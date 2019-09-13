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 Політика України
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Все про:Дніпропетровщина (597) Кабмін (3114) Львівщина (948) ОДА (661) Донецька область (2314)

 Кабмін погодив призначення Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також заступників голів Донецької та Львівської облдержадміністрацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні підтримав проєкт указу президента про призначення Бондаренка Олександра Вікторовича головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Уряд також погодив призначення: Мороза Ігора Вікторовича – першим заступником голови Донецької обласної державної адміністрації, Холода Юрія Ігоровича – заступником голови Львівської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148220
 
 
 Топ коментарі
 
надєюсь у ігаря валєріча согласовано Кабмин согласовал назначение Бондаренко главой Днепропетровской ОГА - Цензор.НЕТ 8720
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В его декларации , поданной 9 сентября 2019 года как кандидата на должность губернатора Днепропетровщины, указано, что живет он в Харькове вместе с женой Региной Бондаренко, гражданкой Российской Федерации.
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Еще один голый и босый с очень талантливой женой
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это вы на основе чего сделали такое умозаключение?
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В его декларации , поданной 9 сентября 2019 года как кандидата на должность губернатора Днепропетровщины, указано, что живет он в Харькове вместе с женой Региной Бондаренко, гражданкой Российской Федерации.
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ликвидировать!
есть райрады и облрады их выбрали люди, вот пускай и керуют..
они могут выполнять эти фунции - спокойно!
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Хех))
Имя жены: Бондаренко(Валліуліна) Регіна Фанісовна Громадянство Росія
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Да хоть негритоска преклонных годов. Гражданство...
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Александр Бондаренко - бизнесмен. Ему принадлежит 33,34% от общего капитала в компании Бі енд Бі Фудз, где он работает директором, и 100% в компаниях Сталі Бізнес Системи, ЛОК СТОК и Філд Маркетинг. Также он декларирует 108 000 грн зарплаты по основному месту работы. По совместительству он получил 96 000 грн. Доход от занятия предпринимательской деятельности составил 144 000 грн. Судя по всему бизнес идет не очень успешно. Если сложить все полученные Александром Бондаренко деньги, это все-равно будет меньше зарплаты его супруги - 660 000 грн. Где трудится супруга - не известно. На банковских счетах возможного будущего губернатора 165 500 грн, 59 200 евро и 66 000 долларов. Еще 50 000 долларов семья хранит наличными.
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Еще один голый и босый с очень талантливой женой
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Или бабушкой, тещей,братом, сватом, у них в семях только они уроды, а остальные родственники супер умны и предприимчивы...
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А как же пердеж зелебобика о открытых конкурсах?
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В Днепре Резниченко был нормальный, делал свое дело, не высовывался
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ну вот - пример когда слова и дела - это противоположные вещи - просто аж не вериться
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Шо ссуки зебилята! Область будете сливать? Это же какой тварью нужно быть, что бы граждан РФ(оккупанта) назначать в губернаторы??? Надеюсь Зебил квартирку в мацкве не продал, шоб было куда драпать.
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