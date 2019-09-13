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 Політика України
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Все про:ВР (5689) корупція (2555) приватизація (138)

 Рада сьогодні розгляне законопроєкт про винагороду викривачам корупції

Верховна Рада на засіданні в п'ятницю розгляне президентський законопроєкт №1010 "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції".

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Законопроєкт №1010 депутати планують включити до порядку денного засідання та результатами розгляду ухвалити рішення.

Законопроєктом, зокрема, пропонується доповнити закон "Про запобігання корупції" статтею 53-7 "Винагорода викривачу", яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.

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Розмір винагороди планується визначати судом у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Також заплановано включення до порядку денного та розгляд законопроєктів №1036 щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради, 1042 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України", №1054 "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Також включити в порядок денний та ухвалити рішення парламентарії планують щодо законопроєктів №1055 "Про оренду державного та комунального майна", №1046 "Про концесію", №1060 щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності, №1071 щодо державного регулювання космічної діяльності.

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Крім того, депутати мають у п'ятницю розглянути законопроєкти №1067 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України та визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності", №1049 щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, №1051 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148183
 
 
 Топ коментарі
 
Опять одни поросята в комментариях, и снова у них сплошная зрада...
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я за два сольди, за два су
на папу с мамой донесу,
и ветит наш король в одно-с:
в донос, в донос, в донос (с)
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Закон вірний. В ідеалі розповсюдження цієї норми на слідчих, детективів, журналістів, депутатів всіх рівнів, активісти громадських об'єднань.
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А державний службовець має право на житло і на соціальний захист...
І це вже законодавчо прописано... А от реалізувати це право можуть тільки топ чиновники... Ось така гірка правда...
І ще питання людина має принести хабар майже 100 тисяч... І їй з цієї суми буде положено процент?)
Старих злодіїв міняємо на молодих... Тільки ще й в придачу популістів...
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Для начала - прошу выплатить мне за двоих!
Зельцмана и беньцмана!
Чур, я первый настучал!
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Це переходить всі рамки дозволеного---хочуть узаконити доноси ,це повернення 1937 року,коли за донос розстрілювали,а доносчикі забирали квартири,це совок, це порядки фашистскої німеччини часів гітлера, це породження в суспільстві ненависті .нетерпимості і заздрощів. Ми вже і так виростили "борців" з богатством, а не борців за знищення бідності. Цю країну і так покинули кращі спеціалісти, порядні і працьовиті--залишаються ті хто любить 95 квартал .лігу сміха і свати,бо їм попити, поїсти,посміяться це головне, да і прикольно. В воюющій країні маса проблем, в презик займається піаром для своїх глядачів на сцені 95 кварталу.
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Шо характерно, больше всего тут возмущаются особи, которые постоянно стучат на СФ
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