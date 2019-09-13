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Все про:Болгарія (121) Держдума (333) Росія (19825) шпигунство, шпіонаж (341)

 У Держдумі відреагували на затримання в Болгарії русофіла Малінова: "Не відкидаємо політичне підґрунтя в дусі антиросійської істерії"

Комітет Держдуми з міжнародних справ розбиратиметься в ситуації із затриманням голови руху "Русофіли" Миколи Малінова в Болгарії, який обвинувачується прокуратурою країни в шпигунстві.

Про це у своєму Telegram-каналі в середу повідомив голова комітету Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Болгарії із затриманням голови руху "Русофіли" Миколи Малінова, як і раніше, викликає занепокоєння. Тут не можна повністю відкидати політичне підґрунтя в дусі антиросійської істерії, навіть попри озвучені сьогодні заяви прем'єра Бойко Борисова про відсутність зв'язку висунутих проти Малінова обвинувачень у шпигунстві з російсько-болгарськими відносинами", - написав депутат незабаром після затримання.

"Обов'язково розбиратимемося в цій ситуації, стежитимемо за її розвитком і надаватимемо підтримку за всіма можливими напрямами", - запевнив Слуцький.

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Раніше повідомлялося, що лідера болгарського руху "Русофіли" Миколу Малінова, якому Путін особисто вручив орден, затримано за підозрою в шпигунстві.

У Держдумі відреагували на затримання в Болгарії русофіла Малінова: Не відкидаємо політичне підґрунтя в дусі антиросійської істерії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148223
 
 
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Рашизди самі всім погрожують.
То на Берлін ідуть, то на Лондон, а потім дивуються, що їх вважають дегенератами і ворогами.
Про агресію в сусідніх країнах взагалі мовчу...
Уроди лаптєголові...
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Світ поглинула істерія щодо касабів. І чому б????????
Можливо Лавруша правильно назвав касабів "де....ли бл....ть"
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В Болгарії така сама фігня як у нас, молодь про москалів чути не хоче, а старше покоління співає про "братушок", забувши як росія зрадила болгар в 1913 році.
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Этого рогатого только за название "русофилы" надо задерживать и вышвыривать с любой приличной страны пинком под скрепный зад
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дать скрєпнаму кацапу под зад ета почьотная абьязанасть міравова сааобщєства В Госдуме отреагировали на задержание в Болгарии русофила Малинова: "Не исключаем политическую подоплеку в духе антироссийской истерии" - Цензор.НЕТ 984
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"Те кто затевает вот это, вот это затевает это, вот это, это, с этой русофобией, я вам скажу - доиграетесь!" (С) "Повелители косметичек"
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