 Чотири чиновники, серед яких радник Разумкова, не подали декларації, - НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій 4-ма посадовцями. Суб’єктам декларування було повідомлено про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед осіб, які порушили вимоги закону, радник Голови Верховної Ради України та депутат Княжицької сільської ради Броварського району Київської області VII скликання, які не подали щорічні декларації за 2015 та 2018 роки відповідно. НАЗК обіцяє повідомити НАБУ та Нацполіцію.

Також не подали щорічні декларації 2 колишні працівники територіальних управлінь патрульної поліції. Відповідні обґрунтовані висновки будуть направлені до органів прокуратури.

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