 Україна в жодному разі не має права відповідати на дії РФ дзеркально, як люблять казати в Кремлі. Злом зло не переможеш, - Балух про Росію

Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив український активіст із Криму Володимир Балух, який був звільнений з російської в'язниці в межах обміну утримуваними особами з РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Що було найціннішим? За цей період прийшло усвідомлення, що Україна в жодному разі не має права відповідати на їхні дії дзеркально, як люблять казати в Кремлі. Злом зло не переможеш. За три-чотири дні до обміну в одній із книг я зустрів вислів Конфуція: "Якщо ти ненавидиш - значить, ти переможений". Це правда. Однак якби мені три роки тому хтось таке сказав, я б дуже сперечався. А тепер відразу погодився. Пережите, пройдений шлях дозволили мені це усвідомити", - сказав він.

Балух наголосив, що "йдеться не про те, що ми маємо пробачити і любити" російську владу.

"Але щоб досягти своєї мети, здобути перемогу, потрібно не ненавидіти, а навчитися дуже точно розуміти саму природу їхніх дій. Ми мусимо вимкнути ненависть. Упевнений, що така позиція заводить у глухий кут, хоча раніше казав би інакше", - додав він .

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Балух зазначив, що до росіян ніколи не ставився однобоко.

"Скажімо, воно не змінилося, а гіпертрофувалося. Моє неприйняття поганих речей тільки посилилося. А добре ставлення до людей по той бік барикад зросла в геометричній прогресії. Є розуміння, що люди різні, і кожен має свої недоліки, робить помилки", - сказав він.

"Я пішов саме таким шляхом не тому, що прорахував майбутні виграші. Я усвідомив: якщо ніхто не покаже, що відбувається в Криму з людиною, яка відкрито висловлює свою позицію, то у світі складеться хибне уявлення, що кримчани погодилися (на окупацію) і радіють цьому. Потрібен був приклад того, що роблять з тими, хто відкрито озвучує свої справжні погляди. У Криму багато незгодних людей, але вони змушені сидіти тихо і не проявляти громадянську позицію. Ні про що не шкодую. Ні секунди не шкодую про те, що сталося саме так. Звичайно, з досвідом перебування в ув'язненні, деякі речі зараз я робив інакше, але це не про позицію і суди, а про мою поведінку в ув'язненні, серед зеків. Мабуть, тоді я б вийшов з меншими втратами, меншою кількістю поламаних ребер. Але ці знання приходять тільки з досвідом", - додав Балух.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.