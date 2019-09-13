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 Політика України
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Все про:лікування (283) полонені (522) Гриб Павло (186)

 Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном, - Гриб

Колишній український політв'язень Павло Гриб заявив, що за два роки, проведених у російській в'язниці, його здоров'я погіршилося настільки, що українські лікарі вже не візьмуться за лікування його хвороби.

Колишній український політв'язень Павло Гриб повідомив "BBC News Україна", що йому потрібно робити операцію за кордоном, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом мені потрібно пройти обстеження і лікуватися. "Феофанія" - це лікарня загального профілю. Тут не можуть надати мені лікування саме моєї хвороби, провести операцію, з якою не можна вже зволікати. Українські лікарі вже не візьмуться за мою хворобу, яка за два роки погіршилася. Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном", - пояснив Гриб.

За його словами, плани потрапити на операцію зірвала в 2017 році ФСБ.

"Я хотів би повністю вилікуватися. А то я все життя тільки хворію і хворію. І мій стан постійно погіршується", - зазначив колишній політв'язень.

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Нагадаємо, Ігор Гриб заявив про викрадення спецслужбами РФ його сина Павла в Білорусі: "ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і затримала". Павло Гриб 24 серпня 2017 року виїхав на зустріч із дівчиною, із якою до цього спілкувався лише через соцмережі, у Білорусь. Після цього зник.

Коли Ігор прибув до Білорусі, йому повідомили, що його сина оголосили в розшук за ініціативою ФСБ РФ. Прикордонні відомства Білорусі відмовилися повідомити батькові будь-яку інформацію про його сина. Батько Павла впевнений, що спецслужби РФ провели цю операцію з метою виманити його сина в Білорусь і "надіти на нього там наручники за пости в соцмережах". Водночас Державна прикордонна служба України офіційно підтвердила факт перетину Павлом Грибом кордону з Білоруссю.

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7 вересня 2017 року директор Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що 19-річний громадянин України Павло Гриб, який зник у білоруському Гомелі, перебуває в управлінні ФСБ Росії в Краснодарі.

За даними російських ЗМІ, слідчі вважають Павла Гриба нібито прихильником забороненої в Росії екстремістської організації УНА-УНСО і припускають, що він нібито схиляв знайому жительку Кубані підірвати саморобний вибуховий пристрій на випускній лінійці в сочинській школі.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

Павло повернувся в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами.

Детально про те, з чого починалася ця історія, про суть справи і обвинувачення, а також про судове засідання читайте в статті "Не мали діти планів підривати школу!". Любовно-агентурна історія Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148193
 
 
 Топ коментарі
 
Мне чего то кажется что этот человек теперь пользуясь своим статусом в стране теперь будет стараться просто разводить всех кого можно на деньги.. за границу на лечение ему надо Нужное мне лечение я могу получить только за границей, - Гриб - Цензор.НЕТ 8374
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Юный гений, все врачи говно, больница гавно, Украина ничего не можете, дайте денех поеду в Париж, там не говно а я патриот.
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Думаю, что в Германии.
Также думаю, что Германия, скорее всего, лечение оплатит.
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Я думаю хитропопый!!!он выходил из самолета и говорил,что чувствую себя хорошо,)))
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десь там в лісах Гомельщини цілюще повітря та дбайливий санаторно-курортний догляд братьского наріту
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Я розумію, з хворих не можна сміятися, але це занадто. А він не думав про хворобу і наслідки, коли поперся в Білорусь до шмоньки.
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він і зараз не зрозумів. Схоже, що повторив би. А що, популярність, герой ("Слава Україні" сказав, коли сідав до заку з Сєнцовим). Україна його не залишила, витягла... і не залишить. Якщо треба, то ще буде витягувати.
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Я думаю у него с головой не всё в порядке
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Прирівняти його і Сенцова чи моряків, яких з обстрілами захопили...
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В Беловежской Пуще воздух целебный,куда там Феофания
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Да поди...кутас у него не работает, причём по его же вине, а я ему как налогоплательщик ещё и оплати лечение?П...дострадалец!
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)) толково! на пенсию! по болезни. пусть пишет заявление, раннийпенсионер.
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Это оно намекает на то, что его надо лечить за деньги налогоплательщиков Украины.
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Ну да, но это пусть уже оплачивают порохатые, они тут за него всем миром топят и весь зад вылизали по своей любимой привычке, это лучшее, что они могут))
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Да ,в переводе-" Скиньтесь мне бабла". Неплохо показать его врачам из райвоенкомата,может все не так и плохо?
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Мне чего то кажется что этот человек теперь пользуясь своим статусом в стране теперь будет стараться просто разводить всех кого можно на деньги.. за границу на лечение ему надо Нужное мне лечение я могу получить только за границей, - Гриб - Цензор.НЕТ 8374
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ну да, это первая ласточка на заявку о всенародном сборе денег на заграничное лечение и следующим за лечением парным шагом - социальную пенсию, по болезни. далі буде.
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Пацаны идут к успеху. Скоро у нас будет 35 новых депутатов.
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Юный гений, все врачи говно, больница гавно, Украина ничего не можете, дайте денех поеду в Париж, там не говно а я патриот.
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Неплохо так, пишут что и квартирку подбрил уже.
Давайте каждому дураку, который, например, ударил по найденному снаряду молотком, дабы показать друзьям "крутость", будем дарить квартиру? Ведь это не сильно тупее того что учудил этот хлопчик. Путин небось ржет так что еле-еле может нюхнуть коксу. Опять нагадил и сделал вид что оказал услугу.
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А разве этому идиоту тоже квартира полагается? А за что????
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ему позно дошло, шо как то нехарашо получилось, шо президента игнорировал при встрече. уже пошёл в откат, - не узнал. думает, шо теперь и на квартиру шанс появился ))
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Да нет. Дали только тем, кому некуда вернуться - крымчанам.
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да что-то такое писали. за то что это влияет на рейтинг "дарящих" - народ у нас богатый - не обеднеет, да шибко обиженных любит.)
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Наш народ может и любит "шибко обиженных", но это если их обидели несправедливо..)) В данной ситуации с Грибом, этого дурачка обидели вполне справедливо, нефиг было переться к врагам..
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тююю, оставьте. вот вроде Юлю посадили несправедливо, хоть например Антиколорадос пишет что она рабыня Путина и специально хотела угробить страну. Но если есть ресурсы(ТВ, бабло), то из Юли можно сделать хоть мученицу, будь она хоть рабыней сотоны, не то что Путина Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном, - Гриб - Цензор.НЕТ 8135
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какие ресурсы/тв? шо ты мелешь, болезное? в те времена все "ресурсы/тв" были в руках овоща, как предыдущих лет- в руках барыги. как и сейчас, впрочем. ПОКА.
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"здоровое", ты чего кричишь?
это сказано образно, например. я мог и про Мазепку сказать - Овощ мог бы, раз ты говоришь, ресурсы имел - возвеличить ее, либо сделать "фошистом", и народ во втором случае - "топил" бы за Мазепку, если шо. в первом - нет(не очень)
отстань, а?
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Кто кричит? Голоса в твоей голосе? Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном, - Гриб - Цензор.НЕТ 6039 Судя по текстам, таки да. А шоб они "не приставали"- сходи на укол.
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Это тот случай,когда можно говорить "Мы тебя туда не посылали"
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Дать ********, как следует, чтобы в следующий раз мозгом думал, с кем переписываться и куда ехать, отлично можно и в Украине. Или папа не справляется?
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В расее его в армии быстро бы вылечили.
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чмо прыщавое, мало одной заграницы? ну так вали еще раз, может хоть в этот раз качан напаришь...
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Да наглости этой плесени нет границ , интересно кто за ним стоит, про обычного украинца даже и не вспомнили😐. Сколько хлопцев нормальных погибло , а не как это недорозумение ихние родственники получили квартиру в Киеве?
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Дык, раз собирался ехать значит было на что. Плюс дали 100 килогривен, это 4 к$ - должно хватить, езжай. А то начинается нытьё -Я жертва, я такая жертва...
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Нехороші ви якісь-ні,аби підказали xy,щоб покрутив головку гриба-запоребрикове радіо запрацює.
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якщо йому та кацапка призначила зустріч тепер у Німеччині, ще раз "підлічитися" так би мовити, то нехай не думає, що все так просто, при потребі його і в Німеччині викрадуть та вивезуть знову до кацапщини на стаціонарне лікування. Кацапські служби діють по всьому світу, он у Берліні нещодавно застрелили чеченця, що приймав участь у кацо-чеченській війні. Схавали, ніяких нот протестів кацам, все нормально.
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та же фигня лет 6, кжись, назад была и в австрии. пристрелили на улице чеченца участника не с правильной стороны, за хлебушкой вышел. пошумели пару дней и чем закончилось даже не знаю.
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У прыщавого Донжуана сперма в голову бьет, а Украина должна оплачивать его кобеляж.
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Нужно собрать для Гиба деньги. Говорят в Тайланде медицина неплохая, в Малайзии, Бразилии... Филлипины, наконец...
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В Тайланде с него могут сделать Грибницу Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном, - Гриб - Цензор.НЕТ 8165
ну, типо будет удобно потом в гейпарадах шагать)
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ооооооо! да, да, да! к чорту малайцев и бразильцев! а от филипинские хилеры его облегчат точно!!! у них ловкость рук, шо куда ему с его скудоумием ))
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Гриб он и есть Гриб... Фамилии так просто не даются...
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Кто мешает, безвиз есть, деньги в зубы и пошел, но только не белоруссию.
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Пусть пройдет стажировку у Гадиной мамы.Та научит как выбивать блага для хероев:ну там квартирку,участок в Киеве.))
З.Ы.
Какое же ничтожество выменяли.Пипец.
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Полечись грибами Паша , мухоморы и поганки тебе помогут . Лучше пропади с медиаэфира , так как ты говно .о котором и говорить стыдно .
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Почему в новости нет номера карточки? Цензор куда деньги слать?
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Тут немного сложнее.Тут не деньги надо посылать а самого Гриба.
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и исчо, узник совести, явно ни книжек не читал, ни академиев не кончал. сбор денег потерявшему здоровье на "колчаковских фронтах" мог бы идти куда живее ))
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Ну какой же он политзаключенный?Он скорее узник неудовлетворенного либидо.За перенесенные в заточении моральные и физические муки премировать его резиновой бабой и велосипедным насосом.
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Судячи по твоїй рожі до і після, в підоРаші лікування як раз по твоєму діагнозу найкорисніше, мерзота.
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Надо падать у суд на Беларусь і Расею, каб яны аплацілі лячэнне.
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стоило не узнать зеленую обезьяну, как вся зелеботня повылазила
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Пусть фейсбук Супрунши читает-там ответы на все вопросы о здоровье,исцелится
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Собирай деньги на лечение, как все остальные
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