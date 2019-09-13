 Президент Фінляндії про відносини з РФ: "Якщо ми будемо мислити лише чорне або біле, то ми приречені на провал"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві.

"Були голоси, які говорили, що після санкцій російська економіка завалиться, і вони матимуть відступити, а цього не сталося й у мене сумніви, що це станеться в майбутньому... Якщо ми мислитимемо лише чорне або біле, то ми приречені на провал", - сказав він.

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Президент Фінляндії як приклад діалогу з Росією навів нещодавній обмін утримуваними між Росією та Україною, про який змогли домовитися президенти країн Володимир Зеленський і Володимир Путін.

"Нам потрібні досягнення малих речей, щоб на них засновувати великі", - пояснив Нііністе.