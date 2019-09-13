 Відстороняти Геращенко від засідань у Раді зараз недоречно, є важливіші справи, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
"Ми розглянули на комітеті й ухвалили рішення, але в зал, я думаю, зараз недоречно виносити. У нас багато важливіших справ", - заявив він.
За словами Арахамії, це питання не можна було просто так залишити, оскільки воно викликало обурення серед депутатів Слуги народу.
Нагадаємо, 11 вересня народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".
Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" захопили Крим. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.
Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".
12 вересня Регламентний комітет ВР 6 голосами з 11 рекомендував позбавити Ірину Геращенко права на участь в 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які захопили парламент.
а завтра, кто-нить с трибуны назовет Геращенку - ПСАМИ шоколадными..
разве это нормально?
Тысячекратно прав был Власенко,называя Ирку "путинской прдстилкой".
Пора её телефон ставить на прослушку.
Они такие - ЗЕльоные.........
"слуги" уже отработали заказ.
Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках".
https://censor.net.ua/news/3148049/reglamentnyyi_komitet_vr_predlagaet_lishit_geraschenko_uchastiya_v_5_plenarnyh_zasedaniyah_za_slova
Еще вчера для Арахамии это было Очень актуальным.
Вы, похоже, единственный кому об этом известно.
Наркоботы живут в придуманном мире...
Лайфхак от слуги народа...
Всрались зелені чоловічки )))))
сам подал в комитет претензию, сам инициировал и вот теперь "не время".....
день сурка - тупо забывают то что было вчера
...
2. Михаил Радуцкий, который предлагал засунуть "х.й в жопу"....... Аналогично.
3. Кнопкодавство от "СН" - это тоже зашло на ура, все улыбнулись, извинились и инцидент на этом был исчерпан.
- Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
- Так они называли меня лягушкой?..
- Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!