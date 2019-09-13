 Кабмін погодив призначення Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні підтримав проєкт указу президента про призначення Бондаренка Олександра Вікторовича головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Уряд також погодив призначення: Мороза Ігора Вікторовича – першим заступником голови Донецької обласної державної адміністрації, Холода Юрія Ігоровича – заступником голови Львівської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

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