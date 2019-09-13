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Все про:Держприкордонслужба (2243) ООН (1257) Донбас (12980) гуманітарна допомога (213)

 ООН направила 15,5 тонни гуманітарної допомоги на окупований Донбас, - Держприкордонслужба

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на тимчасово окуповану територію Донбасу 3 вантажівки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхали 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для мешканців Донецької та Луганської областей направлено промислові товари загальною вагою 15,5 тонни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив в ОРДЛО 9 вантажівок із продуктами, ліками та будматеріалами, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148182
 
 
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Судя по вою зебилов в Одесской обл -отправляй те уже нам)
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Говнва этим лугандонам на лопате от ООН
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Скоро відправляти гумдопомогу вже буде не потрібно - Україну примусять взяти ордло на повне утримання:
https://startko.co.ua/12174/olenka/?fbclid=IwAR20qPpd1ni4e3kN9ToAw9WSTs11z2dctcxv5JxLAHYY6aNEws51ri4RUGw
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Чудова стаття. Дякую. Виставила на ФБ.
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Товароведов из сепарских магазинов срочно вызывают из отпусков.
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Вся ця гуманітарка піде на утримання бойовиків і їхніх родин. До простих громадян, а тим більш патріотично налаштованих, нічого не дійде!
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А как же "Луганск не будет кормить нахлебников из Евросоюза"?
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Дмитро Корчинський
19 хв. ·

Уряд зеленського активно веде підготовку до відновлення соціальних виплат на окуповані території (так, щоб тим, хто вирішив жити під окупацією, для отримання грошей не доводилося виїжджати на території, які покищо контролює уряд зеленського).
Порохоботи вже волають, що відновлення соцвиплат - це фінансування тероризму.
Проте, ми - люди тверезомислячі - розуміємо, що це лише цілком зрозуміле прагнення зеленського допомогти партнеру по "припиненню війни" путіну трохи полегшити навантаження на бюджет російської федерації.
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