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 Політика України
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Все про:ВР (5689) Зеленський (2712) мандат (56) кнопкодавство (25)

 Нехай усі депутати Ради ухвалять закон про імперативний мандат, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити закон про імперативний мандат і санкції за неперсональне голосування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Нехай усі депутати Верховної Ради ухвалять закон і про імперативний мандат. Нехай Верховна Рада ухвалює закони, закон регулює роботу депутатів. А не так, щоб президент регулював роботу кожного депутата", - сказав він.

Спроба ввести імперативний мандат призвела до гучного скандалу всередині "Слуги народу". Суть його в тому, що депутат у разі виходу або виключення з фракції, незалежно від того, обирався він за партійним списком чи в мажоритарці, автоматично позбавляється мандата. Такий механізм дозволить видворяти з Ради всіх неугодних депутатів.

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Зараз фракція має право ініціювати розгляд питання про позбавлення депутатських повноважень тільки в разі самостійного виходу з фракції і тільки для "списочників".

Нагадаємо, вчора голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що законопроєкт №1038 про внесення змін до закону про статус народного депутата, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження до фракції, а також за припинення членства у фракції, вирішили зняти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148227
 
 
 Топ коментарі
 
І залишити одну кнопку зелену на столі депутата : "ЗА" Інші лишні, пережиток часів Пороха
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Трускавецький відмінник. Пусть все депутат Рады примут закон об императивном мандате, - Зеленский - Цензор.НЕТ 204
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Чувак упорно движется к не ограниченной власти, а с ним и сам карабас-барабас.
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І залишити одну кнопку зелену на столі депутата : "ЗА" Інші лишні, пережиток часів Пороха
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У ПЕСа можно смело оставить только красную - "ПРОТИВ".
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Як зекоманди збираються робити ротацію на мажоритарках?
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Перейменувати кнопку "За" на кнопку "Зе"
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Імперативний мандат в принципі не може бути введений для мажоритарщиків. На мажоритарних округах голосують за конкретну людину а не за партію, а розбірки цієї людини із партією - то не є проблема виборців.
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Чё оно наморозило?! " Пускай Верховная Рада принимает законы" - это чё за глюки? Снова облолбался?
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Чувак упорно движется к не ограниченной власти, а с ним и сам карабас-барабас.
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В обще то Зе императивный мандат, а точнее механизм отзыва депутата избирателями обещал ты, у людей которые наняли чиновника-депутата на работу должна быть возможность его уволить.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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слушай, не надо писать все, что популистский дурак перед выборами наобещал !
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Согласен контроль над властью должен быть исключительно у тех кто ее избрал.
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Цікаво, зелений розуміє що ці всі закони вийдуть йому боком при програші на наступних виборах?
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на наступных "выборах" на Майдане ему боком выйдет кое-что другое Нехай усі депутат Ради ухвалять закон про імперативний мандат, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7523
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Воно вважає що прийшло на один термін - пожитєвий, і міцно вхопило Бога за бороду...
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Не слідкуєш ти за висловлюваннями оточення. Богдан же сказав "Працюємо до Нового Року і все". Головне запустити ринок землі так, щоб спонсорам Зекоманди це було вигідно - далі хоч "трава не рости".
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Оппа! А это уже совсем не смешно, это типа не диктатура одного папы Бени?
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Правящая партия всегда голосует согласно воле нашего Народного Презедента!
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Чем плох закон, который наказывает тушек-перебежчиков лишением мандата?
Баллотировался от Слуги народа, хоть по списку хоть по мажоритарке, пользовался популярностью этой полит.силы и ее электоральными симпатиями на выборах - будь добр пойти на три буквы если кидаешь эту полит.силу в Раде. Логично.
Ну а наказание кнопкодавов это вообще неоспоримый плюс.
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а если политсила поменяла взгляды))) обещала одно а делает другое - шо тагда?
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Тогда тем более нужно добровольно складывать мандат и уходить из этой рады.
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Закони вчи!!! Не балотуються по мажоритаркам від партій. Балотуються конкретні фізичні особи.
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Ага, а імперативний мандат по мажоритарникам-беспартійним передати фракції СЛУГА. Нехай усі депутати Ради ухвалять закон про імперативний мандат, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5733
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Билять))) а давайте примем простой закон - оставить только копку "ЗА" зеленого цвета, а кто не будет ее жать - нах..й отбирать мандат
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пусть все депутаты по очереди повесятся. интересно, сделают?
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Давно пора, если пришел под лозуногм одной пратии, то нечего птом кидаиться в другую. Не согласен, уходи.
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Владимир Александрович, настоятельная просьба: посмотрите фильм, действительно великого комика Чарли Чаплина, "Диктатор".
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ЗЕлюпа сам-то вобще в курсе, о чем в его бумажке написано?
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Боятся суки ЗЕленые, потерять монобольшинство. Хотят кошмарить своих же ЗЕмандатников, чтобы не разбежались.
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Нічого вже ЗЕбуїну не допоможе, вчора на вул, Грушевського в місті Києві відбулося перше повстання ЗЕлених машин. Але Разумков своєчасно "позвонил Баканову насчёт этого чёрта" завдяки чому двох ЗЕлених нахаб було спіймано на гарячому під час натискання двох кнопок одночасно, після цього Баканов пригрозив їм "нагородним" писалетом отриманим від Авакова і примусив під дулом вибачитись.
ЗЕбільні організми як відомо вибачились, але затаїли зло і устами Надьки Бабах ще задовго до свого потрапляння в Раду пообіцяли бабах, запитавши при цьому "Що всрались?" ...
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