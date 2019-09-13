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 Політика України
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Все про:санкції (2373) Фінляндія (143) Нііністе (12)

 Президент Фінляндії про відносини з РФ: "Якщо ми будемо мислити лише чорне або біле, то ми приречені на провал"

Президент Фінляндії Саулі Нііністе переконаний, що необхідно вибудовувати діалог з Росією, а не розмірковувати тільки з позиції "чорне/біле".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві.

"Були голоси, які говорили, що після санкцій російська економіка завалиться, і вони матимуть відступити, а цього не сталося й у мене сумніви, що це станеться в майбутньому... Якщо ми мислитимемо лише чорне або біле, то ми приречені на провал", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви втрачаєте гроші, а ми втрачаємо людей", - Зеленський закликав міжнародну спільноту зберегти санкції проти РФ

Президент Фінляндії як приклад діалогу з Росією навів нещодавній обмін утримуваними між Росією та Україною, про який змогли домовитися президенти країн Володимир Зеленський і Володимир Путін.

"Нам потрібні досягнення малих речей, щоб на них засновувати великі", - пояснив Нііністе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148214
 
   
 Топ коментарі
 
Є правда и брехня.

а все інше - від лукавого та Штанмайєра
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Помилка всіх це те що ви бачили в росії лмше біле.
Там суцільна чорнота.
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если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал

Знакомая "риторика": "раз не 3,14дорас", "на пол-шишечки не считается", "расслабься и постарайся получить удовольствие" и проч..
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Є правда и брехня.

а все інше - від лукавого та Штанмайєра
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він документи по Другій Світовій ще передав нашому керівництву советікусному -А це називалось імперією Біло-фінська , саме так любимий цьому презику Кремль називав ту війну в історії , коли я вчилась ще сто років тому у совдепівскій школі . Саме так називав її мій батько, який у19 років був призваний на цю війну . Розповідав, як він з ватнами захопили якесь містечко... Завалили ватнки у сяючий підземний перехід з туалетами - все в кахлі та дзеркалах ... Й що йому запамя'талось з тієї війни найбільше - яким!!! расєйська свинота полишила той перехід -згвалтовинорозтрощеним у гівні...
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...Если мы будем мыслить только черное или белое...

- Пятьдесят оттенков серого.
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Хотел бы я слышать его соотечественников в 1939-1940 годах .
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После эмбарго и отключения Свифта гигнулась бы, но вам же проще подторговывать, не вашу же территорию оккупировали.
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Но ведь и Украина подторговывает, хотя ее территорию оккупировали. Хватит уже в чужих глазах соринки замечать.
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Украина не выражает лицемерных слов сочувствия тем странам, которые от рашки пострадали хотя бы.
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Да, в сущности как и у всего ЕС-кинуть небольшую подачку, чтобы экономика окончательно ноги не протянула, и наши беженцы не рванули как сирийские к ним, да выразить сочувствие.
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В Украине кто-то что-то должен? Или опять сказки про последний рубеж перед захватом всей Европы кровожадным Вовиком?
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А ты чего хотел бы? Что бы Украину взяли на содержание как прибалтов? Для ЕС это чрезмерно дорогое удовольствие. Рынок Украины они вскрыли ассоциацией, ресурсы с Украины имеют в любом объёме. С Россией Украину посорили добротно. Своих целей они достигли.
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Рашка с Украиной без сторонней помощи посралась.
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Помилка всіх це те що ви бачили в росії лмше біле.
Там суцільна чорнота.
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Спитати б його про Фінську народну республіку 1941 року, там не все так однозначно, чи однозначно ?
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правильно сказал тип, чего вы? с паРашей мыслить нужно только черное, никакого черного и белого.
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если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал

Знакомая "риторика": "раз не 3,14дорас", "на пол-шишечки не считается", "расслабься и постарайся получить удовольствие" и проч..
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Россия через день подвигает грузинскую границу, а они о черно-белом. Им все "божья роса".
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тепер ясно що процес зливу україни інтенсивно пішов, особливо зі зміною влади в україни. бо 73% дивовижним чином усталі ат вайни будучи непричетними(в основній масі), та захотіли мірітса з расієй і пєрєстать стрєлять, бо настав час бабло робити. а крим, киримли, донбас- как то потом разберьомся
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Звичайно, що економіка Росії не зруйнується, бо насправді ніяких санкцій немає, про що пороховаті постійно кажуть.
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Очередной ************ продажный, генетический братан чухонцам.
А что были реальные санкции? ***** одна. От против Ирана/Ирака да - эмбарго на экспорт энергоносителей, а против Кацапии - понты одни. Забыли гордые финны про 39/40 год. Уже всех на диалог с лапотными недофашиками и их подонком царем потянуло...
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За матрьошками та газом прогавили агресію і вбивства
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А зараз - це ще не "провал", правильно?
Кордони в Європі перекроєно військовим способом, дятле!
Словоблуд чортів. Як ви вже заграли своїми виляннями хвостом.
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Президент Финляндии как пример диалога с Россией привел недавний обмен удерживаемыми между Россией и Украины, о котором смогли договориться президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.Источник: https://censor.net.ua/n3148214

...............
фіни, як і вся інша міжнародна спільнота, просто тримають ніс за вітром. Він про це відкрито висловився: якщо Україна замирюється з агресором, знаходить можливості та бажання до компромісу, то чому фіни чи ще хтось у світі повинні залишатися до кацапщини у непримиренній опозициії. А як інакше ви думали. Ось він і каже і наводить приклад, що "президенти України і кацапщини змогли домовитися". Він це розцінює як сигнал до владнання протиріччь з кацами. Тобто ще вчора здавалися неможливими якісь домовленності Порошенка з ******, і світ був в опозиції до кацапщини, а ось ситуація змінилися, - прийшов новий президент і домовився з ******. Тобто виявляється це можливо! І не таке вже все чорне у відносиних з кацапщиною. Тому інші країни на це дивляться і поводяться відповідно, корегують свою зовнішню політику.
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Слыш,вы сцук заедостали своим а че,а нихто. Значится как ядерное оружие отдать - так это всем на пользу,укрепления всеобщего мира. А потом все ипала в сторону и ничего не вижу? Ну точно как в середине 30-х Напомнить,чем все закончилось ?
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своїм кацапським "слиш" та матом йди на путіна звідси
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Схлопни пасть вонючую рогуль. Ты сцук в Германии,защитнег и потриот? А я в Северодлонецке
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От дебил. Де он там белое увидел?
Ниче,скоро начнутся вопли,что Финляндия "неправильно" вышла из расцейской империи И опять простым работягам прийдется брать винтовки и отстреливать козломордых.
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Думаю, после Украины наступит черед Финляндии. Литву Кремль оставит напоследок.
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Чтоб заставить Россию прекратить войну и вернуть Крым, санкции должны были касаться экспорта газа и нефти из этой страны, а не того фейка который вы гнилой запад называете санкциями, это очевидный для всех фуфел))) который не работает, санкции это когда Россия перестанет получать от вас бабло, чтоб убивать нас, грузинов, сирийцев..., вот это будет назваться санкциями...
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Чтобы вернуть кому-то что-то на такие кардинальные действия третьи стороны не ходят обычно.
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Реликт Империи Кремля - приїхало свій до свого про свое... До маленького релікту Совдепії з надією врятувати кремлівсбеого царя ... будемо спостерігати, як нащ БУДЕ між ркапельками здавати Україну ???
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"Якщо ми мислитимемо лише чорне або біле, то ми приречені на провал",- бідні кацики саме так і думають, але ж на провал приречений чомусь саме фін. Що кацику добре - фіну смерть.
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Фінляндія з 1940 року живе з тим що в неї відтяппали територію = і нічого мириться.
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Где рассказы про финскую войну? У патриотов это рефлекс как у собаки Павлова, когда они слышать слово Финляндия.
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Финны, самый классный диалог с рашкой получился у ваших дедов в тридцать девятом....
Измельчали внуки, измельчали(((.
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Походу, парадокс Гегеля это о нем: «История учит человека тому, что человек ничему не учится из истории».
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Финны тоже оказались мудаками.Разрешение кацапам на СП-2 на раз два выдали.
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