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Все про:Зеленський (2712) США (5383) YES (17) Трамп (1969)

 Зустріч із Трампом буде найближчим часом, у вересні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вересні цього року очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Зеленський заявив на форумі YES, інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений, що нам вдасться (зустрітися. - Ред.), тому що мене запросили в США. Дипломатичні радники і міністри уточнюють дату. У будь-якому разі ця зустріч буде або до Нью-Йорка у Вашингтоні, або після Нью-Йорка у Вашингтоні, ця зустріч буде найближчим часом, у вересні", - заявив президент.

Крім того, президент подякував США за підтримку територіальної цілісності.

"Що стосується наших відносин із Трампом. Я йому вдячний. У нас було кілька розмов. Загалом, поки що все добре. Він мене постійно вітав з якимись перемогами", - зазначив Зеленський.

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"У нас чудові стосунки зі США, тому що тепер замість запланованих $250 млн (допомоги США Україні у сфері безпеки. - Ред.) у нас буде $140 млн і $250 млн", - сказав Зеленський

Президент зазначив, що у США і України чудові відносини.

"Вважаю, що ми в правильному напрямку. У нас дуже правильні відносини з нашим стратегічним партнером - США".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148198
 
 
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Уже скоро. Встреча с Трампом будет ближайшим временем, в сентябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1261 Уже вот-вот...

А чорд!!! Не приехал.

Но вот уже снова совсем скоро...
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З чого шум,хто такий,нині, Трамп?! Ху*ло по американськи! Зустріч з ним ,наразі,несе у собі більше ганьби аніж зиску і викликає підозру!
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Достоин ли Трамп личной встречи со светочем украинской демократии?
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Ага. Президент США встречается с фигурантом уголовного дела. НУ. НУ.
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