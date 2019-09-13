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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1133) Київ (6482) місцеві вибори (86) Одеса (2095) Харків (1499) ЦВК (808)

 Офіс Президента планує дострокові місцеві вибори в чотирьох містах у грудні, - Бутусов

Львів у списку перезавантаження поки не згадується.

За словами джерел Цензор.НЕТ, Офіс Президента планує провести дострокові вибори місцевого самоврядування в Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі вже в грудні 2019 року.

Не чекаючи на строкові вибори місцевого самоврядування, Офіс Президента має намір перезавантажити владу в чотирьох найбільших містах.

Примітно, що Львів у списку перезавантаження поки не згадується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема і щодо зміни статусу Донбасу, - Магера

Проведення дострокових місцевих виборів у низці міст, проведення чергових місцевих виборів 2020 року, потребує заміни складу Центвиборчкому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148191
 
 
 Топ коментарі
 
Давно пора. Особенно в Одессе, где рулит лепший кореш мародёра - мокшанец Труха!
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ігарь валєрічь дажє нєдавна дал кандідатав каторих вибєрєт народ етіх гарадов Офис президента планирует досрочные местные выборы в четырех городах в декабре, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2258
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Коломойський заявив, що консультує політичний проект Кернеса і Труханова.

Бізнесмен Ігор Коломойський розповів про створення партії, у якій фігуруватиме велика кількість мерів, зокрема міський голова Харкова Геннадій Кернес та Одеси Геннадій Труханов.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kolomojskij-zajaviv-shcho-konsultuje-politichnij-proekt-kernesa-i-truhanovogo-985661.html
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Давно пора. Особенно в Одессе, где рулит лепший кореш мародёра - мокшанец Труха!
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в Киеве, Денре и Харькове рулят тоже лепшие кореша мародера.
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Коломойський заявив, що консультує політичний проект Кернеса і Труханова.

Бізнесмен Ігор Коломойський розповів про створення партії, у якій фігуруватиме велика кількість мерів, зокрема міський голова Харкова Геннадій Кернес та Одеси Геннадій Труханов.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kolomojskij-zajaviv-shcho-konsultuje-politichnij-proekt-kernesa-i-truhanovogo-985661.html
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Труху,Гепе и Педалику быть готовым, чтобы с вещами на выход
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вот будет прикол если горожане выберут не зебуинов в мэры
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Интересно как будет отрабатывать "Г+Г" по Кличко, Филатову, Кернесу и Труханову.
Всех будет мочить или только двух первых?
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Тьбто ми забудемо про кернеса і труху ?
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А что, есть уверенность, что их не переизберут? Одесситы и харьковчане в своем подавляющем большинстве - вата ватная.
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ігарь валєрічь дажє нєдавна дал кандідатав каторих вибєрєт народ етіх гарадов Офис президента планирует досрочные местные выборы в четырех городах в декабре, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2258
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Не думаю, что харьковчане проголосуют за кого-то кроме Гепы.
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Одесса - основной маркёр изменений в стране в целом. Здесь необходима перезагрузка. Здесь уже есть коалиция своя между медведчуком и порошенко. Главный оплот коррупции в стране.
Город задыхается от мафии и от коррупции гос чиновников.
Все прпвильно делается. Нужны жесткие и быстрые действия. Нам нужен Сингапур в Одессе, а не село Грязные ключи.
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Почитайте как именно любимый зебуинами Ли Куан Ю сделал из села сингапур. особое внимание обратите на срок правления, на политический строй в это время и на действия этого "реформатора".
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Петя плагиатил его цитаты про посадить троих друзей, и посадил после этого своего сына в раду , своего кума в кресло генпрокурора , а саакашвили в самолёт)))
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Слуга Народа не построит Сингапур.Даже в Одессе.
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вот и ЦИК новая пригодится. правильно посчитает
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Ну и ладно, пойду голосовать за Кличко. Теперь принципиально!!!
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ждем 4 шариковых в креслах мэров
правда, зебилы,вы же не обманете ожидания бени ?
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