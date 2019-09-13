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 Політика України
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Все про:Зеленський (2712) США (5383) Трамп (1969)

 У нас чудові відносини зі США, що підтверджує і збільшення допомоги Україні у сфері безпеки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у нового українського керівництва встановилися хороші відносини з президентом США Дональдом Трампом і його адміністрацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав, відповідаючи на питання модератора про відносини нової влади України та адміністрації США на першій сесії Форуму YES у п'ятницю.

"У нас чудові відносини зі США, тому що тепер замість запланованих $250 млн (допомоги США Україні в сфері безпеки. - Ред.) у нас буде $140 млн і $250 млн", - сказав він.

Зеленський впевнений, що відносини між Україною і США йдуть у дуже правильному напрямку.

Президент України зазначив, що з президентом США Дональдом Трампом у нього було кілька розмов і "загалом поки все дуже добре".

"Він мене постійно вітав з якимись перемогами", - додав він.

Також читайте: Зустріч із Трампом буде найближчим часом, у вересні, - Зеленський

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа та Конгрес підтримали рішення про надання Україні допомоги у сфері безпеки, повідомили в українському посольстві в США.

Зокрема, політика безпеки передбачає допомогу в $250 млн із бюджету Пентагону в рамках програми "Ініціатива безпеки допомоги Україні", $115 млн у рамках програми Державного департаменту США "Міжнародне військове фінансування" з бюджету 2019 року, а також $26,5 млн із цієї самої програми з бюджету 2018 року. Загалом - $391,5 млн.

"Така політика безпеки підтримки Сполученими Штатами народу України в боротьбі з російською агресією є свідченням стратегічного партнерства між нашими країнами і вагомим внеском у зміцнення європейської та євроатлантичної безпеки", - наголосили в українському посольстві.

5 вересня сенатор Рон Джонсон повідомив, що якщо виділення $250 млн фінансової допомоги Україні на сферу безпеки з боку США не відбудеться через завершення фінансового року, то це станеться у 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148210
 
 
 Топ коментарі
 
Я со страхом думаю о том что будет черезх пять лет. Согласится ли Владимир Александрович продолжить свой нелегкий труд?
Обязан остаться! Слишком много на кон поставлено, слишком накалена обстановка в мире. Уйдет Владимир Александрович и нас сомнут орды с запоребрика.
Хотя бы тридцать лет еще мирного развития, чтобы наверняка. Не отпустим , Владимир Александрович!
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Ну это же конечно заслуга зельки! Его богдан в сэн-тропэ усьо порешал! Ну, а Климкин не при делах. На него дело срочно завести надо.)
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А как там Джавелины, которые барИга и Ко упрятали на склады? Сонэчко наше Народное, ЛадимрЛександрыч, уже передал их на передовую?
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ОтЭтА слив Украины! Да такого никогда не было... Хотим как при мародёре! Верните нам мародёра-а-а-а!
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Я со страхом думаю о том что будет черезх пять лет. Согласится ли Владимир Александрович продолжить свой нелегкий труд?
Обязан остаться! Слишком много на кон поставлено, слишком накалена обстановка в мире. Уйдет Владимир Александрович и нас сомнут орды с запоребрика.
Хотя бы тридцать лет еще мирного развития, чтобы наверняка. Не отпустим , Владимир Александрович!
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30лет мало. Нашему Народному Сонэчку нужно обеспечить как минимум лет 50-60, чтоб успел реализовать все народные инихиативы и вывести Украину в топ-5 экономических лидеров Млечного пути. Удачи, здоровья, сил и благополучия Вам, Владимир Александрович. Мы, МУДРЫЙ НАРОД УКРАИНЫ, Ваш надёжный тыл!
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Да не должен. Я голосовал за Зелю, но было сказано, что только один срок. А слово держать нужно.
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Три добровольческих батальона Шмаркля только что разогнал. Вы что-ли сепарские сцуки защищать Украину от кацапья будете?
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а Болтона почему попёрли после его встречи с ******** ?
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Наверное потому, что военную помощь Украине разблокировали,не?
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а связь какая между этими событиями ?
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Болтона поперли, потому что он не нарешал дело Байдена. Напомню сейчас Трамп совсем на волос отстает от Байдена по опросам. И от нас с вами, и это приятно осознавать, зависит его политическая судьба сейчас.
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Ну это же конечно заслуга зельки! Его богдан в сэн-тропэ усьо порешал! Ну, а Климкин не при делах. На него дело срочно завести надо.)
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Врать, воровать, нарушать законы, присваивать чужие заслуги! А вы думали ,что зеко-манде лехко?! Хрипят, таращат глазки от напруги, а из последних сил тащат на себе ношу государственную! Папо Саша приказал зарплату повысить. За копейки же надрываются чюваки. Это ж не то шо на корпорате за 100000 , да безналогово, свою страну обгаживать.
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завершатель, - все согласовано, рыжий цем от нашего победителя всего и всех,
тебе обеспечен.... - 15 мин.
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А как там Джавелины, которые барИга и Ко упрятали на склады? Сонэчко наше Народное, ЛадимрЛександрыч, уже передал их на передовую?
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Трамп не сломил Зелю, хотя и включил блеф с 250 миллионами. А по факту даже заплатил на 100 лямов больше. И дал пинок ногой Болтону, который должен был нарешать, но не нарешал. Потому что сейчас только от Украины зависит, станет ли Трамп снова презом, или нет.
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Поздравлял с какими то победами. Я сам хз с какими, но поздравлял 😁
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Государственный департамент США утвердил запрос Польши на покупку американских боевых самолетов пятого поколения F-35. Стоимость сделки - 6,5 миллиардов долларов. Часть этой суммы вернется Польше в виде взаимозакупок, которые обязуется сделать производитель, корпорация Lockheed Martin. В общей сложности в Польшу будет поставлено 32 боевых самолета F-35A и один учебный.
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Америка определилась в приоритетах,когда поздравила Зеленского с победой на выборах,но были некоторые страхи по попередникам-вопрос разрешился-можно двигаться дальше.Что касается Трампа и Байдена-Трамп победитель,а Байден-слабак-уже дважды доказал, что не может быть избран- во время выборов в президенты от Демократической партии в 1988-м и 2008-м годах.
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