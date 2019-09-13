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 Політика України
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Все про:Зеленський (2712) Антимонопольний комітет (154) Терентьєв (26)

 Ми перезапускаємо Антимонопольний комітет зі збереженням нинішнього його глави Терентьєва, - Зеленський

Нинішній глава Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв, призначений на цю посаду в травні 2015 року, збереже цю посаду.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на 16 конференції YES, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується антимонопольної політики, ми перезапускаємо Антимонопольний комітет. Уже змінили заступників. Подивимося, як працює голова АМК", - сказав глава держави.

Він наголосив, що монополія, рейдерство і контрабанда мають стати словами архаїзмами в Україні.

З моменту президентських виборів Зеленський змінив чотирьох держуповноважених АМКУ, зокрема призначив на посаду першого заступника голови комітету, доцента кафедри правового регулювання економіки Криворізького національного економічного університету ім.Гетьмана Ірину Копайгору.

Ще одна посада держуповноваженого комітету є вакантною у зв'язку з призначенням Світлани Панаіотіді заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Свої посади держуповноважених АМКУ зберегли Марія Процишен і Ніна Сидоренко, що є також заступником голови відомства, які були призначені на них трохи пізніше приходу до комітету Терентьєва.

Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.

Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч. 2 ст. 18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров'я, власне бажання, грубе порушення службових обов'язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав щодо Загребельської не було, стверджує сама ексдержуповноважена.

Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента щодо її роботи в АМКУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148221
 
 
 Топ коментарі
 
Посмотрим, как работает глава АМК - То есть за 4 года не увидели его работы, видать уволенные замы мешали... А теперь замов поменяли и он заработает?
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Этот Терентьев который не видит монополии Ахметова.
Терентьев это человек бандюка монополиста Ахметова и лоббирует его интересы и монополии в Украине, а так же Терентьев лоббирует продвигает интересы России.
Вся "реформа" АМКУ во главе Терентьева направлена на выстраивании ручной и коррупционной вертикали.
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Мудро.)
В плохой конторе убрали замов, а их шефа оставили.
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Терентьев "наколядовал".... а Зеля принял гешефт.... ну ну Зеля нова эпоха дебилов ублюдков..маладца.....
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МВС теж так перезапустили, а що тут такого? сеча, як сеча.
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Новое литцо на страже старых схем!
Щас сто пудов отберут у фирташа облгазы, ахметки-теплогенерацию, уголь и металлургию, а коломойши-облэнерго...
Пустят лоукосты на рынок, подвинув МАУ...
Эх, заживем!
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я так і знав, шо завжди і усім крутять зами, а начальніка ніпрічом
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Он подчеркнул, что монополия, рейдерство и контрабанда должны стать словами архаизмами в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3148221

ага, прям просльозився Мы перезапускаем Антимонопольный комитет с сохранением нынешнего его главы Терентьева, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3863 відомі рейдери типу бєні і корбана стоять на чолі країни. заживьомс
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Ну с олигархами же поборолись, они теперь называются крупные бизнесмены) Так же и с монополией, рейдерством покончат...
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Посмотрим, как работает глава АМК - То есть за 4 года не увидели его работы, видать уволенные замы мешали... А теперь замов поменяли и он заработает?
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Это как? Уволят исполнителей, а начальников-дебилов оставят?
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Этот Терентьев который не видит монополии Ахметова.
Терентьев это человек бандюка монополиста Ахметова и лоббирует его интересы и монополии в Украине, а так же Терентьев лоббирует продвигает интересы России.
Вся "реформа" АМКУ во главе Терентьева направлена на выстраивании ручной и коррупционной вертикали.
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