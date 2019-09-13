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 Політика України
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Все про:Зеленський (2712) миротворці (494)

 Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі, не хочу там абхазького або придністровського сценарію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що миротворців на Донбасі може бути розгорнуто лише на українсько-російському державному кордоні, при цьому обережний у цьому питанні, оскільки не хоче реалізації сценарію Абхазії або Придністров'я в українському регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час виступу на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.

"Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я знаю, що в минулій владі обговорювалися ці питання і структури, як впровадити миротворчу місію. Я обережний, тому що не хочу, щоб на Донбасі був сценарій Абхазії або було Придністров'я", - сказав він.

У цьому контексті Зеленський наголосив, що проти того, щоб миротворці стали на лінії розмежування сторін на Донбасі, і "потім вже нікуди не підуть".

"І ми не порушуємо тему миротворців. Тут є (представник України в ТКГ, другий президент України. - Ред.) Леонід Данилович Кучма, який паралельно в Мінському процесі теж не порушує цю тему", - зазначив він.

При цьому президент України заявив, що він "із задоволенням" погодиться на варіант розгортання миротворців на кордоні України та Росії.

"Будь ласка, туди ми їх запрошуємо. І саме там допомогу і миротворчу місію ми бачимо", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення на Донбас миротворців у Мінську не обговорювалося, - Кучма

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.

26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас в рамках одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер повідомив, що Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина вже заявили про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Ідею введення миротворців підтримав і президент Польщі Анджей Дуда. Порошенко заявляв, що в миротворчій місії на Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148204
 
   
 Топ коментарі
 
У Вас немає української мови в компі чи у любові до України у серці? Так, Петро бажав введення миротворців, але з країн НАТО.
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Вова ! Просто оставь , как есть укрепи те границы ,что есть и говори , только о Крыме . Лугандон это нам проказа , а не территории .
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Не будет там никаких миротворцев. Будет или как сейчас, или на каком-то особом статусе - как бы Украина, а как бы и нет, или еще хуже, чем сейчас. Что такое миротворцы на границе между Украиной и РФ - это официальное признание, что воюют Украина и РФ, а миротворцы на границе между ними не дают им атаковать друг друга. Если начнется полномасштабная война, не локализованная Донбассом, миротворцам делать там будет нечего.
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Є чіткий маркер: якщо рішення підтримує пуйло, то воно однозначно антиукраїнське.
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А пуйло й не підтримує введення миротворців на кордон, як того бажає Зеленський
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А где он видел миротворцев в Приднестровье и Абхазии. Мы сами знаем кто есть кто и среди чужих и среди своих. Правильно говорит пословица: "При таких своих и враги не нужны".
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Кацапы там официально в статусе миротворцев - у них мандат ООН...
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Так ты и сделаешь в Украине Приднестровье-2 если пойдешь на условия путина по формуле Штанмайера.
Именно поэтому создаст там автономию в составе Украины куда хуже, от которой мы будем зависеть. Как-то так странно получается, что его «не хочу» совпадает с нежеланием путина.. С чего бы это, а? Это только мне кажется или есть ещё здравомыслящие??!

Ведь возвращение оккупированных территорий на таких условиях путина будет системно и долговременно разрушать целостность нашего государства, а в перспективе шаг за шагом может вернуть под контроль России всю нашу страну. То чего хочет Пу. как это было при Яныке.
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Гриценко напомнил Зеленскому об опасности "формулы Штайнмайера".
считает, что путин попытается склонить Зеленского к капитуляции на саммите "Нормандской четверки".
"Вопрос: зачем Зеленскому сейчас, при таких крайне неблагоприятных для Украины условиях, публично заявлять о желании провести встречу в сентябре и, к тому же, как можно скорее? Кто советует президенту делать такие заявления, мне неизвестно. Считаю это ошибкой.
Закрепления "особого статуса" ОРДЛО в Конституции. Что фактически означает создание на территории Украины двух "автономных республик" со своими судами и силовыми структурами, неподконтрольными центральной власти. А это грозит установлением контроля Кремля над всей Украиной.
"путин не скрывает своего намерения вместе с зарубежными партнерами надавить на Зеленского - и заставить его во время встречи в "нормандской формате" подписать письменные обязательства, по сути, подписать капитуляцию. Ведь возвращение оккупированных территорий на таких условиях путина будет системно и долговременно разрушать целостность нашего государства, а в перспективе шаг за шагом может вернуть под контроль России всю нашу страну", - констатировал Гриценко.
Политик призвал главу государства избегать путинских ловушек и отстаивать исключительно национальные интересы Украины.

https://zn.ua/POLITICS/gricenko-napomnil-zelenskomu-ob-opasnosti-formuly-shtaynmayera-dlya-ukrainy-329746_.html
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