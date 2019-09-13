 Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі, не хочу там абхазького або придністровського сценарію, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час виступу на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.

"Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я знаю, що в минулій владі обговорювалися ці питання і структури, як впровадити миротворчу місію. Я обережний, тому що не хочу, щоб на Донбасі був сценарій Абхазії або було Придністров'я", - сказав він.

У цьому контексті Зеленський наголосив, що проти того, щоб миротворці стали на лінії розмежування сторін на Донбасі, і "потім вже нікуди не підуть".

"І ми не порушуємо тему миротворців. Тут є (представник України в ТКГ, другий президент України. - Ред.) Леонід Данилович Кучма, який паралельно в Мінському процесі теж не порушує цю тему", - зазначив він.

При цьому президент України заявив, що він "із задоволенням" погодиться на варіант розгортання миротворців на кордоні України та Росії.

"Будь ласка, туди ми їх запрошуємо. І саме там допомогу і миротворчу місію ми бачимо", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення на Донбас миротворців у Мінську не обговорювалося, - Кучма

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.

26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас в рамках одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер повідомив, що Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина вже заявили про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Ідею введення миротворців підтримав і президент Польщі Анджей Дуда. Порошенко заявляв, що в миротворчій місії на Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.