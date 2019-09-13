 Офіс Президента планує дострокові місцеві вибори в чотирьох містах у грудні, - Бутусов

За словами джерел Цензор.НЕТ, Офіс Президента планує провести дострокові вибори місцевого самоврядування в Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі вже в грудні 2019 року.

Не чекаючи на строкові вибори місцевого самоврядування, Офіс Президента має намір перезавантажити владу в чотирьох найбільших містах.

Примітно, що Львів у списку перезавантаження поки не згадується.

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Проведення дострокових місцевих виборів у низці міст, проведення чергових місцевих виборів 2020 року, потребує заміни складу Центвиборчкому.