Про це у своєму Telegram-каналі в середу повідомив голова комітету Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація в Болгарії із затриманням голови руху "Русофіли" Миколи Малінова, як і раніше, викликає занепокоєння. Тут не можна повністю відкидати політичне підґрунтя в дусі антиросійської істерії, навіть попри озвучені сьогодні заяви прем'єра Бойко Борисова про відсутність зв'язку висунутих проти Малінова обвинувачень у шпигунстві з російсько-болгарськими відносинами", - написав депутат незабаром після затримання.
"Обов'язково розбиратимемося в цій ситуації, стежитимемо за її розвитком і надаватимемо підтримку за всіма можливими напрямами", - запевнив Слуцький.
Раніше повідомлялося, що лідера болгарського руху "Русофіли" Миколу Малінова, якому Путін особисто вручив орден, затримано за підозрою в шпигунстві.
То на Берлін ідуть, то на Лондон, а потім дивуються, що їх вважають дегенератами і ворогами.
Про агресію в сусідніх країнах взагалі мовчу...
Уроди лаптєголові...
Можливо Лавруша правильно назвав касабів "де....ли бл....ть"