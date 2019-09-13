 Президент Фінляндії про відносини з РФ: "Якщо ми будемо мислити лише чорне або біле, то ми приречені на провал"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві.
"Були голоси, які говорили, що після санкцій російська економіка завалиться, і вони матимуть відступити, а цього не сталося й у мене сумніви, що це станеться в майбутньому... Якщо ми мислитимемо лише чорне або біле, то ми приречені на провал", - сказав він.
Президент Фінляндії як приклад діалогу з Росією навів нещодавній обмін утримуваними між Росією та Україною, про який змогли домовитися президенти країн Володимир Зеленський і Володимир Путін.
"Нам потрібні досягнення малих речей, щоб на них засновувати великі", - пояснив Нііністе.
а все інше - від лукавого та Штанмайєра
- Пятьдесят оттенков серого.
Там суцільна чорнота.
Знакомая "риторика": "раз не 3,14дорас", "на пол-шишечки не считается", "расслабься и постарайся получить удовольствие" и проч..
А что были реальные санкции? ***** одна. От против Ирана/Ирака да - эмбарго на экспорт энергоносителей, а против Кацапии - понты одни. Забыли гордые финны про 39/40 год. Уже всех на диалог с лапотными недофашиками и их подонком царем потянуло...
Кордони в Європі перекроєно військовим способом, дятле!
Словоблуд чортів. Як ви вже заграли своїми виляннями хвостом.
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фіни, як і вся інша міжнародна спільнота, просто тримають ніс за вітром. Він про це відкрито висловився: якщо Україна замирюється з агресором, знаходить можливості та бажання до компромісу, то чому фіни чи ще хтось у світі повинні залишатися до кацапщини у непримиренній опозициії. А як інакше ви думали. Ось він і каже і наводить приклад, що "президенти України і кацапщини змогли домовитися". Він це розцінює як сигнал до владнання протиріччь з кацами. Тобто ще вчора здавалися неможливими якісь домовленності Порошенка з ******, і світ був в опозиції до кацапщини, а ось ситуація змінилися, - прийшов новий президент і домовився з ******. Тобто виявляється це можливо! І не таке вже все чорне у відносиних з кацапщиною. Тому інші країни на це дивляться і поводяться відповідно, корегують свою зовнішню політику.
Ниче,скоро начнутся вопли,что Финляндия "неправильно" вышла из расцейской империи И опять простым работягам прийдется брать винтовки и отстреливать козломордых.
Фінляндиза́ція (також Фінляндський синдром фр. Le Syndrome Finlandais) - значні обмеження державної самостійності, які велика держава накладає на свого більш слабкого сусіда. Процес або стан примушення значною мірою орієнтуватися на інтереси сусідньої більш могутньої держави (наприклад, вимушений нейтралітет) і меншою мірою внутрішньої політики країни. Назва походить від характеру відносин між Фінляндією та СРСР після другої світової війни, протягом 1944-1989 років.
Измельчали внуки, измельчали(((.