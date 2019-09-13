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 Політика України
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Все про:Зеленський (2712) YES (17) Сенцов (784) полонені (522)

 Дратував наглядачів у в'язниці РФ жовто-блакитними стрічками, - Сенцов виступив на форумі YES у Києві. ВIДЕО

Український режисер Олег Сенцов, який понад 5 років провів у в'язниці Росії і був звільнений у межах великого обміну 7 вересня, виступив на форумі YES у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

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Він розповів про те, як дратував наглядачів у тюрмі тим, що вирізав жовту і блакитну стрічки, наклеїв їх на банку, написав на ній "Слава Україні" і ставив на виду.

Під час промови Сенцов також показав тюремний бейдж, який поклав у банку, і закликав президента України Володимира Зеленського якомога швидше заповнити банку такими бейджами незаконно ув’язнених українців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усі вихідні дивився Кисельова. Розваг у в'язниці мало - цирку немає, театру немає, а там все показують. Збочене задоволення... Кисель у цьому плані молодець", - Сенцов. ВIДЕО

Зеленський, своєю чергою, подякував Сенцову та пообіцяв докласти усіх зусиль для звільнення усіх українців.

Як раніше повідомлялося, сьогодні стартувала 16-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Перший день форуму буде присвячено обговоренням викликів завтрашнього дня, глобальної політичної ситуації та її наслідків для України і світу, а також поточної світової економічної ситуації, кризи демократії та ситуації на Близькому Сході

16-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" буде проводитися з 12 по 14 вересня 2019 року в Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів із 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською європейською стратегією (YES).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148185
 
 
 Топ коментарі
 
А нас раздражает "Шахтер" своими футболками. Раздражал надзирателей в тюрьме РФ желто-голубыми ленточками, - Сенцов выступил на форуме YES в Киеве - Цензор.НЕТ 985
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Ничего подобного.
Абсолютно адекватный, спокойны человек.
Без пафоса и напыщенности.
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Еще неплохо бы Зеленскому ( у которого война уже закончилась), вешать ленточку или браслет за каждого убитого, может до него быстрее начнет доходить хоть что- то
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Еще неплохо бы Зеленскому ( у которого война уже закончилась), вешать ленточку или браслет за каждого убитого, может до него быстрее начнет доходить хоть что- то
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а что должно "доходить"? и сколько браслетов или ленточек у порошенки пети?
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Я представляю, как выглядел бы петр алексеевич... Дратував наглядачів у в'язниці РФ жовто-блакитними стрічками, - Сенцов виступив на форумі YES у Києві - Цензор.НЕТ 7481
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я так понял, нашли замену наде(савченко)???
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🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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А нас раздражает "Шахтер" своими футболками. Раздражал надзирателей в тюрьме РФ желто-голубыми ленточками, - Сенцов выступил на форуме YES в Киеве - Цензор.НЕТ 985
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Когда Ющенко бодался с Януковичем была схожая хохма. Мол донецкий "Шахтёр" в оранжевых цветах, а киевское "Динамо" в бело-голубых.
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А не начинает ли данный персонаж страдать звёздной болезнью?Буду наблюдать.
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Ничего подобного.
Абсолютно адекватный, спокойны человек.
Без пафоса и напыщенности.
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Посмотрим. Как по мне, так это какая-то...бравада что, бахвальство может быть, не знаю.
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Я смотрел его интервью.
Он, как и Савченко, не приближает к себе людей - в этом есть схожесть.
А в остальном - открытый, честный, сильный и спокойный.
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Вернее, не подпускает - требует соблюдения дистанции. И физической и эмоциональной.
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Людям свойственно меняться под действием обстоятельств. А пять лет в Рашке, да не в санатории, могут крышу сорвать так, что по освобождению маятник качнёт в противоположную сторону.
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Почему узника афанасьева забыли? Его бейджик должен был быть в банке первым
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Это его право!
Не учите его жизни, займитесь своей.
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в Украине выкрасили в желто синий цвет все лавочки, все перила всех мостов, урны и даже добрались до опор ЛЭП, а мира как не было так и нет...странно.
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И осваивают бюджеты со словами "война всё спишет"((
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человечище. несколько минут хватило чтобы понять.. я такого хочу Президента а не барыгу или клоуна
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