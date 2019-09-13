 Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі, не хочу там абхазького або придністровського сценарію, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час виступу на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.
"Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я знаю, що в минулій владі обговорювалися ці питання і структури, як впровадити миротворчу місію. Я обережний, тому що не хочу, щоб на Донбасі був сценарій Абхазії або було Придністров'я", - сказав він.
У цьому контексті Зеленський наголосив, що проти того, щоб миротворці стали на лінії розмежування сторін на Донбасі, і "потім вже нікуди не підуть".
"І ми не порушуємо тему миротворців. Тут є (представник України в ТКГ, другий президент України. - Ред.) Леонід Данилович Кучма, який паралельно в Мінському процесі теж не порушує цю тему", - зазначив він.
При цьому президент України заявив, що він "із задоволенням" погодиться на варіант розгортання миротворців на кордоні України та Росії.
"Будь ласка, туди ми їх запрошуємо. І саме там допомогу і миротворчу місію ми бачимо", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.
26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас в рамках одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер повідомив, що Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина вже заявили про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Ідею введення миротворців підтримав і президент Польщі Анджей Дуда. Порошенко заявляв, що в миротворчій місії на Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.
Именно поэтому создаст там автономию в составе Украины куда хуже, от которой мы будем зависеть. Как-то так странно получается, что его «не хочу» совпадает с нежеланием путина.. С чего бы это, а? Это только мне кажется или есть ещё здравомыслящие??!
Ведь возвращение оккупированных территорий на таких условиях путина будет системно и долговременно разрушать целостность нашего государства, а в перспективе шаг за шагом может вернуть под контроль России всю нашу страну. То чего хочет Пу. как это было при Яныке.
считает, что путин попытается склонить Зеленского к капитуляции на саммите "Нормандской четверки".
"Вопрос: зачем Зеленскому сейчас, при таких крайне неблагоприятных для Украины условиях, публично заявлять о желании провести встречу в сентябре и, к тому же, как можно скорее? Кто советует президенту делать такие заявления, мне неизвестно. Считаю это ошибкой.
Закрепления "особого статуса" ОРДЛО в Конституции. Что фактически означает создание на территории Украины двух "автономных республик" со своими судами и силовыми структурами, неподконтрольными центральной власти. А это грозит установлением контроля Кремля над всей Украиной.
"путин не скрывает своего намерения вместе с зарубежными партнерами надавить на Зеленского - и заставить его во время встречи в "нормандской формате" подписать письменные обязательства, по сути, подписать капитуляцию. Ведь возвращение оккупированных территорий на таких условиях путина будет системно и долговременно разрушать целостность нашего государства, а в перспективе шаг за шагом может вернуть под контроль России всю нашу страну", - констатировал Гриценко.
Политик призвал главу государства избегать путинских ловушек и отстаивать исключительно национальные интересы Украины.
https://zn.ua/POLITICS/gricenko-napomnil-zelenskomu-ob-opasnosti-formuly-shtaynmayera-dlya-ukrainy-329746_.html