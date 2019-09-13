 Нехай усі депутати Ради ухвалять закон про імперативний мандат, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Нехай усі депутати Верховної Ради ухвалять закон і про імперативний мандат. Нехай Верховна Рада ухвалює закони, закон регулює роботу депутатів. А не так, щоб президент регулював роботу кожного депутата", - сказав він.

Спроба ввести імперативний мандат призвела до гучного скандалу всередині "Слуги народу". Суть його в тому, що депутат у разі виходу або виключення з фракції, незалежно від того, обирався він за партійним списком чи в мажоритарці, автоматично позбавляється мандата. Такий механізм дозволить видворяти з Ради всіх неугодних депутатів.

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Зараз фракція має право ініціювати розгляд питання про позбавлення депутатських повноважень тільки в разі самостійного виходу з фракції і тільки для "списочників".

Нагадаємо, вчора голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що законопроєкт №1038 про внесення змін до закону про статус народного депутата, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження до фракції, а також за припинення членства у фракції, вирішили зняти.