 Дратував наглядачів у в'язниці РФ жовто-блакитними стрічками, - Сенцов виступив на форумі YES у Києві. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
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Він розповів про те, як дратував наглядачів у тюрмі тим, що вирізав жовту і блакитну стрічки, наклеїв їх на банку, написав на ній "Слава Україні" і ставив на виду.
Під час промови Сенцов також показав тюремний бейдж, який поклав у банку, і закликав президента України Володимира Зеленського якомога швидше заповнити банку такими бейджами незаконно ув’язнених українців.
Зеленський, своєю чергою, подякував Сенцову та пообіцяв докласти усіх зусиль для звільнення усіх українців.
Як раніше повідомлялося, сьогодні стартувала 16-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES).
Перший день форуму буде присвячено обговоренням викликів завтрашнього дня, глобальної політичної ситуації та її наслідків для України і світу, а також поточної світової економічної ситуації, кризи демократії та ситуації на Близькому Сході
16-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" буде проводитися з 12 по 14 вересня 2019 року в Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів із 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською європейською стратегією (YES).
Абсолютно адекватный, спокойны человек.
Без пафоса и напыщенности.
Он, как и Савченко, не приближает к себе людей - в этом есть схожесть.
А в остальном - открытый, честный, сильный и спокойный.
Не учите его жизни, займитесь своей.