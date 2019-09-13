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 Політика України
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Все про:Зеленський (2712) Крим (7456) деокупація (331)

 Зеленський про деокупацію Криму: Ми думаємо над моделлю: є кілька форматів та ідей

Президент Володимир Зеленський заявив про розробку моделі повернення тимчасово окупованого Криму до складу України.

Про це Зеленський сказавпід час  16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"З приводу Криму – найскладніша ситуація, я так думаю, оскільки у нас ще не було зустрічі у "нормандському форматі", не було зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде з поверненням Криму", - заявив він.

"Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити, ще зарано", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що не хоче, аби хтось використовував ці ідеї.

"У мене є важливі зустрічі, я чекаю на зустріч з президентом США. Ми думаємо над моделлю, якщо можна - я на цьому зупинюсь. Ми будемо боротися, щоб повернути Крим і не тільки словами", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми перезапускаємо Антимонопольний комітет зі збереженням нинішнього його глави Терентьєва, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148224
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да,стать южным федеральным округом и все само наладится
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есть несколько идей

Каких идей? Обменять на Киевскую волость?
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- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
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есть несколько идей

Каких идей? Обменять на Киевскую волость?
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Ну да,стать южным федеральным округом и все само наладится
 показати весь коментар
 
 
- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
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Поки один найреальніший варіант єднання.
Вступить в росію за кримом.
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А лучше фсего сидеть сутками на цензор и звиздеть.
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як же тобі його закрити як ти в ньому шось тримаєш постійно
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У вас в ***Америке полпятого утра! А ты уже 4 часа как строчишь. Спать не ложился? На работу не идти? трололо, зтк свой рот само!
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работаю я - ну такая у меня работа....
нада ночь? - будет ночь.
другой раз и сам ночью сижу и контролирую,
а шо я такого там наваял, и сработает ли оно?
та с кем я говорю?
короче сегодня одна из таких ночей - пока все тип топ.
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одинокий? хоть бы какого педика завёл для разнообразия.
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вроде нет вчера был - жена он наверху спит
вроде все как было - не пугайте меня, а вы уже пошептали?
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Ну да, ну да. В Украине и в Италии любой муж по вечерам зазывает жёнушку в кровать, и не отпускает её до утра! И сам не уходит.

Мо у вас иначе?
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все так все так, но почему женушку нужно зазывать?
тут у меня небольшой клин...
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Потому что это романтично и по-рыцарски.
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Пару себе найти пытаешься? На фейсбуке в зегруппах поищи.
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Не переживай, я в паре. Просто беседуем о жизни. Если ты не против, конечно.
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я тебя не осуждаю,каминг аут на цензоре, смелый поступок.
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значит включаем в общество RVP санитаркой зиной....
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ой, триперный лугандон! Все уже поняли, что у тебя в придачу Alzheimer.
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вы от ето серьезно сейчас или я не туда попал?
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Смешная ты, но уже становишься опасной для общества😀
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давай обозначим общество - ето хто кроме тебя?
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а вообще не маловато ли общество у вас - ты да зина?
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Соевые похожи на опарышей в сливной жиже - её затронь палкой, опарыши зашевелятся.
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Уж беги..и не оглядывайся...,главное лапти не потеряй...и балалайку. Ми думаємо над моделлю: є кілька форматів та ідей, - Зеленський про деокупацію Криму - Цензор.НЕТ 4572
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Понятно, что это будет сложный план с участием многих игроков, и рассказывать на каждом углу о нём мне стоит. Хорошо уже то, что кто-то над этим работает.
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"Хорошо уже то, что кто-то над этим работает" - я даже знаю КТО.
Во всяком случае в Украине наких нет (ну кроме ... сами знаете).
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так мыться надо Мы думаем над моделью: есть несколько форматов и идей, - Зеленский о деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1252
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Ну спробуй, чи тобі на мило передати?
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Мыло не поможет, каросином их надо..... и спичкой
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избирателей вовы реально жаль...уже понимают потихоньку что аннушка разлила масло,но **** чувство стыда не даёт признатся что ..))))))
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Они разлили масло, а упадем мы все.
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Доки в них виникне, може у більшості українців щезнути.
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Судячи з останніх дій і офіційних виступів нової команди, воз'єднання з Кримом не так вже і довго чекати: просто приєднаємось до Росії, як казав покійний Доренко: "Областями. Никаких автономий".
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Эти территории по всем международным законам принадлежат Украины и должны быть ей возвращены. А у всех жителей свободной Украины есть право выбора,где жить, никто им в этом препятствовать не будет. Хотят в рашку вопросов нет - чемодан-вокзал-Россия.
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Зато у Пети никаих идей небыло, только воровать умел.
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Ми думаємо над моделлю: є кілька форматів та ідей, - Зеленський про деокупацію Криму - Цензор.НЕТ 5561"...дадим воду,снимем кордоны,отведем войска,снимем флаги,запретим украинский язык...и главное-перестанем стрелять!!!так победим..."
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Из порохоботов создать добробат "Армия мова,вира" и вперьодь!Ми думаємо над моделлю: є кілька форматів та ідей, - Зеленський про деокупацію Криму - Цензор.НЕТ 8011
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если в его идеях участвует "разговор с пукином", то нафиг такие идеи
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Человек,который фактически капитулировал и наплевал на пять лет борьбы,говорит об освобождении либо циник,либо еще хуже.
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Я даже догадываюсь какие идеи у него могут быть.

Например дать воду и электричество. И скажет, что это большой шаг навстречу нашим людям там. А зебобики радостно поддакнут. Путин похвалит Вовочку, а запад снимет санкции с рашки
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"Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов как поступить с оккупированным Крымом, прорабатывается несколько идей, но об этом говорить, еще рано", - добавил экс- клоун ...резидент капитулянт.
Рассматриваться три варианта .
1) жёсткая капитуляция Украины на милость своего кровавого врага оккупанта России, при этом Крым в составе Украины но Украина с Крымом как кацапская колония в составе России.
2) средне-умеренная - капитуляция, Крым с Донбассом в составе России а Украина союзное и полностью подчинённое России но якобы государство.
3) лёгкая постепенная капитуляция . Только Крым в составе России а российский Донбасс как независимое кацапское государство в составе Украины ..
Все три варианта будут вынесены на широкое обсуждение украинского народа, общественности и только тогда мы прислушиваясь к мнению народа выберим один из этих трёх вариантов, заявил ..резидент -капитулянт ЗЕбил....
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ты удмурт? или просто свиносоевый шнырь?
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ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве
Одесская бубличная артель "Московская баранка"
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СКАЗАНО всё правильно - как в народе говорят, когда родится ребёнок! тогда можно будет о нём И поговорить. ПО терпим не много - вспомните сколько РАЗ договаривались с путлером об обмене военно пленных, И сколько раз всё срывалось.
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