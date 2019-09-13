 ООН направила 15,5 тонни гуманітарної допомоги на окупований Донбас, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхали 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для мешканців Донецької та Луганської областей направлено промислові товари загальною вагою 15,5 тонни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив в ОРДЛО 9 вантажівок із продуктами, ліками та будматеріалами, - Держприкордонслужба