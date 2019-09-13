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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5689) корупція (2555)

 Нардепи ухвалили за основу законопроєкт про викривачів корупції

Проєкт закону №1010 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції ухвалено парламентом у першому читанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 283 нардепи.

Рада також підтримала прискорену процедуру підготовки цього законопроєкту до другого читання.

Законопроєктом, зокрема, пропонується доповнити закон "Про запобігання корупції" статтею 53-7 "Винагорода викривачу", яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне законопроєкт про винагороду викривачам корупції

Розмір винагороди планується визначати судом у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Також заплановано включення до порядку денного та розгляд законопроєктів №1036 щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради, 1042 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України", №1054 "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Також включити в порядок денний та ухвалити рішення парламентарії планують щодо законопроєктів №1055 "Про оренду державного та комунального майна", №1046 "Про концесію", №1060 щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності, №1071 щодо державного регулювання космічної діяльності.

Читайте також: Рада внесла зміни до закону про приватизацію

Крім того, депутати мають у п'ятницю розглянути законопроєкти №1067 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України та визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності", №1049 щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, №1051 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148206
 
   
 Топ коментарі
 
Сдам всех порохоботов и получу бонус . Гуд Нардепы приняли за основу законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 8952
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Да да, заглотни у хуйла план штанмаера и будешь смотреть сваты до конца жизни малорос.
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Соя, теперь можете устроить плач Ярославны.
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Не плохая будет прибавка к зарплате у журналистов типа Бигуса,"Схемы" или "Наши горши".
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"сегодня киву сдал, а завтра всю раска федераска продал!" - хороший девиз для ЖОППОБЛОКа
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Весна пройшла і літо вже минуло
Вже осінь повним ходом йде
А де ж посадки? Їх чомусь не бУло
І, мабуть, уже зовсім не будЕ.
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стукачество - это теперь государственная политика?
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ну в развитых странах ЕС и в США такое приветствуется! там стучат на соседа по любому поводу ))
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Это общеевропейская политика, да и в США, Канаде и тд - тоже самое. Попробуйте пьяным за руль сесть - ваш друг, сосед и тд тут же в полицию позвонит, если увидит-узнает. И на это даже никто не обидится - это норма.
Ибо для цивилизованного общества государство не является врагом - государство является общим домом, который нужно совместо защищать.
И, разумеется, на западе вас любой сдаст полиции, если узнает, что вы от налогов уходите - ибо это считается преступление против государства, а значит - и против каждого жителя этого государства.
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То есть, можно будет кого-то оклеветать, не опасаясь за последтвия. Эпоха подлости и стукачества началась.
Но наивные зелебобы надеются, что только они будут стучать, а не на них.
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