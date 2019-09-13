 Зеленський про деокупацію Криму: Ми думаємо над моделлю: є кілька форматів та ідей

Про це Зеленський сказавпід час 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"З приводу Криму – найскладніша ситуація, я так думаю, оскільки у нас ще не було зустрічі у "нормандському форматі", не було зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде з поверненням Криму", - заявив він.
"Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити, ще зарано", - додав глава держави.
Зеленський підкреслив, що не хоче, аби хтось використовував ці ідеї.
"У мене є важливі зустрічі, я чекаю на зустріч з президентом США. Ми думаємо над моделлю, якщо можна - я на цьому зупинюсь. Ми будемо боротися, щоб повернути Крим і не тільки словами", - наголосив він.
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Каких идей? Обменять на Киевскую волость?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
Вступить в росію за кримом.
нада ночь? - будет ночь.
другой раз и сам ночью сижу и контролирую,
а шо я такого там наваял, и сработает ли оно?
та с кем я говорю?
короче сегодня одна из таких ночей - пока все тип топ.
вроде все как было - не пугайте меня, а вы уже пошептали?
Мо у вас иначе?
тут у меня небольшой клин...
Во всяком случае в Украине наких нет (ну кроме ... сами знаете).
узурпацию власти ?
КРИМ ЦЕ --- УКРАЇНА!!!
Например дать воду и электричество. И скажет, что это большой шаг навстречу нашим людям там. А зебобики радостно поддакнут. Путин похвалит Вовочку, а запад снимет санкции с рашки
Рассматриваться три варианта .
1) жёсткая капитуляция Украины на милость своего кровавого врага оккупанта России, при этом Крым в составе Украины но Украина с Крымом как кацапская колония в составе России.
2) средне-умеренная - капитуляция, Крым с Донбассом в составе России а Украина союзное и полностью подчинённое России но якобы государство.
3) лёгкая постепенная капитуляция . Только Крым в составе России а российский Донбасс как независимое кацапское государство в составе Украины ..
Все три варианта будут вынесены на широкое обсуждение украинского народа, общественности и только тогда мы прислушиваясь к мнению народа выберим один из этих трёх вариантов, заявил ..резидент -капитулянт ЗЕбил....
Одесская бубличная артель "Московская баранка"