 Зеленський чекає нового розведення сил на Донбасі і зустрічі в нормандському форматі: "Тягнути нікуди"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він повідомив під час виступу на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві.
"Що стосується розведення військ – теж дуже чутлива тема. Ми розвели війська в Станиці Луганській, там немає стрільби, там почали будувати міст. Це з гуманітарної точки зору дуже правильно. Наступний етап у нас – Петрівське і Золоте, сподіваюся, що ми прийдемо до вирішення цього питання в найближчі тижні", – додав глава держави.
Зеленський також заявив, що чекає на зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у "нормандському форматі" до кінця вересня. "Тягнути немає куди, тому що кожного дня гинуть наші хлопці", – зауважив президент.
Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/3147856/ukrainskie_stroiteli_nachali_remont_razrushennogo_mosta_v_stanitse_luganskoyi_video
Какое, блд, разведение? Дайте кто-нибудь презику очки...
А потом - на расстояние полета чего?
Це одразу вирішить всі наші проблеми.
Если за лугандонию воюют сепары, бандиты и отпускники то это не войска. На них термин военнослужащий не распространяется.
Если это армия мордора, то хорошее разведение сил. Украинская армия оставляет свою землю, превращая ее в "серую зону", а что теряют оккупанты? НИЧЕГО
Сєпари вийшли за порєбрік ?
нет слов.
Опубліковано 12.09.2019 на https://startko.co.ua/
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Це вкрай дивно, але практично ніхто не говорить що вже незабаром (в жовтні-грудні) Україна піде на автономію Донбасу і амністію бойовиків. Якими будуть наслідки для України?
Фактичну цю формулу Штайнмайєра озвучив Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню ЦензорНЕТ. Те саме озвучує Макрон, новий міністр закордонних справ Пристайко, голова фракції "Слуга народу" Арахамія та інші. Про що саме йдеться детально:
Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
Україна оголошує амністію всім бойовикам
Україна Платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
На наступний день після виборів росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
З Росії знімаються санкції.
Почнімо з того, що Росія не виконувала, не виконує і не буде виконувати своїх зобов'язань. Росія напала на нашу країну, захопила території, вбила понад 13 тис. українців, постійно бере в заручники українців. Треба бути і дурним і сліпим одночасно щоб вірити Росії на слово. А тепер давайте розберемо по пунктах наслідки з кожного кроку плану Кремля, який планує втілити нова влада.
Україна де-факто перестає існувати як суверенна держава. Стає квазі-федеративною державою без кордонів. За 5 років автономія не буде знята. Озброєні до зубів бойовики і Росія не просто будуть вимагати продовження автономії, а й розширення її на всю Донецьку і Луганську область. Інакше - відновлення бойових дій.
Вибори пройдуть під російськими дулами автоматів, а не "за українським законодавством". Виберуть тих самих терористів Пушиліних, Гіві та Моторол. От тільки вони будуть не терористами, а законними представниками влади. Україна матиме нуль політичного та економічного контролю над ОРЛО як і зараз є. Більше того, за 5 років ЛДНР будуть голосувати на президентських і парламентських вибрах України. І повірте мені, щонайменше 146% мешканців цих регіонів проголосують за необхідних Кремлю проросійських кандидатів.
Уявіть 30 тис. добре навчених та організованих терористів після повної амністії, які не сидять в окопах, а можуть вільно пересуватися територією України. Ви скажете будуть же пункти пропуску і фільтрації, поліція і СБУ будуть за ними наглядати і тд. От тільки після відведення українських військ від лінії зіткнення кордону з ОРДЛО не буде, буде чисте поле (та й зараз фронт в багатьох місцях "дірявий"), через яке піде потік бойовиків та зброї на територію України в небачених масштабах. Тисячі озброєних терористів в Києві та інших обласних центрах - це просто питання часу. Ці терористи будуть займатися від вбиств військових та активістів до захоплення органів влади у слушний момент. Ні поліція, ні СБУ не справляться з таким напливом терористів просто фізично, не вистачить співробітників щоб стежити по всій України навіть за 10% терористів. Українські військові та активісти почнуть озброюватися і пробувати чинити опір на вулицях. Аж до виникнення паралельних збройних структур на кшталт УПА чи ІРА. Перестрілки вночі або навіть і вдень в містах стануть гіркою реальністю. Загадайте Харків 2014 року. Поліція та СБУ спробують зупинити вуличну війну арештами та облавами переважно проукраїнських активістів та військових, тому що вони більше відомі і менш законспіровані. Це в свою чергу підірве легітимність поліції, СБУ та влади в очах народу. Держава буде ослаблена до крайнього рівня. Чи скористається цим Росія щоб в якийсь момент прийти і "навести порядок"? Риторичне запитання, думаю.
На фоні цього, ми за свої гроші будемо фінансувати соціальні виплати, дотації на комуналку, відновлення повністю зруйнованої інфраструктури ОРДЛО. Мова йде про мільярди доларів, яких в нас просто немає. Варто розуміти, що частина наших грошей піде на подальше озброєння російських терористів.
Ніякої передачі кордону Росією Україні не буде. Зона нестабільності розшириться на всю територію України. Натомість з Росії знімуть санкції і вона далі буде нарощувати свій воєнний і політичний потенціал. Такий сценарій стане капітуляцією України у цій війні при стартових виграшних умовах.
Ви спитаєте, а що ж натомість? Як зупинити війну? Ніяк, поки Росія цього не захоче. Санкції і сильна українська армія вже насправді відбили бажання воювати в Росії. Росія зараз воює не через бажання воювати, а через небажання визнавати поразку у війні на Донбасі. Україна повнина нав'язувати свій порядок денний - введення миротворців на лінію зіткнення та кордон з Росією. Поступова передача кордону Україні, виведення російських військ з ОРЛО та його демілітаризація. Лише тоді вибори і відновлення мирного життя.
Наостанок скажу, що мене просто лякає практично повна мовчанка щодо цього питання у ФБ. Буквального кілька людей публічно висловилися з приводу цих загроз. Натомість більшість політикуму і громадськогості живе наче не планується капітуляції України.
Не мовчіть!
Oleksandr Ivanov
Зачьотна фоточка ))