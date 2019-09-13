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 Політика України
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Все про:США (5383) Тейлор (44)

 США можуть збільшити допомогу Україні у сфері безпеки, - Тейлор

У Сполучених Штатах Америки планують збільшити допомогу у сфері безпеки для України в 2020 році.

Про це, відповідаючи на запитання, сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, Тейлор наголосив, що наразі США не скорочуватимуть об'єм допомоги у галузі безпеки для України.

"Ми будемо продовжувати зберігати допомогу на тому самому рівні", - заявив Тейлор.

Водночас, за його інформацією, в Сенаті обіцяють виділити більший об'єм допомоги для України наступного року.

"Наступного року Конгрес, імовірно, виділить більше", - наголосив Тейлор.

Тейлор заявив, що бюджетний перегляд допомоги для України завершений і що жодного негативного впливу на обсяги допомоги для України немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн дол. допомоги Україні у сфері безпеки, - посольство

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148181
 
 
 Топ коментарі
 
Так для этого нужно Зеленского оформить на берёзу. Иначе никак.
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Змусити зеленського не здавати Україну росії ?
Ніхто не буде впрягатися за нас, без нашого бажання.
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Так это украинцы убиты. С точки зрения Хомчака и Зеленского это хорошо. Главное русские не пострадали.
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Зачем нам усиливать безопасность, если у нас устойчивый мир? Всего 23 обстрела за сутки! Слава Зеленскому - госизменнику!
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Вчера два убитых и один тяжело раненый. Сегодня один убитый...
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Так это украинцы убиты. С точки зрения Хомчака и Зеленского это хорошо. Главное русские не пострадали.
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Краще бСША допомогли у недопущенні приєднання ордло на умовах росії:
https://startko.co.ua/12174/olenka/?fbclid=IwAR20qPpd1ni4e3kN9ToAw9WSTs11z2dctcxv5JxLAHYY6aNEws51ri4RUGw
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Так для этого нужно Зеленского оформить на берёзу. Иначе никак.
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Змусити зеленського не здавати Україну росії ?
Ніхто не буде впрягатися за нас, без нашого бажання.
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Могут увеличить, а могут и не увеличить
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Это логично. Воров от власти отстранили, теперь можно и усиить помощь.
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простое уравнение.
Конгресс - (рыжий******) = помощь Украине!
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США увеличит помощь,лишь в том случае ,если Украина откажется выполнять навязаный ей рашистом и его гейропейскими подельниками фрицами французами и италянцами позорный минский сходняк ,ровно так же как ,рашист позорно нарушил Будапештский меморандум и Хельсинский акт...оккупировав украинскийКрым и создав при помощи гейропейских подельников в Украине кровопролитие...
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