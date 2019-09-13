 ООН направила 15,5 тонни гуманітарної допомоги на окупований Донбас, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Учора через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхали 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для мешканців Донецької та Луганської областей направлено промислові товари загальною вагою 15,5 тонни.
сепарівповстанців.
https://startko.co.ua/12174/olenka/?fbclid=IwAR20qPpd1ni4e3kN9ToAw9WSTs11z2dctcxv5JxLAHYY6aNEws51ri4RUGw
19 хв. ·
Уряд зеленського активно веде підготовку до відновлення соціальних виплат на окуповані території (так, щоб тим, хто вирішив жити під окупацією, для отримання грошей не доводилося виїжджати на території, які покищо контролює уряд зеленського).
Порохоботи вже волають, що відновлення соцвиплат - це фінансування тероризму.
Проте, ми - люди тверезомислячі - розуміємо, що це лише цілком зрозуміле прагнення зеленського допомогти партнеру по "припиненню війни" путіну трохи полегшити навантаження на бюджет російської федерації.