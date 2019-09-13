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 Політика України
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 Зеленський чекає нового розведення сил на Донбасі і зустрічі в нормандському форматі: "Тягнути нікуди"

Президент України Володимир Зеленський сподівається на ухвалення рішень щодо подальшого розведення сил у Петрівському та Золотому на Донбасі найближчими тижнями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він повідомив під час виступу на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві.

"Що стосується розведення військ – теж дуже чутлива тема. Ми розвели війська в Станиці Луганській, там немає стрільби, там почали будувати міст. Це з гуманітарної точки зору дуже правильно. Наступний етап у нас – Петрівське і Золоте, сподіваюся, що ми прийдемо до вирішення цього питання в найближчі тижні", – додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі, не хочу там абхазького або придністровського сценарію, - Зеленський

Зеленський також заявив, що чекає на зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у "нормандському форматі" до кінця вересня. "Тягнути немає куди, тому що кожного дня гинуть наші хлопці", – зауважив президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148209
 
   
 Топ коментарі
 
Какой украинский город он сдаст следующим?
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Тянуть некуда, а спешить куда? Побыстрее сдать еще территорию и снять украинские флаги чтобы не раздражать кацапов как в Станице Луганской?
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Ну да,в Станице украинские флаги уже сняли,теперь очередь Петровского и Золотого.
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Какой украинский город он сдаст следующим?
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У Владимира Александровича в детстве кличка "Патриот" была, гимн знал с шести лет и любил исполнить под аплодисменты одноклассников и взрослых.
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"Патриот" в Юрмале перед кацапской публикой под аплодисменты сравнивал Украину с порноактрисой
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Ну так зеленая шмаркля всегда была ублюдком и предателем Украины
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Так тоді ж СССР був !!! В Кривім Розі в 1973 році на мене казали "бандерівець" за укр. мову
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вот теперь вы должны были понять, какой гимн он знал и патриотом чего он был.
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Зеленський чекає нового розведення сил на Донбасі і зустрічі в нормандському форматі: "Тягнути нікуди" - Цензор.НЕТ 9726 GT V 9a26ff85 А теперь он уже забыл гимн. За этим можно было неоднократно наблюдать во время торжественных мероприятий.
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Все по середине Днепра. Правда, ЗелеСосы 😠
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До левого Берега Днепра... Ну а там и Херсон с Николаевом и Одессой. Что бы до ПМР на танках без задержек.
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не Львов, не Гданьск, не Мюнхен не придел. ПОРА УЖЕ ВКЛЮЧИТ СВОИ КОТЕЛКИ. Ху№ло остановится там, где его останавливают, а не договариваются.
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Ну да,в Станице украинские флаги уже сняли,теперь очередь Петровского и Золотого.
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Ложь. Там наши столбы меняли. Флаги были на тех столбах. Счас флаги опять на месте.
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в первой версии названия заметки было "Донбассия" ))
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Конечно некуда тянуть, вдруг в США президент сменится, ***** это никак нельзя.
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та тебя еще "тянуть и тянуть". будут все, кому не лень - не скромничай про "некуда".
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Тянуть некуда, а спешить куда? Побыстрее сдать еще территорию и снять украинские флаги чтобы не раздражать кацапов как в Станице Луганской?
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там мост точно начали строить? несколько другие новости были
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Точно. "Тянуть больше некуда", пуйло подгоняет.

Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/3147856/ukrainskie_stroiteli_nachali_remont_razrushennogo_mosta_v_stanitse_luganskoyi_video
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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Предлагаю назвать нашего всенародного лидера,нашего величайшего президента Владимиром Зелёное Солнышко(Красное в истории нашего народа уже было,а Жёлтым или Синим назвать - лидер ещё не дошел до нужной кондиции).
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"Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята", - указал президент. А почему гибнут наши ребята а не кацапские боевики? Может потому что ты запретил нашим стрелять. Ето твоя стратегия уничтожить побольше наших ребят чтобы был повод пойти на условия *****?
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Ложь. Был запрет на стрельбу первыми. На ответов запрета небыло.
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Гидрант направил свой светлый взор на что-то такое, что его повергло в уныние. С тех пор уныние его не покидает.
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Тоесть Зеленский признает что перемирие которое он заключил с ****** и перестал стрелять не прекратило каждый день убийства наших ребят. Так может уже хватит прыгать на граблях и перестать с ****** договариваться?
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Это не доллар падает...... - Это цены растут....
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Ну, до Дніпра ще далеко - відводь, відводь Зелепузик.
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Хоть что-то скажет о гибнущих КАЖДЫЙ ДЕНЬ от пуль кацапских снайперов наших воинах? Счет уже на десятки за время "перемирия". Раненные - тоже практически не жильцы, очень тяжелые. Донбасс - уже тиром стал для тренировок чухонских снайперов! ТИШИНА!
Какое, блд, разведение? Дайте кто-нибудь презику очки...
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Так развести войска на расстояние полета снайперской пули и делов?
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А где это орки хоть на сколько нибудь "развелись"?
А потом - на расстояние полета чего?
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В 2014м войска уже были разведены после Минских .. потом *серую зону* вновь позанимали .. реально ситуацию могут спасти только миротворческие войска ООН иначе толку не будет.
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Миротворці потрібні на кордоні з рашкою.
Це одразу вирішить всі наші проблеми.
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Лучше тогда вообще за Урал - вот только это не реализуемый сценарий.. для РФ поставить миротворцев на свою границу автоматически означает признать себя стороной конфликта.
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Ксения,хоть ты чушь не пори,оон не даст миротворцев,а из парашинских еще те миротворцы
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Ну да, ООН не даст миротворцев, наверное тебя спрашивать будут ?
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ну погули узнаешь,и перавя причина рашка(неучастница )конфликта категорически против
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А что толку разводить силы если не ставить при этом между разведенными миротворцев ООН? *серую зону* что занять проблема?
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Зеленскому надо исходить из того факта,что Россия на обозримое будущее вообще не заинтересована, в каком -то развитии Украины,я не говорю даже о процветании, и она будет делать все возможное,чтобы нанести государству Украина,как можно больший ущерб самыми различными средствами,в том числе и военными. Об этом они вообще не скрывают и открыто говорят почти ежедневно по своему ТВ. Это же относится и к тем,кто остался на оккупированных территориях. Ну не заинтересована Россия в том,чтобы украинцы жили лучше,чем в России, а многие там хотят даже,чтобы мы вообще не жили.
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Разведение войск это что?
Если за лугандонию воюют сепары, бандиты и отпускники то это не войска. На них термин военнослужащий не распространяется.
Если это армия мордора, то хорошее разведение сил. Украинская армия оставляет свою землю, превращая ее в "серую зону", а что теряют оккупанты? НИЧЕГО
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Разводи, Зеленый! Только помни, что говорят кремлевские пропа-антоны. И они не шутят...
Зеленський чекає нового розведення сил на Донбасі і зустрічі в нормандському форматі: "Тягнути нікуди" - Цензор.НЕТ 6213
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Россия с 2014г. потеряла полтриллиона дол., 5 лет экономика топчется на одном месте. Еще 5 лет санкций и Россия превратится во второстепенную державу, без даже маленькой возможности догнать развитые страны в обозримом будущем и они это очень хорошо понимают. Хорошо бы,чтобы это понимало и украинское руководство.
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Тобто ми відходимо. Це Зеля називає розведенням ? Капітулянт дрібний.
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обоюдное разведение сил.. нет никакой капитуляции.
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Ви про що ?
Сєпари вийшли за порєбрік ?
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Не ушли и не прошли.. два варианта- либо договариваться как прекратить огонь и смерти либо еще долго долго получать каждый день убитых и искалеченных.
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Так навіщо тогді взагалі воювати та мати армію? Капітулюємо перед Московою, зате все будуть живі. Як писав Шевченко "славних прадідів великих онуки погані".
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Так не воюем же.. Вот Турчинов на соседней ветке распинается почему войну не обьявили.
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очень просто,сепары и так на земле Украины,и чем больше*развод* тем больше Украина потеряет при *земиротворце*
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Но на остальной территории они не организованны и не вооруженны.. тут вопрос в том как прекратить кровопролитие в условиях тупика когда даже Порошенко говорил что военного решения проблемы Донбасса нет- только диполоматическое! - Я считаю что обстрелы могут остановить только миротворцы ООН.. а вы как считаете?- вы за попытку наступление на Донецк или за продолжение вялотекущего конфликта? Как по вашему мнению можно это закончить?
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военное дипломатический способ,и кстати про разведение,согласно минску 2,Дебальцево должно быть на подконтрольной Украине территории,как и Саур Могила,напомнить как этот минск 2 сепары выполнили. Вот и получается у зелупы только односторонний отвод войск
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Разводами войск Россия разводит нас и прежде всего глупое украинское руководство, над которым уже вся Европа смеется, а нам,украинцам, не до смеха.
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Руководство України не дурне, воно свідомо працює на Москву, це вже очевидно.
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Ну как не дурне, Захарченко,Болотов и другие тоже считали себя умными и на Москву работали, а она с ними вот как "рассчиталась". Поэтому все,кто работает сейчас на Москву и есть самые настоящие дурни, каких свет не видывал.
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Що жт він просто ждьот? Треба ***** зателефонувати, сльозу пустити, на колінця впасти, нагадати йому, що в нього теж діти є. Вперед, зєбобіки.
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А старое разведение не устраивает? Есть же буферная серая зона!!!! новое разведение сил это когда наши оставят за годы выученные, пристреленные, укрепленные и выгодные позиции отойдя назад на мало знакомые без инфраструктуры а орки и шагу назад не сделают, а может и на наши старые перейдут. Вот она, цена, зебилята... Раньше при "мародёре" мы радовались каждому новому взятому блиндажу и новостям о том, что очередные 100-500 метров вперед продвинулись........... радовались передаче и разработке новой техники... радовались поддержкой всего мира и как все сажают путина на бутылку..... Сейчас на бутылку присаживаемся мы, причем всё глубже и глубже...

нет слов.
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Час грає на користь України, тому дійсно, для РФ "тянуть некуда" - її економіка потерпає від санкцій, у Криму з водою катастрофа, а бажающих воювати в ОРДЛО стає все менше. Комусь ще не очевидно, що цей клоун діє в інтересах Москвы?
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Ну как не дурне, Захарченко,Болотов и другие тоже считали себя умными и на Москву работали, а она с ними вот как "рассчиталась". Поэтому все,кто работает сейчас на Москву и есть самые настоящие дурни, каких свет не видывал.
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Допис від блогера Олександра Іванова.
Опубліковано 12.09.2019 на https://startko.co.ua/
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Це вкрай дивно, але практично ніхто не говорить що вже незабаром (в жовтні-грудні) Україна піде на автономію Донбасу і амністію бойовиків. Якими будуть наслідки для України?
Фактичну цю формулу Штайнмайєра озвучив Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню ЦензорНЕТ. Те саме озвучує Макрон, новий міністр закордонних справ Пристайко, голова фракції "Слуга народу" Арахамія та інші. Про що саме йдеться детально:
Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
Україна оголошує амністію всім бойовикам
Україна Платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
На наступний день після виборів росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
З Росії знімаються санкції.
Почнімо з того, що Росія не виконувала, не виконує і не буде виконувати своїх зобов'язань. Росія напала на нашу країну, захопила території, вбила понад 13 тис. українців, постійно бере в заручники українців. Треба бути і дурним і сліпим одночасно щоб вірити Росії на слово. А тепер давайте розберемо по пунктах наслідки з кожного кроку плану Кремля, який планує втілити нова влада.
Україна де-факто перестає існувати як суверенна держава. Стає квазі-федеративною державою без кордонів. За 5 років автономія не буде знята. Озброєні до зубів бойовики і Росія не просто будуть вимагати продовження автономії, а й розширення її на всю Донецьку і Луганську область. Інакше - відновлення бойових дій.
Вибори пройдуть під російськими дулами автоматів, а не "за українським законодавством". Виберуть тих самих терористів Пушиліних, Гіві та Моторол. От тільки вони будуть не терористами, а законними представниками влади. Україна матиме нуль політичного та економічного контролю над ОРЛО як і зараз є. Більше того, за 5 років ЛДНР будуть голосувати на президентських і парламентських вибрах України. І повірте мені, щонайменше 146% мешканців цих регіонів проголосують за необхідних Кремлю проросійських кандидатів.
Уявіть 30 тис. добре навчених та організованих терористів після повної амністії, які не сидять в окопах, а можуть вільно пересуватися територією України. Ви скажете будуть же пункти пропуску і фільтрації, поліція і СБУ будуть за ними наглядати і тд. От тільки після відведення українських військ від лінії зіткнення кордону з ОРДЛО не буде, буде чисте поле (та й зараз фронт в багатьох місцях "дірявий"), через яке піде потік бойовиків та зброї на територію України в небачених масштабах. Тисячі озброєних терористів в Києві та інших обласних центрах - це просто питання часу. Ці терористи будуть займатися від вбиств військових та активістів до захоплення органів влади у слушний момент. Ні поліція, ні СБУ не справляться з таким напливом терористів просто фізично, не вистачить співробітників щоб стежити по всій України навіть за 10% терористів. Українські військові та активісти почнуть озброюватися і пробувати чинити опір на вулицях. Аж до виникнення паралельних збройних структур на кшталт УПА чи ІРА. Перестрілки вночі або навіть і вдень в містах стануть гіркою реальністю. Загадайте Харків 2014 року. Поліція та СБУ спробують зупинити вуличну війну арештами та облавами переважно проукраїнських активістів та військових, тому що вони більше відомі і менш законспіровані. Це в свою чергу підірве легітимність поліції, СБУ та влади в очах народу. Держава буде ослаблена до крайнього рівня. Чи скористається цим Росія щоб в якийсь момент прийти і "навести порядок"? Риторичне запитання, думаю.
На фоні цього, ми за свої гроші будемо фінансувати соціальні виплати, дотації на комуналку, відновлення повністю зруйнованої інфраструктури ОРДЛО. Мова йде про мільярди доларів, яких в нас просто немає. Варто розуміти, що частина наших грошей піде на подальше озброєння російських терористів.
Ніякої передачі кордону Росією Україні не буде. Зона нестабільності розшириться на всю територію України. Натомість з Росії знімуть санкції і вона далі буде нарощувати свій воєнний і політичний потенціал. Такий сценарій стане капітуляцією України у цій війні при стартових виграшних умовах.
Ви спитаєте, а що ж натомість? Як зупинити війну? Ніяк, поки Росія цього не захоче. Санкції і сильна українська армія вже насправді відбили бажання воювати в Росії. Росія зараз воює не через бажання воювати, а через небажання визнавати поразку у війні на Донбасі. Україна повнина нав'язувати свій порядок денний - введення миротворців на лінію зіткнення та кордон з Росією. Поступова передача кордону Україні, виведення російських військ з ОРЛО та його демілітаризація. Лише тоді вибори і відновлення мирного життя.
Наостанок скажу, що мене просто лякає практично повна мовчанка щодо цього питання у ФБ. Буквального кілька людей публічно висловилися з приводу цих загроз. Натомість більшість політикуму і громадськогості живе наче не планується капітуляції України.
Не мовчіть!
Oleksandr Ivanov
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то у статті фотки шмарклі з серіалу слуга народу?? Чи то дійсно в нього такий придуркуватий вигляд?
Зачьотна фоточка ))
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