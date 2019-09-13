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 Політика України
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Все про:агресія (890) Турчинов (862)

 Турчинов: Світова спільнота визнала Росію агресором лише після подій у Криму

Світова спільнота визнала Росію країною-агресором лише після подій у Криму.

 Про це сказав Олександр Турчинов в ефірі телеканалу ATR, повідомили "Цензор.НЕТ" в його пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрошення РФ до G7 стане потужним фактором підтримки російської агресії, - Турчинов

За його словами, тривалий час світова спільнота намагалась дистанціюватися від того, що відбувається на пострадянському просторі та від того, яку роль у цих подіях відіграє Російська Федерація.

"Як напередодні Другої світової війни, так і зараз, Європа і Штати тривалий час дистанціювались від ситуації, що склалася на пострадянському просторі. Якби одразу почали реагувати на агресивні дії Росії, можливо, і до 2014 року ситуація склалася б по-іншому", - сказав Олександр Турчинов.

Він нагадав, що Росія ані за дії в Придністров’ї, ані за дії в Північній Осетії, ані в Абхазії не була визнана країною-агресором. "Наприклад, у Грузії, - зазначив Олександр Турчинов, - світова спільнота визнала, що винні обидві сторони: стріляли і росіяни, і грузини… І неважливим виявилося для них, що росіяни фактично дійшли до Тбілісі".

"Водночас, попри всі спроби РФ замаскувати свою пряму військову агресію, вперше весь світ визнав Росію країною-агресором з подальшим упровадженням санкцій", - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148222
 
   
 Топ коментарі
 
В речи на День независимости Зеленский ни разу не упомянул Россию
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Такими темпами, и скоро во всех телевизорах будут рассказывать, что Украина напала на рашку, по приказу Турчинова.
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В речи на День независимости Зеленский ни разу не упомянул Россию
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Видимо, ПеПа упоминал постоянно с радостной улыбкой.
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И Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента.
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Такими темпами, и скоро во всех телевизорах будут рассказывать, что Украина напала на рашку, по приказу Турчинова.
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Ты такой же алкаш как и твой дед Турчинов: Світова спільнота визнала Росію агресором лише після подій у Криму - Цензор.НЕТ 2276 похмелиться тебе срочно нужно Турчинов: Світова спільнота визнала Росію агресором лише після подій у Криму - Цензор.НЕТ 9590
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ну так естественно, если использовать оружие запретили (турчинов один из). если министр обороны с загаженными портками в прямом эфире на телеканале командиру морпехов в керчи претензии предъявлял, что это он виноват.
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Пытаюсь разобраться в твоей логике уровня "овермайнд" , кацап . Почему в окупации чужой територии виноват Турчинов а не ***** со стадом твоих соплеменников ?
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я такой кацап - как ты таджик. причем в отличии от тебя в армии с 14-го года, а не как ты, у мамки под юбкой прятался от повестки. а логика простая. ***** конечно виноват, но если свою страну не защищать, то не меньшая вина лежит и на тех, кто без боя ее сдал. пример грушевского (если ты конечно со своим церковно-приходским образованием знаешь кто это) очень показателен
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Грушевський , Винниченко , Петлюра тільки почали прочес державотворення як це зробив Порох , але потім були Скоропадський, а ля зелена шмаркля і , як результат, Муравйов - Апостол і гоп компанія. А далі по підручнику Історії України за 6 клас. А в тебе як з церковно-приходським "образованием" ?
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Ну да и поэтому куча компаний гейропейских работает спокойно в срыму,а почитав срымские санкции,то вообще смешно становиться.Надо было в 2014 году работать,а теперь ваше место галёрка.
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01.05.19 (!) Жена Зеленского продает элитный пентхаус в оккупированном Крыму, купленный в 2013 году за половину рыночной стоимости,
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и это большое достижение Турчинова...
Если бы он не дал рашки оккупировать Крым, то ее до сих пор не считали бы агрессором...
Спасибо тебе Пастор...
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Ну вообще-то Пастор был единственным на заседании РНБО, кто голосовал за жесткое сопротивление в Крыму.
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спрятался за голосованием..., а имел право и должен был принять единоличное решение как гарант Конституции по защите территории государства...
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Зараз захід і наш Зе намагаються все переграти. Наче нічого не було.
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Пастору бы баллотироваться на следующих выборах
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А де подівались свідки "як абамка нагнув рашку"?
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