 Окупанти всупереч нормам міжнародного гуманітарного права готують дітей до служби в збройних силах РФ, - прокуратура АРК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

Як зазначають у прокуратурі, це порушує норми міжнародного гуманітарного права, тому прокуратура АР Крим зареєструвала провадження за заявою ГО "Кримська правозахисна група" за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). На разі вирішується питання визначення підслідності.



Підготовка дітей відбувається з основ військової служби в освітніх установах і навчальних закладах. Дітей та молодь вчать основам військових наук, користуванню вогнепальною зброєю, що безпосередньо чинить тиск на свідомість дітей та молоді. Таким чином окупаційна влада готує поповнення числа службовців збройних сил РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не забуваймо, що Крим ще окупований, - президент Естонії Кальюлайд

"Військове навчання дітей – це порушення міжнародного гуманітарного права. Держава-окупант не має права ні мілітаризувати навчання дітей, ні призивати юнаків до лав збройних сил. Російська Федерація робить і перше, і друге – тому прокуратура автономії розслідує мілітаризацію навчання дітей на окупованому півострові, як порушення законів та звичаїв війни"- зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Мілітаризація навчання відбувається на основі виданого 3 квітня 2015 року представниками окупаційної влади наказу "Про створення Державної бюджетної установи Республіки Крим "Регіональний центр із підготовки до військової служби та військо-патріотичного виховання". Метою діяльності центру є організація і методичне забезпечення отримання громадянами початкових знань в області оборони, підготовки з основ військової служби в освітніх установах і навчальних пунктах, військово-патріотичне виховання, що є порушенням заборони, передбаченої, ст. 51 Женевської Конвенції №4 "Про захист цивільного населення під час війни" від 12 серпня 1949 року.



