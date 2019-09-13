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Все про:Крим (7456) окупація (2110) Естонія (260) Кальюлайд Керсті (25)

 Не забуваймо, що Крим ще окупований, - президент Естонії Кальюлайд

Президент Естонії Керсті Кальюлайд привітала звільнення утримуваних українців, але закликала не забувати про окупований Росією Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила, виступаючи на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Ми мусимо не забувати, що це (звільнення українців. - Ред.) лише перший крок - попереду марафон у 42 км. Це було непросто. І десь політична еліта зрозуміє, що ми вже ближче", - сказала вона.

"Але не забуваймо, що Крим ще окупований. Це питання необхідно вирішувати і на це потрібно стратегічне терпіння", - зазначила президентка Естонії.

Також вона нагадала: "балтійські країни були окуповані 50 років".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук та Кальюлайд обговорили "державу в смартфоні" і захист естонських інвесторів в Україні. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148202
 
   
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Страны Балтии верные союзники Украины, стыдно, что им приходится напоминать о Крыме, в то время как наша власть замалчивает вопрос и идёт на поводу Путина в вопросах Крыма и Донбасса.
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МІКРОБИ ВОНИ . А НЕ СОЮЗНИКИ. їх сово в Євросоюзі рівне практично нулю. Все буде так, як скажуть Німеччина і Франція. Великобританія. на жаль. вже все.
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Это она кому? Скомороху? Так это напрасно. Не для того он пришел к власти, чтобы помнить неприятные вещи.
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До неё только дошло что Крым оккупирован. Что с эстонцев взять?
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До неё только дошло что Крым оккупирован. Что с эстонцев взять?
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Та ви шо? Апять?
Подобається мені, коли вони приїжджають і нагадують нам... ))
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Не забуваймо, що Крим ще окупований, - президент Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 9114

Та забудьте вже за Крим. Росія ніколи не віддасть його . Ні при жодній владі.

Виростає нове покоління. шо не знає про Україну взагалі нічого. В тому числі і дякуючи блокаді.
Приклад - Північний Кіпр - вже більш як півстоліття...
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