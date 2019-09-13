 США можуть збільшити допомогу Україні у сфері безпеки, - Тейлор

Про це, відповідаючи на запитання, сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, Тейлор наголосив, що наразі США не скорочуватимуть об'єм допомоги у галузі безпеки для України.

"Ми будемо продовжувати зберігати допомогу на тому самому рівні", - заявив Тейлор.

Водночас, за його інформацією, в Сенаті обіцяють виділити більший об'єм допомоги для України наступного року.

"Наступного року Конгрес, імовірно, виділить більше", - наголосив Тейлор.

Тейлор заявив, що бюджетний перегляд допомоги для України завершений і що жодного негативного впливу на обсяги допомоги для України немає.

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