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 Політика України
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Все про:ВР (5689) декларація (567) НАЗК (628)

 Чотири чиновники, серед яких радник Разумкова, не подали декларації, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки навмисного неподання декларацій 4-ма особами, серед яких радник Голови Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій 4-ма посадовцями. Суб’єктам декларування було повідомлено про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед осіб, які порушили вимоги закону, радник Голови Верховної Ради України та депутат Княжицької сільської ради Броварського району Київської області VII скликання, які не подали щорічні декларації за 2015 та 2018 роки відповідно. НАЗК обіцяє повідомити НАБУ та Нацполіцію.

Також не подали щорічні декларації 2 колишні працівники територіальних управлінь патрульної поліції. Відповідні обґрунтовані висновки будуть направлені до органів прокуратури.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148211
 
 
 Топ коментарі
 
Чтобы проводить реформы и говорить о искоренении коррупции сторонники Зеленского сами должны быть кристально чистыми. А иначе это не борьба с коррупцией, а передел влияния, доходов и узурпация власти.
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ну да, то ж не советник Пороха, а советник друга бубачки. Ему все можно, да?)
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ну да, то ж не советник Пороха, а советник друга бубачки. Ему все можно, да?)
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Чтобы проводить реформы и говорить о искоренении коррупции сторонники Зеленского сами должны быть кристально чистыми. А иначе это не борьба с коррупцией, а передел влияния, доходов и узурпация власти.
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Четыре чиновника, среди которых советник Разумкова, не подали декларации /Барыгу как ни назови барыгой останется. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Часто ломбард находится возле зала с игровыми автоматами Сданное имущество редко выкупают у ломбарда обратно.
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У Разумкова есть советники? Вот это жирно.
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"У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла!
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