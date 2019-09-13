EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  729  22
Матеріали за темою:
Все про:Росія (19825) полонені (522) Балух Володимир (257)

 Україна в жодному разі не має права відповідати на дії РФ дзеркально, як люблять казати в Кремлі. Злом зло не переможеш, - Балух про Росію

Україна не має відповідати на агресію Росії дзеркально.

Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив український активіст із Криму Володимир Балух, який був звільнений з російської в'язниці в межах обміну утримуваними особами з РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Що було найціннішим? За цей період прийшло усвідомлення, що Україна в жодному разі не має права відповідати на їхні дії дзеркально, як люблять казати в Кремлі. Злом зло не переможеш. За три-чотири дні до обміну в одній із книг я зустрів вислів Конфуція: "Якщо ти ненавидиш - значить, ти переможений". Це правда. Однак якби мені три роки тому хтось таке сказав, я б дуже сперечався. А тепер відразу погодився. Пережите, пройдений шлях дозволили мені це усвідомити", - сказав він.

Балух наголосив, що "йдеться не про те, що ми маємо пробачити і любити" російську владу.

"Але щоб досягти своєї мети, здобути перемогу, потрібно не ненавидіти, а навчитися дуже точно розуміти саму природу їхніх дій. Ми мусимо вимкнути ненависть. Упевнений, що така позиція заводить у глухий кут, хоча раніше казав би інакше", - додав він .

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Збираємо всі документи", - Балух заявив, що подаватиме позов проти РФ до Європейського суду з прав людини

Балух зазначив, що до росіян ніколи не ставився однобоко.

"Скажімо, воно не змінилося, а гіпертрофувалося. Моє неприйняття поганих речей тільки посилилося. А добре ставлення до людей по той бік барикад зросла в геометричній прогресії. Є розуміння, що люди різні, і кожен має свої недоліки, робить помилки", - сказав він.

"Я пішов саме таким шляхом не тому, що прорахував майбутні виграші. Я усвідомив: якщо ніхто не покаже, що відбувається в Криму з людиною, яка відкрито висловлює свою позицію, то у світі складеться хибне уявлення, що кримчани погодилися (на окупацію) і радіють цьому. Потрібен був приклад того, що роблять з тими, хто відкрито озвучує свої справжні погляди. У Криму багато незгодних людей, але вони змушені сидіти тихо і не проявляти громадянську позицію. Ні про що не шкодую. Ні секунди не шкодую про те, що сталося саме так. Звичайно, з досвідом перебування в ув'язненні, деякі речі зараз я робив інакше, але це не про позицію і суди, а про мою поведінку в ув'язненні, серед зеків. Мабуть, тоді я б вийшов з меншими втратами, меншою кількістю поламаних ребер. Але ці знання приходять тільки з досвідом", - додав Балух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух. ВIДЕО

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148188
 
   
 Топ коментарі
 
Плохого человека с оружием может остановить только хороший человек с таким же или более лучшим оружием.
 показати весь коментар
 
Немає добрих росєян !!!!!
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ СОБІ.
 показати весь коментар
 
Бо вони йому там допомогли, поспівчували, він і розчулився...
А тепер агітує за хороших рускіх.
Брехня все це.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Есть чему поучиться у китайцев. Почему? Достаточно взглянуть на состояние и экономику Китая сейчас.
 показати весь коментар
 
А-а-а-а-а! Прредатель! Югенд! Зелёные человечки! Вы это сделали вместе!
 показати весь коментар
 
 
Плохого человека с оружием может остановить только хороший человек с таким же или более лучшим оружием.
 показати весь коментар
 
 
Легко прощать врага, когда ты тупой и не в состоянии ему навредить.
 показати весь коментар
 
А подставить левую,щеку(нашего солдата и не стрелять в ответ),отдать донбас ещё,только добро,только всё что захочет мордор,не надо быть такими жадными,надо понять природу их?так ведь ?
 показати весь коментар
 
 
Як не крути, синдром жертви ніхто не відміняв...
Тільки от добре якщо це його думка... А не щось інше...
 показати весь коментар
 
Бо вони йому там допомогли, поспівчували, він і розчулився...
А тепер агітує за хороших рускіх.
Брехня все це.
 показати весь коментар
 
 
Немає добрих росєян !!!!!
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ СОБІ.
 показати весь коментар
 
 
ето аксиома не требующая доказательств.
и все равно его нужно было вытаскивать - мне бы очень хотелось его послушать через 3 месяца.. такое впечатление шо на него тока рявкни, он и руки за спиной сожмет....
 показати весь коментар
 
 
Это как? Они убивают наших парней, а мы должны встать, поднять руки и сказать мир вам. А ху ху не хо хо.
 показати весь коментар
 
 
Правильно. Отвечать надо не ненавистью, а с любовью сбрасывать бомбы с турецких беспилотников на головы кремлядей в Домбабве.
 показати весь коментар
 
 
А что там отвечать? Украина даже прекратить торговлю, закрыть границу и разорвать дипломатические отношение с агрессором не может я уже молчу про что нибудь по круче..
 показати весь коментар
 
Совершенно верно.
Мы - православные(очень добрые)
Они - православные(а плохих православных не бывает, кто не согласен = "гореть вечно")
Значит очень добрых поссорили между собой очень злые, это всем понятно. То есть все люди братья, а за Крым нам дадут самую большую в мире братскую скидку за газ в размере 5000 евро за тыщу кубов(а без скидки было бы - 7000)
Кто не хочет мира - подлежит исключению из лона Циркви и принимает анафему("гореть вечно"). Вот так вот, Слава России Украине - подытожил герой новости.

 показати весь коментар
 
Я согласен с Конфуцием. Ненависть затуманивает разум и не дает сконцентрироваться на стратегии по уничтожению врага. Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным. Так США поступили с СССР. Как удав удушили жертву.
 показати весь коментар
 
 
походу кацапы сламали мужика - ни претензий ни осудилова - те твари паламают любого...
 показати весь коментар
 
 
О, началось. Это типа "подставь другую щёку"? Так потом придётся не только щёку...
 показати весь коментар
 
Ось тобі новий звільнений ватний лапоть. Хай це скаже в очі рідним вбитих, конфуцій грьобаний.
 показати весь коментар
 
 
Українцям, сирійцям, грузинам, чеченцям і так по всьому світу де була свинособача морда...давай "конфуцій" розкажи!
 показати весь коментар
 
Не зря, наверное, всех пленных во второй мировой считали потенциальными предателями. К тому же не может человек быть психически здоров после плена, нужна долгая реабилитация. Это надо учитывать и не делать из них иконы, пусть сначала оклимаются, они вообще не в теме чтобы судить о чём-то, тем более в геополитике.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору