 Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном, - Гриб

Колишній український політв'язень Павло Гриб повідомив "BBC News Україна", що йому потрібно робити операцію за кордоном, передає Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом мені потрібно пройти обстеження і лікуватися. "Феофанія" - це лікарня загального профілю. Тут не можуть надати мені лікування саме моєї хвороби, провести операцію, з якою не можна вже зволікати. Українські лікарі вже не візьмуться за мою хворобу, яка за два роки погіршилася. Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном", - пояснив Гриб.
За його словами, плани потрапити на операцію зірвала в 2017 році ФСБ.
"Я хотів би повністю вилікуватися. А то я все життя тільки хворію і хворію. І мій стан постійно погіршується", - зазначив колишній політв'язень.
Нагадаємо, Ігор Гриб заявив про викрадення спецслужбами РФ його сина Павла в Білорусі: "ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і затримала". Павло Гриб 24 серпня 2017 року виїхав на зустріч із дівчиною, із якою до цього спілкувався лише через соцмережі, у Білорусь. Після цього зник.
Коли Ігор прибув до Білорусі, йому повідомили, що його сина оголосили в розшук за ініціативою ФСБ РФ. Прикордонні відомства Білорусі відмовилися повідомити батькові будь-яку інформацію про його сина. Батько Павла впевнений, що спецслужби РФ провели цю операцію з метою виманити його сина в Білорусь і "надіти на нього там наручники за пости в соцмережах". Водночас Державна прикордонна служба України офіційно підтвердила факт перетину Павлом Грибом кордону з Білоруссю.
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7 вересня 2017 року директор Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що 19-річний громадянин України Павло Гриб, який зник у білоруському Гомелі, перебуває в управлінні ФСБ Росії в Краснодарі.
За даними російських ЗМІ, слідчі вважають Павла Гриба нібито прихильником забороненої в Росії екстремістської організації УНА-УНСО і припускають, що він нібито схиляв знайому жительку Кубані підірвати саморобний вибуховий пристрій на випускній лінійці в сочинській школі.
Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.
23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.
Павло повернувся в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами.
Детально про те, з чого починалася ця історія, про суть справи і обвинувачення, а також про судове засідання читайте в статті "Не мали діти планів підривати школу!". Любовно-агентурна історія Павла Гриба".
Также думаю, что Германия, скорее всего, лечение оплатит.
Давайте каждому дураку, который, например, ударил по найденному снаряду молотком, дабы показать друзьям "крутость", будем дарить квартиру? Ведь это не сильно тупее того что учудил этот хлопчик. Путин небось ржет так что еле-еле может нюхнуть коксу. Опять нагадил и сделал вид что оказал услугу.
это сказано образно, например. я мог и про Мазепку сказать - Овощ мог бы, раз ты говоришь, ресурсы имел - возвеличить ее, либо сделать "фошистом", и народ во втором случае - "топил" бы за Мазепку, если шо. в первом - нет(не очень)
отстань, а?
ну, типо будет удобно потом в гейпарадах шагать)
З.Ы.
Какое же ничтожество выменяли.Пипец.