 Нехай усі депутати Ради ухвалять закон про імперативний мандат, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Нехай усі депутати Верховної Ради ухвалять закон і про імперативний мандат. Нехай Верховна Рада ухвалює закони, закон регулює роботу депутатів. А не так, щоб президент регулював роботу кожного депутата", - сказав він.
Спроба ввести імперативний мандат призвела до гучного скандалу всередині "Слуги народу". Суть його в тому, що депутат у разі виходу або виключення з фракції, незалежно від того, обирався він за партійним списком чи в мажоритарці, автоматично позбавляється мандата. Такий механізм дозволить видворяти з Ради всіх неугодних депутатів.
Зараз фракція має право ініціювати розгляд питання про позбавлення депутатських повноважень тільки в разі самостійного виходу з фракції і тільки для "списочників".
Нагадаємо, вчора голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що законопроєкт №1038 про внесення змін до закону про статус народного депутата, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження до фракції, а також за припинення членства у фракції, вирішили зняти.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Баллотировался от Слуги народа, хоть по списку хоть по мажоритарке, пользовался популярностью этой полит.силы и ее электоральными симпатиями на выборах - будь добр пойти на три буквы если кидаешь эту полит.силу в Раде. Логично.
Ну а наказание кнопкодавов это вообще неоспоримый плюс.
ЗЕбільні організми як відомо вибачились, але затаїли зло і устами Надьки Бабах ще задовго до свого потрапляння в Раду пообіцяли бабах, запитавши при цьому "Що всрались?" ...