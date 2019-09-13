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 Політика України
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Все про:ВР (5689) Геращенко Ірина (938) Арахамія (52) Слуга народу (297)

 Відстороняти Геращенко від засідань у Раді зараз недоречно, є важливіші справи, - Арахамія

Верховна Рада не розглядатиме питання відсторонення співголови фракції Європейська солідарність Ірини Геращенко від п'яти пленарних засідань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

"Ми розглянули на комітеті й ухвалили рішення, але в зал, я думаю, зараз недоречно виносити. У нас багато важливіших справ", - заявив він.

За словами Арахамії, це питання не можна було просто так залишити, оскільки воно викликало обурення серед депутатів Слуги народу.

Нагадаємо, 11 вересня народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" захопили Крим. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

12 вересня Регламентний комітет ВР 6 голосами з 11 рекомендував позбавити Ірину Геращенко права на участь в 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які захопили парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба позбавити Геращенко права участі в засіданнях ВР - це тенденція до згортання демократії, - Порошенко на зустрічі з главою СКУ Гродом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148216
 
 
 Топ коментарі
 
а что, Геращенко назвала всю это шоблу зелеными ОБЕЗЬЯНАМИ? хотя есть все основания для этого
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Ахаха...
Всрались зелені чоловічки )))))
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Прикольные зепутанги.
сам подал в комитет претензию, сам инициировал и вот теперь "не время".....
день сурка - тупо забывают то что было вчера
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Облом ПЕСыковому пиару
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вот именно!
а завтра, кто-нить с трибуны назовет Геращенку - ПСАМИ шоколадными..
разве это нормально?
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ПСами они были, когда их зграя называлась Партия Солидарность. Теперь они ПЕСыки
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вы же как были малороскими шавками, так ими и остались
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а что, Геращенко назвала всю это шоблу зелеными ОБЕЗЬЯНАМИ? хотя есть все основания для этого
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Под дурака косишь? Хотя тебе косить не нужно.
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Если ты сам "недурак" назови состав преступления Геращенко. Для облегчения труда скажу: Jugend - молодёжь по немецки, зелёные человечки не содержат обсценной лексики.
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она конкретизировала, и сравнила с парашкинцами в Крыму, шо тебе еще нужно?
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На мове надо общаться,а не на иностранных языках.Во вторых "югенд" не только на немецком ,но и на идишь.на языке еврейского народа. В чей адрес намек-понятно. "Подстилка" попросту решила поднять "еврейский вопрос",и кому это надо?Кому выгодно?
Тысячекратно прав был Власенко,называя Ирку "путинской прдстилкой".
Пора её телефон ставить на прослушку.
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*** под дурака продолжаешь косить? Объясняю для тех косящих на броневике. Она назвала "зелеными человечками" ,а не " зелеными ОБЕЗЬЯНАМИ" ,как бы тебе этого не хотелось. И насчет "оснований" это называется п.здеть не мешки ворочать.
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точно, зачем мне это, если уже есть ты?
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Я давно говорил ,что у кацапов есть две национальные игры .1. Сам дурак,2. Косить под дурака. Сработала уже вторая игра. Что такое ? мозг не заточен на аргументы.?
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Т.е. вам не нравится, что Ирина назвала зеслуг зелеными человечками, назвала так, как называл ваш презедент
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Если поднять всё болото квартала по отношению к политикам и Украине в целом, то это кодло в полном составе должно сидеть на шконке. Самое интересное, что Торчок обсирал всех и вся, а когда его поддёрнешь - злиться, бесится и долго помнит. Юморист говорите?
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Опа, ты жучка под новым ником "творишь" ))) ПЕС-Партия Еврейских Слуг? реальный облом!
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ЗЕльоные человечки сдулись.
Они такие - ЗЕльоные......... Відстороняти Геращенко від засідань у Раді зараз недоречно, є важливіші справи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7628
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Он вызвал возмущение "слуг". Хозяева, вас тоже будут слуги мочить, если вы вызовите у них неудовольствие своим поведением?
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Порохнявых предупредили, чтоб не зарывались.
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Пусть теперь затихарится где-то на своей галерке и не рыпается, вони от неё будет больше, чем пользы от тех 5-ти дней...
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Вот Вы сейчас на ЦН ведёте себя как Геращенко. Отстранять Геращенко от заседаний в Раде сейчас неуместно, есть дела поважнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 747
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А вот кацарылый нарисовался..Русский Протон)) Пес смердящий ты, а не протон.
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Что ж ты , фраер, сдал назад? ))
"слуги" уже отработали заказ.

Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках".


https://censor.net.ua/news/3148049/reglamentnyyi_komitet_vr_predlagaet_lishit_geraschenko_uchastiya_v_5_plenarnyh_zasedaniyah_za_slova
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Видимо, что-то случилось... )


Еще вчера для Арахамии это было Очень актуальным.





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ПЕСыки, потупив глаза, попросили прощения.
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Ну да, интересно увидеть и услышать.
Вы, похоже, единственный кому об этом известно.
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Наркоботы живут в придуманном мире, где Геращенко извинилась перед зелёными инфузориями. Не выковыривайте их оттуда. Могут не выжить...
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Как обосраться и не подать виду...
Лайфхак от слуги народа...

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Тяжело ************* слышать правду, да ещё от женщины.
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Ахаха...
Всрались зелені чоловічки )))))
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Прикольные зепутанги.
сам подал в комитет претензию, сам инициировал и вот теперь "не время".....
день сурка - тупо забывают то что было вчера
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Арахнид включил заднюю! А как стучал, как стучал!
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1. Нардеп Бужанский от "слуги народа" назвал журналистку "Нового Времени" тупой овцой - это нормально зашло всем на слух? Арахамия и Разумков наказали Бужанского? Реакции с их стороны - ноль. Не было даже извинений со стороны руководства "СН".

2. Михаил Радуцкий, который предлагал засунуть "х.й в жопу"....... Аналогично.
3. Кнопкодавство от "СН" - это тоже зашло на ура, все улыбнулись, извинились и инцидент на этом был исчерпан.
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Повертайся до своєї Рашки,там добрий Царь і немає ніякого Зєлєннського.
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Дебілка, що не вказуй мені що робити і я тебе не пошлю на )(уй. Я бачу, у тебе козломордий з ********** багатий досвід є, якщо малюєш Рашка з великої літери, а з прізвищем преЗедента чомусь не впорався. Тому свино-рус, обережніше з порадами, вони призводять до розчарувань.
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Если она назовет вас гандоном,это даже не так обидно как название зелёным человеческом. Обтекайте. Ну и правильно,если молчать в полости рта завоняет. Мелите чушь,безответственные,бездоказательные спитчи провозглашенные. Уроды,когда за свои слова отвечать станете?
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Что Зеко!*****, что зеленые человечки, один хер
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- Так они называли меня желтой рыбой?..
- Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
- Так они называли меня лягушкой?..
- Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
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Пусть персонально извинится перед каждым Членом СН. Можно в интимной обстановке,можно в Марьинском парке. Ющ подскажет как.
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що, забзділи наїзжати? Але, боюсь, ненадовго...
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Дезентерія хороба заразна, вона розповзається. ЇЇ треба лікувати.
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