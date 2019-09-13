 "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Парламент виконує вказівки з іншої будівлі. Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні. І цей крок є першим на шляху до створення кишенькової ЦВК", - заявив Герасимов.
Він зазначив, що ЦВК має бути професійною, рівновіддаленою від усіх установою, де мають бути представники багатьох політичних сил.
"Друге питання - вона створюється на сім років, щоб не впливали ні Верховні Ради, ні президенти, щоб вона працювала професійно. Сьогодні цей принцип порушено. Наступне питання - коли ми сьогодні обговорювали це питання, не запросили нікого з ЦВК. Це було схоже на таку розправу. І наостанок хочу сказати, що ми були категорично проти, громадськість була проти, експертна спільнота, проти були посли G7, проти була "Опора". І, попри це, сьогодні це рішення було продавлено через зал", - заявив Герасимов.
"Народний фронт" - 64 народні депутати;
Блок Петра Порошенка - 63 народних депутати;
мажоритарники :
БПП - 70 народних депутатів;
"Народний фронт" - 17 народних депутатів;
разом 214 депутатів.
ЗВІДКИ БІЛЬШІСТЬ ?
Це і є узурпація.
"зрааадаааа, узурпааацЫяааа" и прочим малоосмысленным
8%-ым зезеканьем
Чим ця контора займалася, кому вона служила, яким бастіоном, чиєї свободи і якої демократії вона була, можна для себе усвідомити і уявити, якщо з висоти пташиного польоту подивитися на палац її орденоносного очільника.
Тому це мафіозне гніздо має бути ліквідоване вщент і створений новий державний орган з, передбаченими законами, функціями, необхідними для організації і регулювання демократичного виборчого процесу.