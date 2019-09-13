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 Політика України
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Все про:розслідування (1536) Суркіс (51) Баканов Іван (56)

 Баканов міг порушити антикорупційний закон, прийнявши подарунок від Суркіса, - "Схеми"

Глава Служби безпеки України Іван Баканов 4 вересня відвідав святкування дня народження народного депутата Григорія Суркіса. Ювіляр роздавав гостям сувеніри вартістю 540 євро, що для керівника СБУ могло бути порушенням закону "Про запобігання корупції".

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти дізналися, що присутні на святі в готелі "Інтерконтиненталь" отримали на пам'ять від іменинника фоторамку італійського бренду Fendi для фотографії разом із Суркісом.

Зателефонувавши в магазин, "Схеми" з'ясували, що саме таку фоторамку з натуральної шкіри там продають за 540 євро - це близько 15 000 гривень.

Водночас відповідно до окремих статей закону України "Про запобігання корупції" голова СБУ не може прийняти подарунок, який коштує більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб (близько 2 тисяч гривень).

Таким чином, якщо Іван Баканов також отримав у подарунок світлину з ювіляром Суркісом у рамці Fendi, яка коштує близько 15 000 гривень, він порушив окремі статті цього закону. За порушення цих правил очільник СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень та конфіскацію дорогої фоторамки.

"Схеми" звернулися за коментарем до Баканова із запитанням, чи буде організована внутрішня перевірка факту отримання головою СБУ подарунка на предмет того, чи він не перевищує граничну допустиму вартість, вказану у статті 23 закону "Про запобігання корупції". Відповіді поки редакція не отримала.

Дивіться також: На дні народження Суркіса були Аваков, Луценко і Гройсман, - "Схеми". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Глава Служби безпеки України Іван Баканов був присутній на вечірці на честь 70-річчя народного депутата Григорія Суркіса.

Пізніше Баканов підтвердив, що був присутній на вечірці Суркіса, і розповів, що був на ювілеї "як оперативний співробітник".

Відреагував також і сам Григорій Суркіс, який сказав, що запросив Баканова до себе на ювілей як друга, а не як посадову особу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148195
 
 
 Топ коментарі
 
В той же Германии или Франции за такой подарок руководителю спецслужб, на другой день безработный Баканов гонял по берегу бакланов
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Всіх провинившихся треба брати, а не тільки тих, хто тобі не подобається. Пєтіних, Зєліних, Яникових і тд...
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Уже Коломойский и Богдан без рук ходят....
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Берите за жабры Свыню! Она подарила Януковичу подлинник Айвазовского за полтора лима долларов
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Всіх провинившихся треба брати, а не тільки тих, хто тобі не подобається. Пєтіних, Зєліних, Яникових і тд...
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У зеленых плохие только Петины, аксиома.
Как пример:
Беня про Портнова сказал - он просто работал, скоро скажет - он просто работает.
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Портнов это коллега Климкина и Матиоса по работе в администрации Шапкотыра? Так почему же вы называете их дипломатом и прокурором?
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А де я їх так називав? І да, Клімкін при шапкотирі в МЗС працював все-таки... Хоча для мене всі, хто працював з Яником чи партією регібонів мають зникнути з політики. Що Клімкін, що Пєтя, що Портнов, що Разумков із Бакановим та Гончаруком...
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Пардон, не Бакановим - Богданом, Баканов ж з кварталу))))
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Так может стоит интересоваться вопросом? Климкин не те шо працював, а очолював циле управлиння! ну то таке. ловить наркоманив дали
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Ну так я зробив зауваження, що він саме в адміністрації Яника не працював... Адміністрацію президента при Янику очолював Льовочкін.
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это капец! я шо пысав, что очолював? или вы думаете там один льовочкин працював?
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Чувак, ти різницю між адміністрацією президента і кабміном бачиш? У Льовочкіна Клімкін не працював, він працював в уряді Азірова! Від цього він кращим не стає, але матчасть треба знати!

І да, вмій визнавати помилки, це корисно, якщо хочеш бути інтелігентною людиною!
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что касается помылок, то это прикольно читать у деятеля, который по-украински пишет матчасть. а так да. согласен! в злочынной администрации Януковича работала жена Климкинда, он сам работал в патриотичном уряди Азирова. передайте ему мои щыри выбачення
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Я матчасть пишу спеціально так само, як ти злочынной і помылок...
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разница, мсье, в том, что я коверкаю кацапский йазык, а вы - українську мову
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Пардон, не Бакановим - Богданом, Баканов ж з кварталу))))
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Та хіба ж я проти. Але ж треба не тільки мене цим штрикати, але й інших. Нє? Тут логіка інша?
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Я всіх штрикаю, для мене що Пєтя, що Зєля - один х...
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так в чем обвинение, нешановный? почему вы подлезли и вякаете, что мени хтось подобаеться или нет? Вы тут д'Артаньян? виконт де Бражелон?
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В тому, що раз сказав, що треба брати за жабри петіних, то треба сказати, що зєліних і яникових теж треба брати за жабри. Ось тоді це буде чесно і об`єктивно!
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а кучмыни вам подобаються раз вы не напысалы! ганьба!!!!
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Уже Коломойский и Богдан без рук ходят....
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Схемы это такая передача, смотрю, которая замечает подарки на 540 евро, а на миллионы - не замечает
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Своё дерьмо не воняет/экс-канцлер Германии Шредер - личный друг Путина. При нем были согласованы планы строительства «Северного потока» за что Шредер получил жирный оклад в газпромовской структуре . Шредер хорошо устроился и живет припеваючи. Это значит, что он заработал себе теплое и рыбное местечко, будучи главой правительства Германии. Это хоть кого-то в Германии беспокоит? Нет, не беспокоит.
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он брал под прикрытием, иначе его бы разоблачили злые суркисы
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В той же Германии или Франции за такой подарок руководителю спецслужб, на другой день безработный Баканов гонял по берегу бакланов
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В Німеччині, між іншим, міністр оборони Вестервеле сам пішов у відставку, бо в його дисертації найшли всього пару речень з іншої праці без посилання на неї. Зе умудрився цілу промову сплагіатити, і нічого...
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Тем временем агентство dpa сообщило, что число авторов, трудами которых воспользовался в своей диссертации цу Гуттенберг, не указав при этом в основном ее тексте на источник заимствования, увеличилось до 14 человек. Профессор права из Бремена Андреас Фишер-Лескано (Andreas Fischer-Lescano) насчитал не менее восьми авторов, чьи работы цу Гуттенберг процитировал без ссылок. Кроме того, по данным интернет-портала Spiegel Online, в диссертации обнаружены без указания источников куски текста с веб-сайта посольства США в ФРГ, из выступления депутата Европарламента от ХДС Андреаса Шваба (Andreas Schwab) и лекции профессора юриспруденции Герхарда Каспера (Gerhard Casper).
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Пардон, точно, Вестервеле це ж МЗС, Але суть в тому, що людина прокололася і сама пішла у відставку...

Я розумію, що не Зе писав собі плагіатну промову, але де заява про відставку хоча б від прес-секретаря Мендель???
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Дешевые ныне литинты в сбу.....15 штук гривней...и литинант твой с потрохами.... Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2269...наверное потому что зеленые...не поспели еще....
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В нього мав би обнулитись рейтинг та будь-яка довіра.
Але не серед зелебобів.
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СМІ відомих олігархів, серіалів та 95-х кривлянь з політиків сформували думку зе-виборців, що усе зло світу пов"язане з минулою владою. Вони навіть не хочуть зрозуміти, що якщо на шмат лайна наклеїти ЗЕ! воно не стане цукеркою, а цих шматів не менше у нинішньої влади ніж у попередньої.
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ташовитакоєгаварітє на ідєальна чістава чєлавєка Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6452
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Так они все с пакетами выходили, не доказано, что у Баканова в пакете был подарок такой стоимости
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Так отож, но тем не менее уже уличили
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Хайп ловят на популярности новых лиц во власти
Плюс заказуха

Хотя имхо если это действительно так то пусть Баканов вернёт
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Нестор только что сказал в Раде:

"В ЗЕлином принтере краска кончилась..."

Нестор сволочь, но истина дороже Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2606
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О уже Шуфрич молодец

Дно пробито
Дальше только Медведчук и путен
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Для зебобиков он давно молодец....они в ладоши хлопали когда его главой комитета по свободе слова утверждали...аж писялись от счастья и радости....
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"фоторамка"______________"расследователи" вышли на на следующий уровень - маразм и абсурд!
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Маразм и абсурд шляться в статусе Председателя СБУ по воровским тусовкам, а потом блеять о "оперативной работу"…
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Дело ведь не в "фоторамке"...дело в ее цене....а цена этой фоторамки в семь раз превыщает стоимость того что Закон разрешает брать чиновнику в подарок....
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то есть баканов должен был потребовать чек на подаренную фоторамку(!)?????
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когда на свадьбе деток "прокуЛоЛа" луценки охрана УДУ работает официантами, то все нормально и закон не нарушен????
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Знаєте, ми в універі на політології вивчали, як у Швеції депутат пішла у відставку через те, що потратила державні гроші на суму в еквіваленті 50 євро на памперси для своєї дитини. Випадково розплатилася в магазині не персональною карткою, а картою, куди кидали гроші на забезпечення її депутатської діяльності. А тут аж 540 євро!
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бездумное равнение на идиотов наше все?!!
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Швеция - страна непуганных идиотов?

так и запишем Баканов міг порушити антикорупційний закон, прийнявши подарунок від Суркіса, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 833
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Нет Алекс, запиши- твоя родина параша-агрессор, твой ссарь-путлер, я сам ты лахтинская рвань. Вам до этой Швеции, как австралопитекам до Энштейна, а оно сидит в своем Зажопинске и голосом Задорнова рассказывает какие шведы тупые.
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в швеции могут посадить "за домогательство", если ты в автобусе случайно дотронулся локтем женщины! тебе решать - идиотизм или нет! а предупреждение на утюге - "не лизать" могут писать только в стране где преобладают идиоты!
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если за 540 ойро, то, скорее всего, из натуральной кожи, татуированной?
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карупція була при баризі. при пречесні Зе команді то лише скромні пурезенти Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 234
і да срррать ані хатєлі на закон!
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"...голова СБУ не може прийняти подарунок, який коштує більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб..." - а ви докажіть, що він працездатна особа, і звідки ви знаєте який в нього прожитковий мінімум.
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закон у нас только для оппонентов, себе все...
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