
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Старшая собака гавкнула, соевые дворняги подхватили лаем.
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Широко шагают - штаны порвут! Общее впечатление - это леня космос в масштабах страны. начиная с таких персонажей как уполномоченный по коррупции у президента яныка Богдан (вдумайтесь как звучит) заканчивая преданными избирателями типа бабушек черновецкого. Театр абсурда: украл из приватбанка 7 млрд$ - серьезный бизнесмен- надо встечаться; защищали страну, остановили Россию - надо люстрировать; ЦИК установил победу зе-команды - заангажированный и нечестный. Манипуляция мнением колоссальная. Патриот-порохобот, ротеррдам+ где уголь 1700грн - коррупция, у бени по 2400 -все правильно. Избиратели зеленского - он продаст независимость и свалит в Хайфу, а мы с вами останемся
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А назначение чувака без юридического образования ген. прокурором , а спикер (говорящий) с дефектом речи "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 5631это что
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А при шоколаде , никто ему не подчинялся "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 4984
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Ну, ПоРошенковская мразота, а до последней секунды пихать во все дыры своих людей - это было для демократии?
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Якраз ця ЦВК і була інструментом для узурпації влади, всі 28 років. Тільки тому, що політична і економічна ситуація в країні дійшла до критично кризового стану, близького до гуманітарної катастрофи, і викликала негативну реакцію народу на рівні генетичного спротиву і реактивних спалахів у свідомості, ця установа не змогла забезпечити узурпацію влади не наступні 5 років. Це зовсім не означає, що від цього змінилася ідеологема її призначення і існування.
Чим ця контора займалася, кому вона служила, яким бастіоном, чиєї свободи і якої демократії вона була, можна для себе усвідомити і уявити, якщо з висоти пташиного польоту подивитися на палац її орденоносного очільника.
Тому це мафіозне гніздо має бути ліквідоване вщент і створений новий державний орган з, передбаченими законами, функціями, необхідними для організації і регулювання демократичного виборчого процесу.
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