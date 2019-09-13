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 Політика України
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 Зеленський про олігархів: Ми запропонували нормальні правила, монополістів більше не має бути в Україні

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що олігархи почують його заклик працювати за новими правилами відкритого ринку без монополізму, інакше буде здійснено інші спроби домогтися цього.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на 16 конференції YES, організованій Фондом Віктора Пінчука в Києві в п'ятницю.

"Ми запропонували нормальні правила: монополістів більше не має бути в Україні, у нас має бути відкритий ринок. Я впевнений, що вони нас почують. А якщо не почують, то доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити", - заявив глава держави.

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Зеленський зазначив, що представники великого бізнесу в розмовах скаржаться на труднощі, а також акцентують увагу на тому, що від них залежать багато людей і міст, однак президент наголосив, що говоритиме з ними про необхідність впроваджувати справжні ринкові правила в Україні.

"Я думаю, вони вже самі готові, щоб перезапускати своє ставлення, перезапустити свою голову, свою ментальність", - вважає президент.

За його словами, держава надала великим бізнес-групам дуже багато всього: час, великі гроші та можливості, зокрема іноді можливості виводити ці гроші з країни.

"Вони розуміють, що якщо завтра розвалиться наша країни, якщо, не дай бог, всі люди звідси поїдуть, для кого вони мають ці бізнеси, хто буде працювати на їхніх заводах? Мені здається, що вони вже ментально змінюються", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини з бізнесом будуть прозорими: "Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей".

За даними "Схем", зять Леоніда Кучми олігарх Віктор Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148201
 
   
 Топ коментарі
 
Так его слова и озвучивает Зе. Много олигархов не должно быть, только один, но о нем не будут рассказывать.
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Історичне фото - початок боротьби з олігархами:
Зеленський про олігархів: Ми запропонували нормальні правила, монополістів більше не має бути в Україні - Цензор.НЕТ 4564
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Так его слова и озвучивает Зе. Много олигархов не должно быть, только один, но о нем не будут рассказывать.
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Беню вынесли за скобки сей инициативы!
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Сегодня первый день остатка его жизни !
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Evhen

@evhen_n
Мертвечук пригнав поїзда з російським вугіллям вже прямо до Львівської області, львівське вугілля навмисне не купують - банкрутують шахти. Активісти вже майже два тижні блокують вугілля агресора, ЗМІ замовчують подію.
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Рошен треба конфіскувати,а Порося посадити довічно.
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А потом когда "довiчна" отседит еще и четвертовать, а ***** памятник поставить! Да зебил?
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Сейчас стёб от лепета зебилов хрен отлечишь
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А ЗЕбилов раздать по зоопаркам, как недоразвитое звено в эволюции приматов, обреченное на вымирание.
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ПЄСи,вас ледь набралось 8%))Вас легше по обіз"янникам розсадити,ніхто навіть не поміте шо вас нестало))Вас купка,як кіт насрав))
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Партія єврейських слуг, це що нова назва слуг урода, вже навіть не ховаєтесь?
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Сашик - ні потрібно таким зебілам як ти, заборонити вибирати собі президента !
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это, надеюсь, будет одним из первых решений хунты, которая неизбежно сменит зелёные сопли.
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Это он своим хозяевам предложил? Бене Колояйскому в частности. Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 3289 Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 1202 Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 1202 Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 1202
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"найти другие попытки"

на каком бл языке оно разговаривает?
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разговорный жанр не его конек, он великий мим - кривляка
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ігарь валєріч на нєдавнєй стрєлкє нє давал дабро на такіє вольності куда смотріт прєс сєкрєтарь офіса Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 1842
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так это ж бла-бла-бла для "мудрого украинского народа"
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ЗЕля купил костюм с отливом и поехал на Ялтинский форум Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 261

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тебе хвилює бахматюк?
то ти його почухай.... Зеленський про олігархів: Ми запропонували нормальні правила, монополістів більше не має бути в Україні - Цензор.НЕТ 2780
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Історичне фото - початок боротьби з олігархами:
Зеленський про олігархів: Ми запропонували нормальні правила, монополістів більше не має бути в Україні - Цензор.НЕТ 4564
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Никаких больше визитов олигархов в АП? Вот теперь я ему верю, в АП олигархи не будут ездить, т.к. АП ликвидировано, а они будут приходить в Офис.
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монополіст один, він же царь україни, і він же доїть цю кеорову. а вова всіляко його підтримує
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он вещает о чем ему говорит программа - а это выжимка из соц сетей приоритетов общественного мнения в Украине - популизм - действия ,по обратному собиранию рычагов власти - говорит об обратном - тут демократией и не пахнет - слова и дела это разные вещи
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Так и есть.
На основе соц опросов в сетях и на улице собираются самые топовые желания большинства украинцев, а потом голограмма Зеленский озвучивает, что непременно выполнит их.
В этом и кроется секрет высокого рейтинга голограммы.
73% людей слышат от голограммы те вещи, которые хотят и начинают радоваться, что их желания исполнят, как дети радуются деду морозу.
Так появляются восторженные зебилы, ждущие подарков от зе, пишущие хвалебные комментарии голограмме.
Это Порошенко носился с армией, мовой и томосом, что по всем опросам большинству абсолютно не впало.
Большинству важно: тарыфы, бльяха, окончить войну шобы уровень жизни падняли, вкусна пажрать, наказать тех кто украл у мэня дэньги, наказать всех богатых, которые воруют у меня дэньги, поднять зарплату.
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"... то придется другие попытки найти, как с ними говорить.". Найти что, простите? Вы кого избрали? Это же чистейший наркоман, который не соображает, чего он несет. Про остальное я сейчас не вспоминаю, но так высказываться может человек, который не в ладах с собственной головой. И это после стольких лет на сцене, где разговорный жанр был его основным средством заработка(музыкальные способности этого типа пока также обойдем стороной).
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Невже беня буде платити нормальну ціну за електрику?
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Где прогрессивный налог? Где хоть один антимонопольный закон? ...Клоун задушевными беседами из мафиози воспитывает рыночных предпринимателей?..Хотя я думаю, что все он понимает и тупо продолжает втирать мозги зе-электорату.
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Он верит что уговорами убедит олигархов расстаться с годами выстраиваемыми монополиями?
Ну-ну....
Нет, идея хорошая, только.....
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Самый зачетный коммент под фото:
- "А теперь все взяли ручки, блокнотики и записываем"...
Зеленський про олігархів: Ми запропонували нормальні правила, монополістів більше не має бути в Україні - Цензор.НЕТ 3484
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Нужно максимально открыть полностью наш рынок для иностранных инвесторов, именно это должно было делать "зеленое" правительство в первую очередь. Только они могут мощно конкурировать с нашими монополистами и создать свободную конкурентную среду. Все остальное из области фантастики и глупости,которая сейчас "процветает" в руководстве Украины.
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існуючого законодавства достатньо для цього
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СТРАННО! А ФИРТАШ ПЛАЧЕТ ЧТО ХОТЯТ РАЗДЕЛИТЬ ЕГО МОНОПОЛИЮ!
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открытый рынок где указывать всем будет зеля что делать
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