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 Політика України
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Все про:Росія (19825) Турчинов (862)

 Ми і зараз не можемо оголосити війну РФ, - Турчинов

Як у 2014 році, так і зараз, ми не можемо оголосити війну країні, яка має другий у світі ядерний потенціал і захопила частину нашої території.

Про це сказав Олександр Турчинов в ефірі телеканалу ATR, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

Він нагадав, що Україна в своєму пацифістському пориві свого часу відмовилася від ядерної зброї "тому в питаннях стратегічного озброєння нам немає чого протиставити РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Світова спільнота визнала Росію агресором лише після подій у Криму

"Пригадуєте, навіть у пропагандистському фільмі про те, як захопили Крим, Путін говорив, що якби на допомогу Україні прийшли країни НАТО, він не виключає того, що міг застосувати ядерну зброю. В прямому ефірі президент Росії говорить, що він готовий був піти на такі руйнівні кроки, щоб реалізувати свою агресивну імперсько-реваншистську політику!" - підкреслив Олександр Турчинов, додавши, що Росії потрібен був не лише Крим, "їм потрібна була вся Україна, і саме тому шостий рік поспіль проти нас триває війна".

"Я в цій ситуації бачу один вихід - зміцнювати наш силовий, зокрема військовий потенціал. Настане час, коли у Росії будуть значно більші проблеми, ніж були у Радянського Союзу наприкінці існування, і ми звільнимо не тільки Крим", - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148225
 
   
 Топ коментарі
 
Только давайте в определениями немного корректней.
Гадят по всему миру как раз таки русские свиньи. А Украина - оказывает растущее сопротивление в меру сил, освобождая свою землю.
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Причем тут ядерный потанциал?- Что он мелит? Применить ЯО против Украины для кацапов будет означать самим потом умирать от радиации я уже молчу про реакцию мира! ЯО кацапы могут приметь только если армия Китая до Москвы дойдет.
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Не нужно войну... Просто гадить им тихонько всюду и уродов каждый день "убирать", пока не останеться "удобрения с раши" на нашей земле... Чем больше убьют сепаров и рашистов, тем плодороднее будет там земля.
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Не нужно войну... Просто гадить им тихонько всюду и уродов каждый день "убирать", пока не останеться "удобрения с раши" на нашей земле... Чем больше убьют сепаров и рашистов, тем плодороднее будет там земля.
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Только давайте в определениями немного корректней.
Гадят по всему миру как раз таки русские свиньи. А Украина - оказывает растущее сопротивление в меру сил, освобождая свою землю.
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конечно не можем. там же конфеты рошен на миллионы продаются
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Мне кажется два варианта.. либо его просто продали.. либо отдали без сопротивления в обмен на гарантии официального признания новой власти в Киеве и отказа от вторжения регулярных войск РФ на остальные украинские территории.
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Знает-знает, а молчит про то, как Крым сдавал..
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"Цена сегодняшнего решения невероятно высока, и мы не имеем права на ошибку. Я провела консультации с опытнейшим людьми, и они сказали, что Путин хочет реализовать абхазский сценарий, и только, чтобы мы дали ему повод...",
"Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть, я была бы первая, кто поддержал активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы простоять в Крыму, где на порядок больше российских солдат, современная техника, полноценные военные базы?"
"Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, ибо это будет означать проигрыш", - констатировала Тимошенко
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Так якого ви тоді трандите про якусь "війну" з Росією?!
Речі потрібно називати своїми іменами.
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Так они и называют- АТО и ООС.. а все остальное не официально для лохов говорится.
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А зебил как называет? Уже пора бы. Ах да - оно на поклон к х...лу.
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Причем тут ядерный потанциал?- Что он мелит? Применить ЯО против Украины для кацапов будет означать самим потом умирать от радиации я уже молчу про реакцию мира! ЯО кацапы могут приметь только если армия Китая до Москвы дойдет.
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Прочти еще раз. Речь идет о помощи НАТО Украине. Тогда бы могло случится то, о чем говорит Турчинов. Ну, или точнее, Путин.
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Да читал я этот опус.. есть где то найти видео или просто интервью )(уйла где он бы такое говорил что применит ЯО если НАТО в 2014м вмешалось за Крым ?! Турчинов это сам придумал ))
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Ты или еще ооочень молод, или не слышал.
Это было почти по ВСЕМ сми, в том числе на ТВ, в том числе и зарубежных.
И было это в прямом эфире.
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Ну так кацапы приучены молча умирать, а умирающим, как известно, плевать на реакцию мира.
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Бред! Будь это так они бы еще тогда в марте 2014г пошли через Брянск на Чернигов и Киев а через Псков на Прибалтику! Умирать они как раз особо и не горят желанием)) так на Донбассе умирают за них местные лохи которых они кинули поманив крымнашем.
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Им не надо было идти через Бранск на Ченигов и через Псков на Прибалтику. Они решили пойти на Крым и Донбасс. И не прошли до Киева потому что встретили достойное сопротивление.
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Через Донбасс на Киев???_))) девушка купите себе нормальный глобус)) граница Украины и РФ огромна! Видимо от наступления на Киев, Харьков и Херсон спасла стена Яценюка)))
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Вот и купите себе глобус. Граница огромная, но они решили пойти именно так, как пошли, а не иначе. Почему решили так, а не иначе, спросите у *****, может, ответит. Ми і зараз не можемо оголосити війну РФ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3210
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На моем глобусе с РФ граничит даже северная часть Донбасса подконтрольная Украине то может быть им нужен был только Донецк и Луганск? Ми і зараз не можемо оголосити війну РФ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8536 Ну ок вообщем придумайте сами.. умом и логикой вас не понять Ми і зараз не можемо оголосити війну РФ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1750
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Пожар они разожгли во многих местах. Но пламя подхватилось только на Донбассе, где ваты уж совсем много.
Харьков их положил мордой в асфальт, Одесса организовала горячее приветствие, в ответ на расстрел из-за ментовских спин безоружных болельщиков. Днепр, пусть и из интересов Коломойского, свернул им шею быстро. Запорожье даже связываться не стало, просто яйцами за кидало....
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Да и я же собственно об этом.. РФ после Крыма старается не идти с Украиной на прямое столкновение но использовать местное пушечное мясо с украинскими паспортами для дестабилизации.
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отлично сказано!да,тогда мы все были на высоте...
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ЩО ТИ НЕСЕШ, ТУПІЗДЄНЬ?
ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ПРОТИ ЯПОНІЇ, ЩО ТАМ ВСІ ВИМЕРЛИ ВІД РАДІАЦІЇ?
А Чорнобиль? Поцікався у скільки разів радаційне забрудення було більше від ядерних вибухів!
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Япония в состоянии войны с рашей и ничо..живые!)))
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Какая война? Япония в 1945 подписала капитуляцию перед союзниками, в том числе СССР. Война закончилась. А вот мирный договор до сих пор не подписан.
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понятно...
Турчинов не хочет что бы его судили за измену....
Помним его - "Не было с кем, предали все"...
А на самом деле не предали все и было с кем... - сидел спец.наз в самолетах и ждал команды на вылет, когда только захватывали крымский парламент..., и была возможность еще заблокировать крымскую переправу...
А потом брошенные воинские части в Крыму все ждали команд с Киева..., и хрен дождались...
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Каких команд??? Есть Устав, в котором все прописано без всяких команд. и присягу они принимали. Всего этого достаточно что бы оказывать сопротивление напавшему врагу. Устав караульной службы - там все действия четко расписаны... Так почему караульные не выполнили устав? И так точно все остальные - просто предатели и дезертиры.
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вы это про наших Героев моряков, которых только что освободили, да?
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И не только те что базировались в Крыму. Там учения проходили аэромобильных бригад .25000 ( всех вместе) живой силы на технике ,разогретые учениями и с полным боекомплектом. Против 3000 кацапов на картонных тиграх и против кацапских корыт в базе Крыма которые каждые пять минут оглядывались бы нет ли в море 6- го флота США который их похоронит без предупреждения одним залпом списанных сто лет назад томагавков. Как они это сделали в Грузии ( правда предупредили кацапов что *****) после чего "вторая армия в мире" начала в обратном направлении от Тбилиси и Поти пешком обгонять грузовики и сраться на ходу оставляя по дорогам характерные следы масла от разваливающегося металлолома вперемежку со следами жидкого поноса..и нарубленные трупы кацапни воспрявшими духом грузинами. Тогда американцы по ситуации имели только два выхода - если Украина сдастся - говорить - " всё нормально - мы потом поможем". А если рванёт в атаку - ограждая Европу и страны НАТО от параши - нанести удар на уничтожение ,понимая что скрывают шевроны не зря и войны мировой не будет , тем более параша - армия говна по сравнению. От нас скрыли и продолжают скрывать правду которая настолько позорная что способна вызвать недовольство.. Нам сочиняют сказки о "массовом предательстве среди военных" которое составляло несколько сотен отбросов ( всего лишь на общем фоне) . Воевать БЫЛО КОМУ И ЧЕМ. не было кому отдать приказ по закону. И было кому пугать что без приказа - нары! Вот и всё. История позорной сдачи Крыма..
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единственное замечание-мам небыло 25000.гдето 3000-5000.от 3х бригад ВДВ.
ну и плюс местных ЗСУ 10000...
примерно
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а тем временем, китайцы на восточных рубежах расеюшки, начинают недовольствоваться покрошенным им в столовой батоном ))
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Эти все могут. А на цензоре героев сколько...Им бы все в войнушку поиграть.
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Зато смог сдать Крым,сцыкло лысое..
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А порохоботи кажуть що візьмуть хоть сьогодні... хто з них бреше?
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Опять про войну...Я бы на месте этого обосравшегося в 14-м кабана воровского - сейчас уже сидел и заткнулся. "пастор" плять ! Турчин - обычный воровской тупой и трусливый дармоед из банды "леди миллиард" . И всё! Точка! Больше никто. Думающим людям вообще насрать что оно там мэкает потому что это обычный пустой бубен. Всё что нужно было во время попытки захвата Крыма ( именно попытки - потому что как потом выяснилось - кацапня сама обалдела от того что Крым сдают и пошла ещё большим напором..только после понимания того что турчин насрал в штаны) - это зашедший на территорию 4-й вертолёт кацапни ( по договору - не больше трёх) - сбивать нахер и быть готовыми всеми силами находящимися на учениях в Крыму тогда "ударить со всех стволов" прямой наводкой. После этого - неопознанных (заведомо) дебилов смыло бы в море а кацапы сказали бы что они вообще без понятия кто это и что Украина устроила сама цирк для Запада - либо Запад - для Украины..Кацапы так и рассчитывали.Там захват никто не собирался проводить. А отсутствие ответа с заваленным пушечным мясом которое на расход и кинули - было для них приятным сюрпризом! Их заставил взять Крым этот жирный *****. И тогда дай мы по рогам, - кацапня отложила бы взятие Крыма ещё лет на 20. А сейчас снова 1289-й раз это опудало сунет в ящик своё воровское рыло и снова пугает войной.. И его ещё кто то слушает? Оно паскуда должно быть расстреляно или в тюрьме сидеть пожизненно. Оратор-мыслитель!
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Ви або були тоді ще малим, або у Вас певні проблеми з пам"яттю. Хто б збивав? Хто б стріляв? А Ви хоча в курсі, що всі війська у Криму були набрані з місцевих? Мені здається, що Ви взагалі у якійсь паралелній реальності. "Со всех стволов...". Аніка-воїн...
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Кто давал бы по "рогам"? Большая часть военнослужащих - местные жители, настроенные пророссийски. Нахрена им было устраивать войнушку по стенами собственных домов с как они считали братскими российскими военными? Приказ из Киева по сути некому было исполнять.
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ВДВ там были на учениях.было кому выполнять.
да и крымчане-не все предателями оказались...
НЕБЫЛО ПРИКАЗА.
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Чекист-комсомолец коган,врать не будет,верьте жидам,они вас не обманут.
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А Ви хто? Та ще й на "язикє". Невже великому стратегу не вистачило інтелекту?
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Как так, Россия воюет на украинской территории, без объявления войны, а вам кто мешал применить ЗСУ, а не сидеть ждать пока выберут президента .
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Яке ЗСУ? Тоді ЗСУ не було. 5-6 тис. боєготових, але перекинути немає чим, бо все продано, пропито та про...бано
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краше про ЗСУ- це файна юкрайна. воно реально так и було.
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Это просто слова, которыми объясняли свое бездействие чиновники, но не военные . А еще очень хотелось получить кредит от МВФ .
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Або взагалі я тут з тролями розмови веду. Бо не вірю, що нормальні люди несуть таку ахінею не спеціально...
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але з иншого боку, парашка теж ссит, объявить войну.
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Зачем ей это? Все цели достигнуты.
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а я считаю, что оружие необходимо.
Путин пугает оружием и готовностью его применить.
Если бы оружие было у Украины и его можно было бы применить, никто бы не нападал...
Иначе бум, и полсибири нет.
Вот тогда и уважать начнут.
А все эти разговоры, что мы сейчас партнерам позвоним, соберем,поговорим - до сраки затулка...
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