 Турчинов: Світова спільнота визнала Росію агресором лише після подій у Криму

Про це сказав Олександр Турчинов в ефірі телеканалу ATR, повідомили "Цензор.НЕТ" в його пресслужбі.

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За його словами, тривалий час світова спільнота намагалась дистанціюватися від того, що відбувається на пострадянському просторі та від того, яку роль у цих подіях відіграє Російська Федерація.



"Як напередодні Другої світової війни, так і зараз, Європа і Штати тривалий час дистанціювались від ситуації, що склалася на пострадянському просторі. Якби одразу почали реагувати на агресивні дії Росії, можливо, і до 2014 року ситуація склалася б по-іншому", - сказав Олександр Турчинов.



Він нагадав, що Росія ані за дії в Придністров’ї, ані за дії в Північній Осетії, ані в Абхазії не була визнана країною-агресором. "Наприклад, у Грузії, - зазначив Олександр Турчинов, - світова спільнота визнала, що винні обидві сторони: стріляли і росіяни, і грузини… І неважливим виявилося для них, що росіяни фактично дійшли до Тбілісі".



"Водночас, попри всі спроби РФ замаскувати свою пряму військову агресію, вперше весь світ визнав Росію країною-агресором з подальшим упровадженням санкцій", - резюмував Олександр Турчинов.