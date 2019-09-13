 Відстороняти Геращенко від засідань у Раді зараз недоречно, є важливіші справи, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

"Ми розглянули на комітеті й ухвалили рішення, але в зал, я думаю, зараз недоречно виносити. У нас багато важливіших справ", - заявив він.

За словами Арахамії, це питання не можна було просто так залишити, оскільки воно викликало обурення серед депутатів Слуги народу.

Нагадаємо, 11 вересня народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" захопили Крим. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

12 вересня Регламентний комітет ВР 6 голосами з 11 рекомендував позбавити Ірину Геращенко права на участь в 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які захопили парламент.

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