 Ми і зараз не можемо оголосити війну РФ, - Турчинов

Про це сказав Олександр Турчинов в ефірі телеканалу ATR, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.
Він нагадав, що Україна в своєму пацифістському пориві свого часу відмовилася від ядерної зброї "тому в питаннях стратегічного озброєння нам немає чого протиставити РФ".
"Пригадуєте, навіть у пропагандистському фільмі про те, як захопили Крим, Путін говорив, що якби на допомогу Україні прийшли країни НАТО, він не виключає того, що міг застосувати ядерну зброю. В прямому ефірі президент Росії говорить, що він готовий був піти на такі руйнівні кроки, щоб реалізувати свою агресивну імперсько-реваншистську політику!" - підкреслив Олександр Турчинов, додавши, що Росії потрібен був не лише Крим, "їм потрібна була вся Україна, і саме тому шостий рік поспіль проти нас триває війна".
"Я в цій ситуації бачу один вихід - зміцнювати наш силовий, зокрема військовий потенціал. Настане час, коли у Росії будуть значно більші проблеми, ніж були у Радянського Союзу наприкінці існування, і ми звільнимо не тільки Крим", - резюмував Олександр Турчинов.
Гадят по всему миру как раз таки русские свиньи. А Украина - оказывает растущее сопротивление в меру сил, освобождая свою землю.
"Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть, я была бы первая, кто поддержал активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы простоять в Крыму, где на порядок больше российских солдат, современная техника, полноценные военные базы?"
"Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, ибо это будет означать проигрыш", - констатировала Тимошенко
Речі потрібно називати своїми іменами.
Это было почти по ВСЕМ сми, в том числе на ТВ, в том числе и зарубежных.
И было это в прямом эфире.
***** о применении ядерного оружия
Харьков их положил мордой в асфальт, Одесса организовала горячее приветствие, в ответ на расстрел из-за ментовских спин безоружных болельщиков. Днепр, пусть и из интересов Коломойского, свернул им шею быстро. Запорожье даже связываться не стало, просто яйцами за кидало....
ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ПРОТИ ЯПОНІЇ, ЩО ТАМ ВСІ ВИМЕРЛИ ВІД РАДІАЦІЇ?
А Чорнобиль? Поцікався у скільки разів радаційне забрудення було більше від ядерних вибухів!
Турчинов не хочет что бы его судили за измену....
Помним его - "Не было с кем, предали все"...
А на самом деле не предали все и было с кем... - сидел спец.наз в самолетах и ждал команды на вылет, когда только захватывали крымский парламент..., и была возможность еще заблокировать крымскую переправу...
А потом брошенные воинские части в Крыму все ждали команд с Киева..., и хрен дождались...
ну и плюс местных ЗСУ 10000...
примерно
да и крымчане-не все предателями оказались...
НЕБЫЛО ПРИКАЗА.
Путин пугает оружием и готовностью его применить.
Если бы оружие было у Украины и его можно было бы применить, никто бы не нападал...
Иначе бум, и полсибири нет.
Вот тогда и уважать начнут.
А все эти разговоры, что мы сейчас партнерам позвоним, соберем,поговорим - до сраки затулка...